Día Internacional de la Felicidad: ¿Por qué se celebra el 20 de junio?

Antes que nada, deberíamos aclarar que este tipo de festejos se pensaron para el hemisferio norte, pero no por eso nos vamos a quedar afuera de la celebración, ¿no?

Desde hace varios años, el 20 de junio se estableció como el Día Internacional de la Felicidad, el #YellowDay. La creación de esta fecha, que tiene como objetivo el bienestar y recordarnos todo aquello que nos da satisfacción, viene a contraposición del Blue Monday (16 de enero), considerado como el día más triste del año. En este lado del mundo, lo vivimos al revés.

En 2005, el psicólogo y experto motivacional Cliff Arnall ideó -para una campaña publicitaria- la fórmula matemática del Blue Monday. Pensó que también era necesario sacar a relucir todo aquello que nos hace felices: una persona especial, la conexión con la naturaleza, una canción, un recuerdo de la infancia… todo es válido para sentirnos optimistas y positivos.

Para Arnall y un grupo de expertos (psicólogos y meteorólogos), el Yellow Day (o Día Amarillo) suele caer en la tercera semana del mes de junio, mediante la siguiente ecuación: O + (N xS) + Cpm / T + He.

O = estar al aire libre y disfrutar de actividades en el exterior

N = conexión con la naturaleza (en plena floración)

S = socialización con vecinos y amigos

Cpm = recuerdos positivos de la infancia

T = temperatura media cálida

He = ansiadas vacaciones

Pseudociencia o no, no hay que olvidar que, en este caso particular, se trató de una estrategia comercial para una marca de helados. Pero tiene cierta correlación con el aumento de las temperaturas y de las horas de luz y sol (fin de la primavera y comienzo del verano en el hemisferio norte), la cercanía con las vacaciones y hasta la paga extra que otorgan muchas de las empresas. Una combinación perfecta que invita a disfrutar y darse algún que otro gustito.

¿Por qué amarillo? Según la psicología del color, este día se asocia al amarillo porque denota felicidad, optimismo, iluminación, positivismo, diversión, inteligencia y creatividad. Además de la importancia del sol y la luz, que tiene un gran efecto al activar la serotonina, también conocida como la hormona de la felicidad.

Aunque estemos a contramano, ¿cuál es tu manera ideal para festejar este día tan feliz?