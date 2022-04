Día Internacional del Libro Infantil: la instagrammer que receta cuentos para cada estado de ánimo

Maqui Etchegaray es una instagrammer –mamá de Delfi y Bauti- que encontró su voz en los libros; nos cuenta, también, que la construyeron como persona. Con los libros trabajaría, entonces, ya que eran su vida. Así surgió la idea de “recetar libros” (lo hace en @cuentosparanina) porque cree que de alguna manera “los libros son remedios para el alma”.

Cuando charlamos con Maqui en el Día Internacional del Libro Infantil nos dice: “Los libros a lo largo de mi vida han sido grandes compañeros, me han dado palabras. Gracias a la lectura encontré mi propia voz. Por eso pienso que los libros acompañan los procesos personales”. Pone como ejemplo que, si estoy atravesando un momento de duelo, seguramente encuentre en las voces de otros (autores y autoras) palabras de empatía, consuelo que me ayuden a aliviar mi sufrimiento. “Los libros son abrazos reconfortantes que contienen. Uno se da cuenta que no está solo en este mundo y que a otros les pasan las mismas cosas”.

Cree tanto en este concepto de recetas que mandó a hacer un recetario real donde postea recetas y también las entrega en vivo. Como estas, en las que receta un libro para un niño o niña con miedo, u otro para estimular la imaginación.

Aquí, algunas recetas de Maqui

Si tu hijo o hija siente miedo te recomiendo Miedoso de Pablo Bernasconi. Nina, la protagonista de este cuento, vive con un monstruo espantoso debajo de su cama y de noche este ladra y gruñe fuerte, pero Nina a pesar de que siente miedo logrará convertirse en una domadora súper valiente. Me encanta este cuento porque valida el miedo y le da identidad. El autor no intenta erradicar el miedo como si este no existiese (todas las personas lo experimentamos) pero Nina es más grande que su miedo y tiene el poder de domarlo.

te recomiendo de Pablo Bernasconi. Nina, la protagonista de este cuento, vive con un monstruo espantoso debajo de su cama y de noche este ladra y gruñe fuerte, pero Nina a pesar de que siente miedo logrará convertirse en una domadora súper valiente. Me encanta este cuento porque valida el miedo y le da identidad. El autor no intenta erradicar el miedo como si este no existiese (todas las personas lo experimentamos) pero Nina es más grande que su miedo y tiene el poder de domarlo. Libros para acompañar a niños y niñas que sufrieron la partida de un ser querido. Recomiendo El árbol de los recuerdos , de Britta Teckentrup. Este cuento es sobre la vida de un zorro que un día muere y relata cómo cada uno de sus amigos del bosque se despide a su manera, lo recuerdan, evocan momentos compartidos y en ese lugar donde yace muerto el zorro un día crece un árbol en el que todos los animales del bosque juegan y disfrutan con alegría. El zorro deja de estar físicamente pero su espíritu permanece en el bosque y entre sus amigos.

Recomiendo , de Britta Teckentrup. Este cuento es sobre la vida de un zorro que un día muere y relata cómo cada uno de sus amigos del bosque se despide a su manera, lo recuerdan, evocan momentos compartidos y en ese lugar donde yace muerto el zorro un día crece un árbol en el que todos los animales del bosque juegan y disfrutan con alegría. El zorro deja de estar físicamente pero su espíritu permanece en el bosque y entre sus amigos. Libros sobre el bullying: Rojo o por qué el bullying no es divertido , cuyo autor es Jan De Kinder. Es un relato sobre la agresión, pero también sobre la valentía, sobre la importancia de atreverse a tener voz para frenar situaciones de abuso psicológico entre amigos y amigas. Me parece una temática súper importante ya que pone luz sobre algo que es muy doloroso y es clave dimensionar el dolor que esto ocasiona.

, cuyo autor es Jan De Kinder. Es un relato sobre la agresión, pero también sobre la valentía, sobre la importancia de atreverse a tener voz para frenar situaciones de abuso psicológico entre amigos y amigas. Me parece una temática súper importante ya que pone luz sobre algo que es muy doloroso y es clave dimensionar el dolor que esto ocasiona. Para trabajar la frustración en los niños y niñas les recomiendo Cómo atrapar una estrella, de Oliver Jeffers. Esta es la historia de un niño que sueña con tener una estrella para él. Va a intentar obtenerla de distintas maneras. En el proceso se va a frustrar y va a aprender a esperar. Finalmente lo logrará, conseguirá tener una estrella solo para él. Soy fanática de este autor y aunque este libro fue publicado en 2004 no dejo de recomendarlo y más en estos tiempos donde reina la inmediatez, la impaciencia y la baja tolerancia a la frustración. Me parece una historia bellísima sobre los sueños y la perseverancia.

“Una mujer hecha de libros”, una charla TED que nos acerca aún más a Maqui