Día Mundial de las Mujeres Sin Ropa Interior: ¿Por qué se celebra el 22 de junio?

Ropa interior, prenda íntima, lencería, braga, tanga, bombacha, panties, calzones… llamalos como quieras, pero desde 2012 cada 22 de junio se celebra el Día Mundial de las Mujeres Sin Ropa Interior: una campaña que incita a la desobediencia femenina e invita a liberarse de los códigos y convencionalismos impuestos por la sociedad.

El “No Panty Day” no tiene un origen establecido ni antecedentes históricos, más allá del “No Pants Day” (Día Sin Pantalones), que se celebra desde 1997 en Austin, Texas. Comenzó a circular por las redes sociales -más específicamente, desde Facebook- en 2012, y fue adquiriendo notoriedad y aceptación alrededor del mundo con el paso de los años.

La iniciativa es sencilla: celebrar de manera “atrevida y desenfrenada” un día sin ropa interior, dejando las costumbres y pudores a un lado. La elección de dicha fecha responde al inicio del solsticio de verano y la llegada de los días más cálidos del año en el hemisferio norte, época que insta a despojarse de la ropa para andar más cómodas y frescas.

No usar ropa interior puede ser confortable o antihigiénico, por eso la elección sigue siendo tuya. ¿Vas a atreverte a festejar este día tan particular? No te olvides de compartirlo a través de las redes, utilizando el hashtag #NoPantyDay.