Día del Sushi: los 13 mejores restaurantes que tenés que conocer

Aunque algunos no necesitan excusas para disfrutar de una buena propuesta de sushi, es innevitable querer aprovechar el día en que se lo celebra para convencer a aquellos que sí les cuesta un poquito más dejar de lado (¡solo por un rato!) los platos más tradicionales de la gastronomía argentina. Así que si estás googleando buenos restaurantes de sushi, entonces llegaste al lugar correcto: acá te compartimos nuestros 14 favoritos.

Foto gentileza: Lamas

En Canning pero como en Japón y Perú

Lamas en Canning tiene una propuesta de cocina peruano-japonesa en donde despliega una variedad de opciones súper tentadoras y su sección de sushi es un must que no podés dejar pasar . Si querés probar exóticas combinaciones de sabor andá directo a la parte de “Rolls Premium” donde se destaca el Lamas Hot Roll, un maki crocante relleno de langostinos, salmón rosado y queso crema, coronado por un tartar de salmón y servido en un gran plato con una flama hot en el centro. También tienen roles clásicos, creaciones especiales y opciones veggie con emulsiones frutales.

Están en Mariano Castex 1416 (Canning). Seguilos en Instagram: @Lamas.resto

Foto gentileza de Namida

Ideal para ir con amigos

Ubicado en una zona estratégica de Palermo, Namida es uno de esos lugares que -después de ir la primera vez- te volvés fanático y querés volver siempre . Con una ambientación súper canchera y cómoda, la propuesta fusiona la comida japonesa con la gastronomía argentina ¿Qué mejor que esto para celebrar el Día del Sushi? Además -como en los clásicos restaurantes japoneses- tenés la oportunidad de ver en vivo cómo preparan tu comida gracias a una gran barra que da hacia las mesas.

Están en El Salvador 5783 (Palermo). Seguilos en Instagram @namidanikkei

Foto gentileza Nozomi

Sabores tradicionales de la cocina japonesa

Si todavía no conocés Nozomi y sos fan del sushi tenés que ir . Esta propuesta cuenta con el asesoramiento de Juan Matsuoka -referente en cocina nipona- y encarna la verdadera cocina tradicional japonesa con piezas cuidadosamente preparadas en el momento y a la vista. El servicio funciona sin carta bajo la modalidad Omakase: se sugieren piezas con los mejores productos y pescados del día, garantizando frescura y calidad . Si querés tener una experiencia completa podés elegir el menú de cinco pasos bajo la recomendación del chef y, ya que estás, acompañarlo con un buen sake.

Están en Av. Alem 850, Mercado de los Carruajes (Retiro). Seguilos en Instagram: @nozomi.ryori

Foto gentileza Sushi Club

Sushi fusión

SushiClub es pionero del sushi fusión y no deja de sorprender con novedosas variaciones de su producto estrella . Con pescados y mariscos de primera línea, como salmón, pesca blanca, langostinos, pulpo y más, presenta rolls con sabores propios de la cultura asiática e influencias peruanas, mexicanas e incluso de la cocina viet. Su sección de “Combinados” reúne los más tentadores rolls, nigiris y sashimis en tablas individuales o para compartir con 15, 30 y 45 piezas. También ofrecen tentadores tiraditos, geishas y contundentes temakis. Atentos vegetarianos y veganos que en SushiClub encuentran una amplia amplia propuesta de sushi plant-based.

Están en CABA, GBA e interior del país. Seguilos en Instagram: @sushiclub_ar

Foto gentileza de El Quinto

Al lugar que siempre querés volver

Si te gusta la comida asiática en general y, en especial, el sushi, entonces no podés dejar de visitar El Quinto. Se trata de unas de las propuesta gastronómica de Quique Yafuso y en su carta hay un miz de todo (¡y todo súper rico!): desde un tapeo asiático hasta ramen o buns y -por supuesto- diferentes opciones de piezas de sushi. No pueden ir sin probar el Thai, tiene langostinos salteados en tamarindo y lima, cream cheese y palta con salsa sweet chilli y snack de langostinos .

Están en Av. del Libertador 6248 (Belgrano). Seguimos en @elquintobsas

Foto gentileza de Haiku

Otra propuesta súper tentadora

Otro de los proyectos de Quique Yafuso, Haiku se especializa en sushi y tiene muchas opciones muy interesantes en su menú . Además de los clásicos rolls como los maki, niguiris y sashimis, podés pedir un salmón a la plancha con salsa teriyaki (que viene acompañado de vegetales salteados) ¿El datito? No te quedes con las ganas de comer postre porque kie lie pie es una bomba.

Están en Av. Congreso 1694 (N{uñez). Seguilos en @sushihaiku.ar

Foto gentileza Mudrá

De influencia nikkei en su versión plant based

Mudrá es un espacio especializado en cocina plant-based que ofrece en su carta una sección de sushi nikkei con uramakis y originales “handrolls” pensados para comer con las manos . Acá, productos orgánicos y vegetales crudos, rostizados o en tempura le dan vida a creativas piezas capaces de deleitar el paladar de cualquier fanático del sushi y no solo de quienes llevan una alimentación a base de plantas. Un recomendado de la chef ejecutiva, Astrid Acuña, es el Uramaki Crispy con portobellos anticucheros, verdeo rostizado, queso crema de tofu, cobertura de palta, crema de ajo ahumado e hilos de batata crocante. Para acompañar se ofrece salsa de soja de la casa a base de soja, agua de shiitake, jengibre y ajo.

Están en Av. Córdoba 3942 (Villa Crespo) y Paraguay 831 (Retiro). Seguilos en Instagram: @mudraplantbased

Foto gentileza: Enero

Con pesca fresca y coctelería para maridarla

Enero es una elegante propuesta ubicada en la Costanera porteña que sorprende con su gastronomía cosmopolita y coctelería de auto r. Hace poco renovaron su carta de sushi así que es la oportunidad perfecta para ir a probar novedades como el Parma Roll, relleno de salmón y pepino, envuelto en pesca blanca del día, y terminado con parmesano flambeado y salsa de rocoto. El brindis lo podés hacer con cócteles especiales que su bartender desarrolló únicamente para maridar la propuesta de sushi.

Están en Av. Rafael Obligado 7180 (Costanera). Seguilos en Instagram: @enerocostanera

Foto gentileza: Páru

Como en Perú

Hace más de diez años que Páru ofrece uno de los mejores sushis de la ciudad. Su propuesta fusiona la cocina peruana con la asiática y ofrece originales preparaciones que son ovacionadas por sus comensales . Entre sus rolls encontramos opciones como el Tempura, con tempura de langostino y queso con palta por fuera y salsa dulce; el Parma, con langostino furai y palta, cubierto con callos gratinados; o el Dos Sakes, con tartar de salmón y palta, láminas de salmón por fuera y aliño oriental. Recientemente estrenaron nuevos platos con más de treinta opciones para elegir. Tip: Ofrecen unos cócteles con pisco super recomendables y que se llevan muy bien con el sushi.

Están en La Pampa 717, Bajo Belgrano y sucursales. Seguilos en Instagram: @paru_sushi

Foto gentileza: La Mar

Originales opciones con sabores nikkei

La Mar es la reconocida cebichería palermitana que se convirtió en la coordenada perfecta para probar platos de la gastronomía peruana tradicional y nikkei, elaborados con pescados frescos, mariscos de excelente calidad e innovadoras técnicas de cocina . Hace poco dieron a conocer su renovada carta donde se destaca un apartado “Sushi Nikkei” con opciones como Roll Cebichero, relleno de langostinos apanados al estilo furai, batata y toques de queso crema con pescado en salsa de ajíes cebicheros; el Nigiri Pobre, con carne Wagyú, salsa de lomo salteado y chalaca, coronado con huevo de codorniz frito; y el Nigiri Trufado, con vieiras y una cremosa leche de tigre trufada.

Están en: Arévalo 2024 (Palermo). Seguilos en Instagram: @lamarbsas

Foto gentileza: Amazonia

Con influencias de la cocina amazónica

En el restaurante de espíritu selvático y vanguardista Amazonia te podés tentar con su original propuesta de sushi, inspirada en sabores de la selva peruana . El roll Amazónico tiene salmón, queso, aguacate y salsa de rocoto con chalaca sobre crocante de cerdo; y el Crocante lleva langostino, aguacate y queso, todo cubierto de panko. Además, ofrecen dos originales nigiris: uno de lomo pintado en chimichurri con togarashi y cilantro; y otro de salmón pintado con crema cevichera. Para completar la experiencia, no te podés perder su tradicional Suspiro Limeño de postre.

Están en Fitz Roy 1818 (Palermo). Seguilos en Instagram: @amazonia.brasas

Foto gentileza Kamay Lounge

Con toques de autor

Kamay Lounge es un espacio para degustar sabores de la cocina fusión peruana . Aquí se lucen recetas tradicionales del Perú y otras de acento japonés elaboradas con los mariscos y pescados más frescos del día. En su propuesta hay lugar para rolls que combinan sabores frutales, cítricos, dulces y agrios. Podés elegir entre piezas frías como el roll Acevichado, relleno de chicharrón de pescado, batata glaseada, palta, cubierto de pesca blanca y salsa acevichada; y otras calientes como el roll Kamay rebozado y frito que lleva salmón fresco, palta, queso crema y salsa de maracuyá, un bocado crocante por fuera y cremoso en su interior.

Están en Marcelo Torcuato de Alvear al 975 (Retiro). Seguilos en Instagram: @kamaylounge

De un mercado gastronómico

El Patio de Lecheros no deja de sorprender con su amplia propuesta gastronómica que invita a disfrutar en familia o amigos. Entre sus ocho puestos se encuentra La Sirena, dedicado íntegramente a los platos con pescados como cebiches, frituras y platos calientes, además de rolls . De esta manera se pueden pedir opciones como los clásicos Tiger con kanikama, salmón, queso y salsa teriyaki, Funji Roll con langostinos furai, queso, verdeo, topping de langostinos furai, salsa funji y teriyaki, Roll Veggie con pepino, zanahoria queso y palta, además de los clásicos New York Phila o New York Palta. Estos rolls también pueden pedirse en formato de combo de 15 o 30 piezas.