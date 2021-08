Día del Maestro. Ideas para organizar la compra y 10 propuestas de regalos que no fallan

Se acerca el día del maestro y la titánica tarea de conseguir EL regalo a un módico precio. Si de vos sola dependiera sería mucho más sencillo y rápido, pero el problema es que hay que ponerse de acuerdo entre 15, 20 o 30 mamás sobre quién es la encargada de juntar la plata, de comprar el regalo y qué le compran.

Organizar el monto puede ser una discusión de WhatsApp por varios días y cientos de mensajes entre las que les parece mucha plata, las que con “ese número no te compras nada”, y las que no opinan (ojo con la colgada que lee los mensajes cuando ya está todo resuelto y quiere venir a cambiar los planes). ¿Consejo? Respirá profundo, evitá las confrontaciones y siempre está bueno dejar abierta la puerta a quien no puede poner plata o solo una parte, no nos olvidemos que las realidades económicas de cada familia pueden ser muy distintas.

Lo que tenés que tener en cuenta si sos la encargada

Si sos la afortunada madre a la que le tocó encargarse del regalo ¡Tomá nota!:

No compres nada hasta que todas te hayan transferido la plata. Una opción que podés hacer es poner una fecha límite de pago y aclarar que la compra del regalo se hará con lo que se recaude hasta esa fecha, porque si vos te encargás por adelantado te puede pasar que seas quien termine pagando lo del resto y después te encuentres en la incómoda posición de estar reclamando plata en noviembre.

Si te eligieron entonces que te dejen elegir el regalo, seguro que habrá alguna a la que no le va a copar tanto lo que compraste, es difícil dejar conformes a todas, pero si tienen que ponerse de acuerdo en qué regalar puede durar varios chats más. Lo que si podés hacer es una encuesta del rubro del regalo: desayuno/flores, indumentaria, accesorios, algo para la casa, etc, y lo que vote la mayoría es lo que compras.

No caigas en obviedades, si es profe de gimnasia no le compres ropa deportiva porque seguro ya tiene todo.

10 ideas para el regalo

Desayuno con una linda taza, un ramo de flores, suculentas o cactus con una maceta divertida

Suele ser el regalo ideal para las de bajo presupuesto porque se puede comprar hecho o hacerlo ustedes mismas. Una opción es averiguar la dirección de la maestra y enviárselo a su casa; la otra es llevarlo al colegio pero acá hay que tener en cuenta el medio de transporte: si la maestra de ese lugar se va a trabajar a otro o se vuelve a su casa en bondi le va a resultar incómodo llevar la bandeja con el desayuno, los globos o el mega ramo.

¿Quién? @pedroparamodibus dibuja tazas y macetas como vos le pidas.

Una de las opciones de Pedro Páramo es esta torta en taza que es una bomba de rica.

Accesorios

Suele ser de las opciones más elegidas. Un lindo pañuelo, collar, pulsera o un par de aros nunca fallan. Se puede ir por opciones de colores y estilo clásico para no errar en el gusto. Decile no a la billetera, todas ya tienen.

¿Quién? @benjaminjoyas_ hace pulseras y collares de plata personalizados.

Indumentaria

Es otro de los rubros ganadores. Una remera o sweater son los más fáciles de acertar en el talle de la maestra. Pantalón es más jugado pero podes arriesgarte siempre y cuando esta opción venga con ticket de cambio, o sea, esta buenísimo ayudar a la emprendedora de salta pero si el talle no era el correcto es un regalo perdido que quedara en manos de su hermana o una amiga. Si contas con un presupuesto alto la opción zapatillas siempre suma. ¿Un consejo? Si tenés onda con otra maestra le podés pedir que te averigüe el talle.

Pequeños electrodomésticos

¿¿¿¿Qué???? Ya sé, te puede parecer raro, pero una wafflera, tostadora, juguera es un monto al que pueden llegar entre varias, viene bien y es original.

Equipo de mate o vaso térmico de café para llevar

Acá el trabajo previo es averiguar cuál de las dos opciones es la que le gusta tomar. Si es team mate un buen poncho es regalazo.

¿Quién? @catenia.textiles tiene unos ponchos divinos en varios colores

Algo personalizado

Agenda para el año que viene, un cuaderno con su nombre con un lindo kit de marcadores son objetos que siempre sirven y al estar personalizados o hechos a medida demuestran que pensaron en ella. Decile que no a la foto de todos los alumnitos del jardín, si querés ese regalo guardalo para fin de año para el día del maestro regala algo útil para ella.

¿Quién? @fantasia.en.tranvia hace realidad lo que le pidas en cuadernos, agendas y calendarios personalizados.

Deco

Una vela de soja, una bandeja de mármol y madera para hacer picadas (le podés armar vos misma la picada), un kit de spa con jabones, cremas, esponja, sahumerios para una noche de relax. Es una opción ideal para las que no se quieren estresar con talles o estilos de moda, en especial en esta época de pandemia en que no pudimos conocer mucho a la maestra.

¿Quién? @sophiahome.ok tiene velas con bandeja de madera y apaga velas divinos. Y en deco para la casa @beckhouse_ es un sueño.

Vela de soja sobre bandeja de madera es una de las tantas opciones que ofrece Sophia Home

El famoso “vale por”

Una tarjeta de regalo para canjear por cursos, cenas, desayunos, experiencias; para eso las famosas Big Box son las ideales, tienen fecha de vencimiento a largo plazo y precios para todos los bolsillos. También podés ir por una gift card en algún local de ropa, marca deco o librería. Importante: chequear que le alcance para comprar algo y no que tenga que poner plata extra.

Pijama o bata

Es un regalo un poco más íntimo pero seguro que le va a gustar. Si te parece demasiado podés ir por una linda manta para pie de cama o para ver una película a la noche.

¿Dónde? @toutelavie.hw tiene piyamas divinos y de muchos estilos.

Un modelo de piyama para usar todo el año de Toute La Vie

Hombres

Si te toco regalar a un maestro acá la lista se acota bastante: para los hombres podés ir por un perfume o indumentaria. Las gif card en librerías, restaurantes o locales de ropa son infalibles.

Mas allá de lo que compren lo que no puede faltar ese día es un gesto de sus alumnos: puede ser video, dibujos, cartas, una canción, algo rico para compartir ese día y festejar todos juntos.