Día de la Higiene Menstrual: ¿a qué se refiere el término de pobreza menstrual?

Desde el “impuesto rosa” (aquel valor extra que se imprime a productos destinados a mujeres) hasta el concepto de “pobreza menstrual” (el cual escuchamos especialmente en el último discurso de Irene Montero, la ministra de Igualdad de España), gracias a la lucha por la igualdad de género se empezaron a visibilizar un montón de problemáticas que tienen un impacto directo en las mujeres.

En el Día de la Higiene Menstrual volvemos a repasar algunos de estos conceptos y cuál es la situación en Argentina.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se eligió el 28 de mayo como el Día de la Higiene Menstrual ya que los ciclos menstruales tienen una duración aproximada de 28 días y, además, las personas menstrúan 5 días en promedio, siendo mayo el quinto mes del año.

¿Qué es la pobreza menstrual?

Cuando hablamos de pobreza menstrual nos referimos a la falta de acceso a una correcta higiene menstrual, ya sea desde la información necesaria para llegar a los productos necesarios (toallitas, tampones, copas menstruales o medicación) para administrar el ciclo. Situación que impacta de manera directa con los derechos humanos de las mujeres ya que, como detalla el Fondo de Población de las Naciones Unidas: “los derechos humanos son derechos de todo ser humano en virtud de su dignidad humana. La menstruación está intrínsecamente relacionada con la dignidad humana, cuando las personas no pueden acceder a instalaciones de baño seguras y medios seguros y eficaces de manejo de la higiene menstrual, no pueden manejar su menstruación con dignidad”.

Según datos compartidos por Always, en Argentina la falta de acceso a una correcta higiene menstrual afecta a gran cantidad de chicas en edad escolar ya que 1 de cada 5 no asisten a clases durante su periodo por no contar con los recursos para comprar productos de higiene femenina, tampoco tienen acceso a instalaciones sanitarias en condiciones y, por sobre todas las cosas, no cuentan con una correcta educación menstrual desde la temprana edad.

“Es necesario concientizar a la población acerca de las miles de chicas que por falta de acceso a productos de higiene menstrual no solo faltan al colegio, sino que también por la falta de acceso a servicios de saneamiento y agua potable seguros son más propensas a desarrollar infecciones vaginales y problemas de salud reproductiva” - Vilma Rosciszewski, ginecóloga especialista en adolescentes.

Siguiendo los datos compartidos por Always, 1 de cada 5 chicas, al no poder comprar toallas femeninas, renuncian a las actividades que aman y ponen en riesgo su desarrollo social y educativo , así como recurren a métodos alternativos que carecen de condiciones higiénicas para controlar su periodo como el uso de papel, trapos, ropa vieja, servilletas y, en algunos casos, algodón.

¿Cuál es el impacto de la pobreza menstrual?

En el artículo publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unida, se enumera las siguientes consecuencias: