Día Mundial del Glaucoma: cómo prevenir esta enfermedad que puede provocar ceguera irreversible

El 12 de marzo se instauró como el Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad que no presenta síntomas y que puede provocar ceguera irreversible. Se trata de una afección en la vista en la que la presión intraocular aumenta y lleva a un daño del nervio óptico y, por lo tanto, de la visión.

Según cifras con las que trabaja el Hospital de Clínicas, en el mundo hay 80 millones de personas tienen glaucoma y se estima que para 2040 serán más de 110 millones quienes la padezcan. En nuestro país, el 2% de la población general padece glaucoma. En los mayores de 80 años el porcentaje asciende al 10%.

El glaucoma tomó más relevancia en los medios cuando dos famosos de renombre mundial dijeron que lo tenían: los cantantes Andrea Bocelli y Bono, de U2. Pero toda la gente puede tener glaucoma, incluso existe el glaucoma congénito, que aparece en bebés y que ocurre en 1 de cada 30.000 nacidos. El médico oftalmólogo Javier Casiraghi señala que “el gran problema es que la mitad no lo sabe porque no da síntomas o porque no fue nunca al médico oftalmólogo. De manera que cuando llega a notar pérdida de visión es porque ya perdió mucha capacidad visual”.

El oftalmólogo Jorge Alejo Peyret, médico del Hospital Durand y fundador y expresidente de Asociación Argentina de Glaucoma (Asag), elaboró estas preguntas fundamentales sobre esta enfermedad silenciosa.

¿Qué pasa en el ojo de un paciente con glaucoma? Dentro del ojo estamos constantemente produciendo un líquido, el humor acuoso, y también reabsorbiéndolo. El proceso de reabsorción comienza a fallar y, al mantener la producción del líquido, este se acumula y aumenta la presión intraocular. Esta presión intraocular elevada afecta al nervio óptico y produce la muerte de sus fibras. Hasta ahora, no sabemos cómo recuperar las fibras nerviosas muertas. Por eso es fundamental el diagnóstico precoz.

¿Cómo se manifiesta el glaucoma? El 85 a 90% de los pacientes con glaucoma no presenta síntomas. Su diagnóstico se realiza en una consulta con el oftalmólogo por alguna otra causa. Hay personas que consultan por pérdida de visión, pero cuando esta pérdida es secundaria al glaucoma llegamos muy tarde. Lo que nosotros podemos hacer es prevenir la pérdida de visión, prevenir la muerte de las fibras del nervio óptico. Por eso es fundamental consultar al oculista ante el mínimo cambio o defecto de visión.

¿A quiénes afecta principalmente? El glaucoma puede afectar a cualquiera en cualquier edad. Existe el glaucoma congénito, por suerte poco frecuente, y que los pediatras derivan al oftalmólogo en presencia de los signos de alerta. Lo frecuente del glaucoma es en personas mayores de 45 a 50 años. Por suerte es la edad de la presbicia y necesitamos al oftalmólogo para la indicación de las lentes correctoras.

¿Tratar la presión ocular alta previene el glaucoma? Sí, el tratamiento se basa en disminuir la presión intraocular a niveles seguros para el nervio óptico. Esto se logra con gotas que se colocan 1 o 2 veces al día. También podemos indicar tratamiento con láser o inclusive cirugía.

¿Cuáles son los factores de riesgo el glaucoma? Edad mayor de 50 años, presión intraocular elevada, historia familiar directa de glaucoma, pseudoexfoliación capsular (una entidad en la cual se produce un material fibrilar anormal dentro del ojo, fácilmente diagnosticable en el examen ocular de consultorio) y miopía, También, tratamiento con corticoides, antecedente de traumatismos oculares, enfermedad vascular, hipotensión arterial importante.

¿Cuáles son las pruebas específicas para diagnosticar esta patología? Para diagnosticar el glaucoma debemos examinar el fondo de ojo y ver el estado de la cabeza del nervio óptico que es adonde visualizamos la pérdida de fibras nerviosas. Tomar la presión intraocular, examen corto e indoloro, que se realiza luego de colocar unas gotas en los ojos (no alteran la visión) y acercando el tonómetro al ojo para poder medir su presión. En la misma consulta básica, al examinar los ojos con el biomicroscopio visualizamos el estado de la cámara anterior y la forma del iris para pesquisar a los pacientes con ángulos ocluibles que podrían evolucionar al ángulo cerrado (tipo de glaucoma bastante agresivo).

