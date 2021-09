Día Mundial de la Anticoncepción. Elegí el método para cuidarte que mejor se adapte a tus necesidades

Hoy, 26 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción con el objetivo de reducir los embarazos no deseados y evitar las enfermedades de transmisión sexual. Este día refuerza la idea de que todas las personas tenemos derecho a decidir si tener hijos o no, la cantidad y el espaciamiento entre ellos.

El control de la natalidad es cosa de todos, pero mientras esperamos que existan más opciones para el resto de la población nos arreglamos con lo que hay y nos centramos en lo positivo: la posibilidad de elegir, la existencia de estas herramientas como una forma de independencia para vivir una sexualidad segura y en paz. Hay que desterrar esa idea de que cuidarse es un bajón.

Para sentirnos satisfechas con el método de cuidado debemos optar por uno que vaya con nuestro estilo de vida. Esa decisión, conviene hacerla junto con el médico que despejará dudas y brindará información sobre el método, su uso correcto y eficacia y si tiene alguna desventaja o efecto secundario.

Primero, el preservativo

Preservativo. Es la única barrera que evita la transmisión sexual del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

El más conocido es el preservativo para penes, evita la transmisión de ITS (infecciones de transmisión sexual) en prácticas de penetración anal y vaginal y en la práctica de sexo oral a personas con pene. Es una funda de látex que se coloca en el pene erecto en cada relación sexual e impide que el semen entre al cuerpo de la otra persona. en la vagina, ano o boca. Se usa una sola vez. Se consiguen de forma gratuita en hospitales y centros de salud, y también podés pedir su reintegro en tu prepaga. Es el único método de acceso gratuito, pero sólo aquellos de látex.

También existe, aunque en Argentina no se consigue, preservativo femenino o interno, que protege únicamente en la penetración pene-vagina. Es una funda de poliuretano con un anillo en cada extremo, uno de los cuales es cerrado por lo que impide que el esperma ingrese al útero. El extremo más pequeño se comprime para introducirlo en el canal vaginal y el más grande queda sobre la vulva. También se utiliza una única vez.

Juan Manuel Serini, médico especialista en Ginecología y Obstetricia, reveló a Ohlalá! que uno de los miedos más recurrentes en las consultas de anticoncepción “es la falla del método y que como consecuencia de ello se produzca un embarazo” por eso repasamos primero los que se encuentran catalogados como de “alta efectividad” (aunque para eso sea necesario su correcto uso o ingesta).

Anticonceptivos orales, “las pastillas”

Pastillas anticonceptivas.

Son comprimidos que una vez ingeridos inhiben la ovulación. También afectan el revestimiento del útero, el endometrio, haciéndolo delgado, incapaz de poder albergar o implantar, y hacen que el moco cervical se espese, dificultando la entrada al útero de los espermatozoides. Imitan a las hormonas que sintetizan los ovarios, por lo que son hormonas sintéticas. Pueden ser una combinación hormonal de estrógeno y progestágeno o un progestágeno solo. Se toma una píldora por día, preferentemente siempre a la misma hora. Existen opciones de 21 o 28 comprimidos. Hemorragia por deprivación es el sangrado que presentan las mujeres que toman anticonceptivos orales, un sangrado que se da por la toma de comprimidos libres de hormonas, lo cual provoca que el poco endometrio que se estimuló se descame y sangre.

Algunos efectos secundarios son las náuseas, distensión abdominal, retención de líquidos, hipertensión arterial, dolor en las mamas, aumento del colesterol y migrañas, entre otros. Antes de comenzar con los anticonceptivos orales el médico deberá saber los antecedentes médicos, sociales y familiares para comprobar si hay posibles contraindicaciones para su uso.

“El método anticonceptivo más elegido por mis pacientes son los anticonceptivos orales (aco)s; sin embargo, en los últimos años han ganado terreno otros métodos como el implante subdérmico, el DIU, el Siu y en menor medida el anillo vaginal y los parches anticonceptivos. El incremento en el uso de estos métodos se debe a que ofrecen una excelente eficacia anticonceptiva sin requerir que la paciente deba recordar diariamente tomar un comprimido”, resaltó el Jefe de Servicios de Ginecología del Hospital Gandulfo.

Anticonceptivos orales para la lactancia. Solo se puede usar este método si la mujer está amamantando, todavía no menstruó y tiene un bebé de menos de 6 meses que se alimenta exclusivamente de leche materna. Actúa produciendo un espesamiento del moco cervical, lo que dificulta el ascenso de los espermatozoides. La efectividad disminuye cuando el bebé incorpora otros alimentos por fuera de la leche materna o cuando la mujer comienza a menstruar. En ese caso, se debe cambiar el método anticonceptivo.

Anticonceptivo inyectable

Anticonceptivo inyectable.

Es hormonal, cumple la misma función que los anticonceptivos orales, con la única diferencia que no se administran todos los días como las pastillas, sino que pueden aplicarse de manera mensual o trimestral. La presentación mensual contiene hormonas combinadas (estrógeno y progesterona) y la trimestral contiene sólo progestágenos. Se aplican vía intramuscular. Una vez aplicada la inyección comienzan a liberarse de a poco las hormonas, y su efecto dura 1 o 3 meses. En algunas mujeres pueden llegar a desaparecer las menstruaciones durante el uso de las inyecciones, esto es un efecto por el tipo de hormona que contienen y no representa ningún daño para la salud si las inyecciones se están utilizando de forma adecuada. Es importante respetar la fecha de la nueva inyección. De lo contrario, pierde efectividad.

En el caso de los anticonceptivos inyectables de aplicación mensual: la primera inyección se aplica entre el primer y quinto día de la menstruación; las siguientes inyecciones se aplican cada 30 días, sin dejar pasar más de 3 días para asegurar su eficacia.

Para los anticonceptivos inyectables de aplicación trimestral: la primera inyección se aplica entre el primer y séptimo día de la menstruación; las siguientes inyecciones se aplican cada 90 días, sin dejar pasar más de 3 días para asegurar la eficacia anticonceptiva del método.

Anticoncepción de emergencia

Anticoncepción de emergencia.

La mal llamada “pastilla del día después” porque hay que tomarla idealmente lo más pronto posible cuando no se usó ningún método anticonceptivo; cuando ocurrió una falla en el método anticonceptivo usado como rotura, deslizamiento o uso incorrecto del preservativo; omisión de tres o más pastillas consecutivas; tres horas de retraso en la toma de la píldora anticonceptiva que solo contiene progestágeno (minipíldora) como las de la lactancia; expulsión del dispositivo intrauterino (diu); entre otras causas.

Se debe tomar inmediatamente y cuanto antes, cuanto más horas pasen menos es su efectividad (hasta 72hs se puede esperar una protección eficaz). Contiene una alta dosis de hormonas que retrasan la ovulación. También puede impedir la fertilización de un óvulo por su efecto sobre el moco cervical o la capacidad del espermatozoide de unirse al óvulo. La menstruación se puede adelantar o atrasar una semana, puede provocar un sangrado imprevisto. Hay de 1 o 2 dosis, ambas suman una misma dosis en total. Por eso a veces verán 1 solo comprimido y otras veces 2 comprimidos. No debe ser tomada de manera frecuente.

Dispositivo intrauterino, DIU de cobre

Dispositivo intrauterino, DIU de cobre.

Es un pequeño dispositivo en forma de T que un profesional médico coloca dentro del útero ecográficamente y posterior a la primera menstruación. El DIU libera iones de cobre que inmovilizan a los espermatozoides y les hace difícil moverse dentro del útero, pero no impide que los ovarios formen un óvulo cada mes, es decir que la mujer que utiliza este método anticonceptivo ovula. El DIU de cobre es un método anticonceptivo libre de hormonas y de largo plazo, dura entre 5 a 10 años. El DIU de cobre también puede ser utilizado como anticonceptivo de emergencia. Si se coloca dentro de los siguientes 5 días de tener relaciones sexuales sin protección puede prevenir un embarazo en casi el 99%. Puede aumentar el patrón de sangrado, teniendo menstruaciones más abundantes, de mayor duración y más dolorosas, con cólicos más pronunciados.

SIU o DIU hormonal, también de largo plazo

La diferencia con el de cobre es que esta T contiene un reservorio de la hormona progestina llamada levonorgestrel. Esta hormona es liberada dentro de la cavidad uterina en pequeñas cantidades durante un período de 5 años hace que el moco cervical se engrose para inhibir la llegada del esperma al óvulo y su fecundación; también afina el revestimiento uterino y podría impedir que los ovarios liberen óvulos en algunas mujeres. Una vez colocado podría disminuir el sangrado uterino anormal sin causa anatómica ni patológica.

Implante subdérmico (Implanon) o chip

Implante subdérmico (Implanon) o chip.

Es un dispositivo del tamaño de un fósforo que es colocado debajo de la piel del brazo bajo anestesia local y difícilmente es visible. Libera constantemente pequeñas dosis de una hormona desde un depósito hacia tu sangre durante el curso de 3 ó 5 años. La hormona evita que tus ovarios liberen óvulos, y también vuelve más espeso el moco cervical, dificultando el movimiento de los espermatozoides dentro de útero para fertilizar un óvulo. Se lo puede extraer en cualquier momento mediante cirugía menor. Muchas mujeres que tienen menstruaciones abundantes y dolorosas notan que disminuyen. Puede haber sangrado irregular al principio, pero éste suele desaparecer después de los primeros meses. En muchos hospitales públicos se colocan de manera gratuita en adolescentes que ya tuvieron un hijo para controlar los embarazos no deseados en esta población. Se controla una o dos veces por año. Debe cambiarse por otro implante luego de 3 años de la colocación. Puede provocar un leve aumento de peso.

Ligadura de trompas

Es un procedimiento quirúrgico que corta, ata o sella las trompas de Falopio para obstruir el paso entre los ovarios y el útero. Así, el esperma no puede llegar al óvulo para fecundarlo, y el óvulo no puede llegar al útero. La cirugía es sencilla. La realiza un profesional en un quirófano y requiere anestesia total o epidural. Es un procedimiento irreversible. La reversión es a través de una cirugía difícil, costosa y no disponible en el sistema público de salud.

Anillo vaginal

Anillo vaginal.

Es un anillo blando, transparente que se coloca dentro de la vagina durante 3 semanas. Durante este tiempo va a liberar 2 hormonas: estrógenos y progestagenos, como la gran variedad de anticonceptivos orales. Lo bueno de este anillo es que la dosis estrogénica es mucho menor y no produce malestares gástricos ni sangrados entre menstruaciones que producen muchos anticonceptivos hormonales. Si lo usas bien es seguro. Si das la teta tampoco es el indicado al igual que si sos mayor de 35 años y fumadora o antecedentes de migrañas o trombosis. Es cómodo y podes hacer cualquier tipo de deporte sin riesgo a que se salga. Podés usar tampones y copa menstrual con el anillo vaginal aunque se supone que no estaría presente el sangrado mientras tengas el anillo puesto, exceptuando el primer mes que se coloca menstruando. Algunas personas pueden sentir el anillo en la vagina durante el coito, a algunas no les gusta mientras que a otras no les parece que sea un problema.

La primera vez que lo usas debés colocártelo entre el 1 y 3 er día de menstruación, hasta un 4 o 5 to día se tolera, pero tenés que usar preservativo al menos por 15 días. Una vez que te lo colocás contas 3 semanas y te lo sacás, descansas 1 semana, donde te va a venir la menstruación, y te volvés a colocar uno nuevo. Si el anillo se te sale por menos de tres horas lo lavás con agua fría o tibia (nunca caliente) y te lo volves a colocar. Si pasa más tiempo debés consultar. De todos modos viene con un librito y los pasos a seguir ante ciertas situaciones que podrían presentarse. El costo es parecido al de los anticonceptivos orales, y tenés que comprarlo con receta. Si notás el anillo bajo pero dentro del canal vaginal, sólo acomódalo, si está en contacto con la mucosa vaginal no pierde efecto.

Parche anticonceptivo

Parche anticonceptivo.

Es un cuadradito súper adhesivo que parece una curita color beige brillante. Es un parche que se coloca en las partes del cuerpo donde no haya muchos pelitos como en el hombro, la espalda, la panza, zona glútea, etc. (menos en las mamas!) y se deben evitar las zonas de roce. Este adhesivo libera hormonas que se absorben vía cutánea. Al igual que los anticonceptivos orales combinados, liberan estrógenos y progestágenos e inhiben la ovulación.

La caja contiene 3 parches anticonceptivos. El primer parche se aplica durante las primeras 24 horas de haber iniciado la menstruación, cada parche se aplica una vez por semana y se cambia cada semana, el mismo día. En la cuarta semana no se aplica el parche y es donde se presenta la menstruación o sangrado por deprivación. A la quinta semana se inicia una nueva caja de 3 parches siguiendo las mismas indicaciones. El parche tiene una cubierta de plástico transparente, la cual se debe levantar de una esquina hasta llegar a la mitad, evitando tocar la superficie adhesiva. Se pega en una parte de la piel seca y limpia, evitando cremas, talco, etc., removiendo el resto de la cubierta de plástico a continuación. Hay que asegurarse que los bordes del parche estén bien pegados, así como también el resto del adhesivo. Los lugares de aplicación deben ser diferentes uno entre otro. Y es importante que verifiquen que este bien colocado después de bañarse, ir a la pileta, etc. Si el parche se despega se retira y se coloca otro inmediatamente.

Algunas usuarias podrían presentar sangrado entre las menstruaciones, dolor de cabeza, aumento de la sensibilidad mamaria, mareos, náuseas, vómitos que ceden durante los primeros 3 meses de su uso. También podrían presentar enrojecimiento o irritación en la zona donde son colocados.

Diafragma

Diafragma.

Es un método anticonceptivo de barrera, no utiliza hormonas. Al igual que el espermicida, son considerados de baja eficacia ya que la misma depende en un grado muy alto de su correcto uso y en comparación con otros métodos, resultan menos beneficiosos. Es como una copa flexible, poco profunda hecha de látex o una goma suave que se coloca dentro de la vagina antes de tener relaciones sexuales e impide que el esperma ingrese al útero. Se usa junto con una crema o gel espermicida porque reduce la movilidad de los espermatozoides. Es un dispositivo que se coloca dentro de la vagina hasta 2 horas antes de tener relaciones sexuales. Es de un único tamaño que se adapta a todos los cuerpos. Podes mantener relaciones sexuales varias veces sin necesidad de retirarlo, pero se debe colocar gel espermicida luego de cada eyaculación. Una vez terminado el acto sexual se retira a las 6hs, se lava bien con agua y jabón y se guarda seco en su estuche para el próximo uso. Es reutilizable y dura 2 años de uso.

Cuándo no deben usar el diafragma: antes de 6 semanas de haber dado a luz, en los casos de prolapso uterino. Es una buena opción para mujeres que no pueden o no quieren usar un método hormonal; alérgicas al látex; no pueden o no quieren usar un DIU; en periodo de lactancia materna; que quieren un método anticonceptivo sólo cuando es necesario; que quieren un método económico y reutilizable.

Para ellos, además del preservativo existe la vasectomía o esterilización masculina. Es un procedimiento quirúrgico que corta, cierra u obstruye los conductos deferentes para detener el pasaje del esperma entre los testículos y la uretra. Como el esperma no puede abandonar los testículos tampoco podrá llegar al óvulo. Como en las ligaduras se necesita un plazo de 3 meses hasta que el procedimiento sea completamente efectivo. No requiere anestesia general. No modifica el aspecto físico de los órganos sexuales masculinos. No tiene efectos colaterales. No afecta el deseo ni la actividad sexual. En general es irreversible. La reversión es a través de una cirugía difícil y costosa, no disponible en el sistema público de salud.

Como vimos en esta nota las personas con capacidad de gestar tenemos una gran variedad de opciones para prevenir embarazos, pero la planificación familiar no es solo responsabilidad nuestra. Investigadores en India estarían estudiando el primer anticonceptivo masculino inyectable del mundo. Así lo reveló Juan Manuel Serini: “Uno de los métodos anticonceptivos para hombres en estudio que más avanzado se relaciona con la inyección de un gel que bloquearía el conducto deferente, impidiendo la liberación de espermatozoides durante la eyaculación”, confió el especialista y declaró: “Los estudios realizados actualmente habrían demostrado que es reversible y no afectaría la fertilidad futura. Igualmente es importante recalcar que por ahora continúa en estudio”.

“Sería un gran avance que pudiera existir un anticonceptivo reversible para el hombre además del preservativo, ya que cada vez son más los hombres que quieren participar activamente de la anticoncepción” continuó el médico especialista en Ginecología y Obstetricia y reconoció: “Algo que hasta hace unos años era impensado por que históricamente la responsabilidad de la anticoncepción fue puesta en la mujer”.