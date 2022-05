Día Internacional de los Museos: por qué se celebra el 18 de mayo y cinco exhibiciones que no deberías perderte

Arte, historia, ciencias naturales, tecnología e incluso bandas de rock y equipos de fútbol; elijas el tema que elijas probablemente exista un museo dedicado a investigar, conservar y transmitir su valor para la humanidad . El trabajo que estas instituciones hacen es inmenso, por eso no nos sorprende que haya un día dedicado a homenajearlos.

Desde 1977, todos los 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Este evento surgió como una iniciativa del Consejo Internacional de Museos (ICOM) para dar a conocer la importancia que estos tienen para la sociedad . Los motivos por los cuales se escogió esta fecha no son del todo claros, pero esto no evita que 37.000 museos de todas partes del mundo se unan al festejo con actividades especiales pensadas para la comunidad.

En esta edición varios de los museos de Argentina estarán cerrados debido al censo nacional, pero ¡a no desanimar! Buenos Aires tiene propuestas increíbles que se pueden visitar el resto del año.

5 museos de Buenos Aires que no deberías perderte

"El gran manto", de Ricardo Migliorisi, exhibido en la muestra Aó. Episodios textiles de las artes visuales en el Paraguay, Malba Alejandro Guyot

MALBA

Un infaltable del circuito cultural, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires es el lugar ideal para conocer las producciones de artistas consagrados y emergentes de la región . La experiencia comienza desde que se entra al edificio, su particular arquitectura te invita a recorrer y descubrir las obras que conforman la colección del museo. Si lo visitás en estos días, te vas a encontrar con pinturas de Frida Kahlo, Antonio Berni y Xul Solar, así como las exhibiciones temporales “Ana Teresa Barboza. Tejer las piedras”, " Yente-Del Prete. Vida Venturosa” y “Aó Episodios textiles de las artes visuales en el Paraguay”. Además, el MALBA ofrece actividades variadas como charlas con escritores, mesas redondas, performances y un microcine con una programación genial.

Dónde está : Av. Figueroa Alcorta 3415

: Av. Figueroa Alcorta 3415 Días y horarios : de miércoles a lunes de 12:00 a 20:00. Los martes está cerrado

: de miércoles a lunes de 12:00 a 20:00. Los martes está cerrado Valor de la entrada : La entrada general sale $700, hay varios descuentos y ofertas.

: La entrada general sale $700, hay varios descuentos y ofertas. Podés visitar el museo virtualmente a través de su web.

Museo de arte decorativo Ignacio Sánchez

MUSEO DE ARTE DECORATIVO

Llegando a la esquina de Avenida del Libertador y Pereyra Luce llama la atención un palacio enorme con una gran entrada de hierro y un jardín al frente. La mansión, que en los comienzos del siglo XX perteneció a la familia Errázuriz Alvear, es hoy un museo cuyo interior no es menos lujoso que su fachada . Recorrerlo es como viajar en el tiempo, las habitaciones —que conservan la decoración original— nos hacen imaginar cómo era el estilo de vida de una familia patricia que no escatimaba en gastos. Además, allí se pueden visitar exhibiciones dedicadas al diseño y las artes decorativas que incluyen esculturas, pinturas, tapices, cerámicas y miniaturas provenientes de Europa y Asia. Vale aclarar que en el museo no todo es un “prohibido tocar”, también hay workshops y talleres con propuestas diversas para poner manos a la obra (podes mirar la agenda acá).

Dónde está : Av. del Libertador 1902

: Av. del Libertador 1902 Días y horarios : miércoles a domingos de 13:00 a 19:00, el último ingreso al museo es las 18:30. Los lunes y martes está cerrado.

: miércoles a domingos de 13:00 a 19:00, el último ingreso al museo es las 18:30. Los lunes y martes está cerrado. Valor de la entrada: libre y gratuita.

Horacio Quiroga en el MACN Botánica Museo Argentino de Ciencias Naturales MACN

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES

Si hay un museo que atrae tanto a grandes como a chicos ese es el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Fundado hace casi 200 años, en cada una de sus salas se pueden explorar la vida de los mamíferos, anfibios, reptiles y aves, conocer los secretos ocultos de la Antártida y quedar maravillados por los múltiples fósiles allí exhibidos. ¿Lo que no te podés perder? los enormes esqueletos de dinosaurios patagónicos. Esta exhibición es una de las más numerosas y completas de Latinoamérica y una visita obligatoria para los amantes de la historia y el mundo animal .

Dónde está: Av. Ángel Gallardo 490.

Av. Ángel Gallardo 490. Días y horarios: todos los días de 14 a 19hs.

todos los días de 14 a 19hs. Valor de la entrada: 350 pesos. Menores de seis años sin cargo.

MUSEO DEL TRAJE

Vestidos, pantalones, zapatos y accesorios; la ropa que vestimos no solo expresa quienes somos sino que forman parte de nuestra cultura. El Museo de la Historia del Traje, es el encargado de preservar y compartir la historia que las prendas ocultan bajo cada puntada . En sus exposiciones se pueden ver vestimenta típica de distintas regiones y épocas, su relación con los contextos sociales y los cruces entre la moda y el arte. Además, se ofrecen charlas con referentes de la industria textil y varios talleres que invitan a darle tu toque personal a la ropa (podes mirar la agenda acá).

Dónde está : Chile 832

: Chile 832 Días y horarios : miércoles a domingos de 13:00 a 19:00, el último ingreso al museo es las 18:30. Los lunes y martes está cerrado.

: miércoles a domingos de 13:00 a 19:00, el último ingreso al museo es las 18:30. Los lunes y martes está cerrado. La entrada es libre y gratuita.

En su canal de Youtube tienen varias charlas que están buenísimas para conocer a fondo el universo de la indumentaria.

Parte de la colección del Museo de los Beatles. Imagen vía Flickr Picasa

MUSEO DE LOS BEATLES

¿En qué ciudad se encuentra la colección más grande dedicada a Los Beatles? Si respondiste que en Londres o en Liverpool te equivocaste. Según el Libro Guinness de los Récords, el argentino Rodolfo Vázquez es el mayor coleccionista beatlemaníaco del mundo. Algunos de sus objetos son exhibidos en el museo ubicado en Paseo la Plaza para que los fans puedan disfrutar de ellos. Entre los múltiples y diversos artículos que allí se encuentran están: los autógrafos de los cuatro músicos, sus partidas de nacimiento, programas de conciertos, y hasta un ladrillo del mítico bar The Cavern. El dato de color: la exposición está abierta hasta medianoche, así que podés aprovechar para en una misma salida ver una obra en algunos de los teatro de la zona o simplemente tomar algo en el alguno de los bares que rodean al museo .