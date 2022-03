Día Internacional de la Mujer: cuáles son los reclamos del #8M para las marchas

Un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora se conmemora este 8 de marzo y la fecha aterriza en el calendario con sensaciones encontradas: de un lado está la alegría de, tras dos años, volver a encontrarse masivamente en las calles; del otro el saber que aún se levanta una cantera enorme de derechos por ganar.

Está también el paso histórico que significó la sanción a fin de 2020 de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y, a la vez, un horrorizado clamor por justicia ante la violación en grupo a una mujer de 20 años que hace menos de una semana y a plena luz del día sucedió en el barrio porteño de Palermo.

Con todo, este 8M volvemos a tener una cita en las plazas de todo el país. La convocatoria incluye el llamado a un paro de mujeres y disidencias como una forma de visibilizar las tantísimas desigualdades y violencias que siguen atravesando nuestras vidas. Motivos para marchar hay de a montones: van a continuación cinco de las consignas que estarán motorizando la jornada.

“Ni una menos”

El aberrante hecho de violación grupal que la semana pasada tuvo lugar en Palermo es una prueba más de que la violencia machista continúa muy presente: de acuerdo a un informe del Observatorio “Adriana Marisel Zambrano”, que coordina la Asociación Civil La Casa del Encuentro, un total de 54 femicidios, entre ellos 2 trans-travesticidios, se registraron en la Argentina en los dos primeros meses de 2022: uno cada 26 horas.

“La noticia de Palermo nos llevó en loop a los reclamos de ‘Ni una menos’ de 2015. Entonces pedíamos lo más básico: que no nos maten, que no nos violen, que no nos abusen”, advierte la escritora, periodista y docente feminista Marina Mariasch. “La verdad que esto nos harta, nos indigna y nos agota, pero también nos lleva a replantear nuestras estrategias, a interpelar a los varones y a pedirles que reflexionen sobre la complicidad que muchas veces existe entre machos”, reflexiona.

Melania Buero es actriz y directora del Centro Cultura del Sur, además de integrante de Actrices Argentinas y del Plenario de Trabajadoras. Y entre los reclamos centrales de este año menciona la suspensión del juicio oral por abuso sexual contra el actor Juan Darthés. “Las estadísticas lo confirman: cien de cada mil casos de abuso sexual se denuncian, y solo uno llega a condena. Mientras tanto el desgaste emocional es enorme y la revictimización no es mentira: sucede”, afirma a la vez que denuncia la falta de implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en todo el país para la cual -marca- “no existe un programa nacional, y entonces cada escuela puede prácticamente hacer lo que quiera, cuando bien aplicada la ESI sería una herramienta súper poderosa”.

“La deuda es con nosotras”

¿Qué pueden tener que ver el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Feminismo? La socióloga Luci Cavallero –que junto a Verónica Gago escribió un libro titulado Una lectura feminista de la deuda- explica que hay una cantidad de reclamos que las mujeres y disidencias vienen expresando en las calles y que implican deudas del Estado. “Desde más presupuesto para políticas de género hasta reformas previsionales y salariales: son deudas frente a las que un Estado endeudado se ve más limitado a la hora de actuar”, señala.

“Estos procesos de endeudamiento suelen implicar políticas de ajuste que impactan más negativamente en las mujeres, porque son ellas las que más sufren la precarización laboral, el desempleo y la pobreza. Y a eso se suma la relación que hay entre mayor deuda externa y mayor endeudamiento en los hogares”, añade. Y concluye: “De ahí nace la consigna ‘Vivas, libres y desendeudadas nos queremos’”.

“A igual trabajo, igual remuneración”

La escandalosamente despareja distribución de las tareas de cuidado sigue siendo, bien entrado el siglo XXI, el nudo gordiano de la desigualdad de género: hasta las mujeres con un trabajo full time dedican más tiempo a las actividades de cuidado que los hombres desocupados. Esa partición tan asimétrica es la que explica –en parte- que exista una menor participación de las mujeres en el mercado laboral, así como el hecho de que tengan trabajos más precarios y se encuentren socialmente más desprotegidas. Por eso resulta tan central entender que las condiciones del trabajo remunerado vienen irremediablemente atadas a cómo se resuelvan las tareas no remuneradas.

“La posibilidad de lograr una transformación radical del mercado laboral debería estar más cerca”, dice la investigadora, socióloga e historiadora feminista Dora Barrancos. “Hay que extinguir en todo lo que podamos las brechas y las discriminaciones que hacen que mujeres, varones y personas trans tengan tan diferentes oportunidades de inclusión económica –sostiene-. Esto es una parte fundamental de la sociedad democrática y feminista que queremos, porque sin transformación en el mercado laboral tampoco tendremos éxito en la lucha contra las violencias: la autonomía económica de las mujeres resulta decisiva”.

“Por una reforma judicial feminista”

La cuestión sonó fuerte el año pasado a raíz del caso del asesinato de Úrsula Bahillo en manos de expareja: a pesar de las varias denuncias que había hecho la joven de Rojas, el sistema no hizo nada para protegerla.

¿Cómo se manifiesta el sesgo machista del sistema judicial? “Para empezar, en su composición. Pero también en el hecho de que muchas veces los juicios se transforman en juicios sobre la credibilidad de las víctimas más que acerca de aquello que en realidad sucedió, o en un análisis sobre cuánto han hecho las víctimas para padecer lo que padecen. Son cuestiones que a veces aparecen muy brutalmente, y otras de un modo muy sutil”, refería durante una entrevista Ileana Arduino, abogada con orientación en derecho penal, seguridad y políticas de género.

Por eso lo que propone la reforma judicial con perspectiva de género tiene que ver con revisar críticamente el funcionamiento, la conformación y la integración de todo el Poder Judicial, aunque sin dejar de comprender que el sector forma parte de un entramado mucho más complejo que involucra a otros organismos y dependencias estatales.

“Marchamos unidxs, mujeres y disidencias”

Parte de las luchas feministas se encuentran emparentadas con las luchas LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, intersexuales, queer y todos los colectivos no representados en esas siglas). En principio porque la transfobia y la homofobia son también formas de violencia de género, pero también porque feminismos y movimientos LGTBQ+ tienen en común el hecho de haber sacado a la luz la necesidad de construir sociedades más plurales y más diversas.

El Congreso argentino aprobó el año pasado la ley de cupo laboral travesti trans por la cual los puestos laborales del Estado deben estar ocupados, al menos en un 1 por ciento, por personas de ese colectivo. Pero si bien se trata de una norma pionera que implica un avance importantísimo para la ampliación de derechos humanos de las personas travestis, transexuales y transgénero, la carrera de esta población tiene aún unos retos enormes de cara a la igualdad.

Melania Buero recuerda el caso de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a trabajar como mozo a un evento al que jamás llegó. “La realidad se puede volver tan absurda que estas cosas nos suceden en la nariz –pondera la actriz-. El panorama no es alentador. Tal vez la mejor parte es que podemos volver a las calles y que este movimiento está vivo y por eso vamos a las plazas, porque queremos seguir conquistando derechos”.