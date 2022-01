Dislexia: ¿Cómo detectar si nuestros chicos padecen este problema para leer?

La dislexia es tema de conversación en las redes sociales. Lucas Slevin, un joven de 20 años, es protagonista de una historia que contó públicamente y generó empatía y debate.

Lucas relató que tendría 8 años cuando en el colegio primario de Pilar al que iba su maestra le pidió que leyera en voz alta. Luego de eso llegaron las risas y burlas de sus compañeros. El se largó a llorar y entonces la maestra le dijo: “Vos tenés una enfermedad mental”. La angustia del pequeño fue total. Cuando su madre fue a buscarlo al cole le dijo: “Vos no tenés ninguna enfermedad. Solo una manera distinta de percibir la información. Te cuesta un poquito más leer, pero sos 100% capaz de hacer todo lo que quieras”.

Así Lucas se enteró de que tenía dislexia. No fue un proceso simple de asimilarlo y el recorrido es largo desde entonces. Hoy se encuentra empoderado y, sobre todo en tiempos de pandemia, empezó a subir videos en TikTok e Instagram para hablar de la dislexia, para informar cómo percibe las palabras cuando lee y contener a quienes sufren lo mismo que él. Tiene hasta el momento en Instagram más de 21. 00 seguidores.

¿Qué es la dislexia? ¿Tiene cura? ¿Cómo podemos darnos cuenta si un hijo o hija la tiene? ¿Cómo acompañarlo?

El psicólogo y profesor a nivel primario Alejandro Fernández, que se especializa en problemas del aprendizaje, define a la dislexia como un trastorno del aprendizaje, en particular, una dificultad en la lectura en cuanto a la precisión y la fluidez. “Son lectores que presentan muchas dificultades, lecturas muy lentificadas, muy laboriosas, muy trabajosas y que presentan marcadas dificultades cuando se plantea una palabra del repertorio del idioma de baja frecuencia o nueva. El lector experto rápidamente automatiza esa palabra y no vuelve a presentar esa dificultad en las lecturas posteriores, a las personas con dislexia les van a resultar siempre de mucha mayor dificultad”, informa.

¿Cómo se observa en casa si existe este problema? “La dislexia se observa a través de una lectura muy lenta, muy imprecisa. Va a leer palabras equivocadas. No puede automatizar esa lectura fluida que hace el lector experto y comete toda una serie de errores al momento de leer”, enumera el profesional. “En casa se puede observar como con mucha frustración, reticencia a realizar las tareas. El niño advierte que es algo que le cuesta, que lo remite a situaciones en el aula que le generan malestar emocional. Incluso puede manifestarse como dificultades de prestar atención al momento de hacer la tarea”.

El profesional, que trabaja hace años en el acompañamiento de estas dificultades, señala que muchas veces la escuela no lo detecta a tiempo y los chicos avanzan en su escolaridad sin haber sido diagnosticados. Por eso es fundamental el rol de la escuela.

¿Consejo para los papás y mamás? “Conectarse con la escuela de manera frecuente, comentarle si observan dificultades en casa a ver si en la escuela es igual. Si el chico no quiere hacer la tarea, si lo que tiene que ver con lectura lo evita o posterga o se generan berrinces al hacer la tarea, hay que acercarse al docente y conversar sobre cómo lo ve la institución. ¿Por qué? Porque el rol indelegable en la detección de esta dificultad es la escuela, no hay que recargar a la familia la responsabilidad de detectar esta dificultad, porque es una dificultad específica de lo escolar: la escuela es la encargada de enseñar esta habilidad y tiene la responsabilidad de detectar si hay problemas para buscar métodos más eficaces al respecto y para orientar a las familias”.

La psicopedagoga Lucrecia Thompson acerca, también, algunos signos a tener en cuenta:

Tiene dificultad para hacer rimas

Le cuesta reconocer las letras y articular el sonido que les corresponde

Le cuesta aprender palabras nuevas

Olvida escribir palabras

Comente muchos errores de ortografía

Lee lento

No entiende lo que lee

“La recomendación que doy siempre: si ven algo llamativo en sus niños, que les preocupa o genera inquietud, consulten a profesionales”, dice. Los primeros, pueden estar en la escuela.

El desafío de la escuela

Según cifras oficiales, el porcentaje de niños y niñas en edad escolar que pueden presentar dificultades en la lectura varía entre un 5 y un 15%, es preponderante en varones y tiene componentes biológicos: factores genéticos, epigenéticos y ambientales. Fernández retoma este último punto y enfatiza en el rol de la escuela, que se ocupa de la enseñanza del sistema de lecto-escritura, que aplica por lo general en el primer grado y que desde el pre-escolar debe dar herramientas.

El profesional, que trabaja hace años en el acompañamiento de estas dificultades, señala que muchas veces la escuela no lo detecta a tiempo y los chicos avanzan en su escolaridad sin haber sido diagnosticados. “Si estas dificultades no son atendidas rápidamente esto no remite de manera espontánea. Requiere intervenciones específicas y las familias necesitan recibir orientaciones precisas acerca de cómo colaborar, cómo ayudar a apoyar los aprendizajes del niño o niña”.

El impacto es en cadena. Si no es abordado a tiempo a su vez trae consecuencias en la comprensión lectora, entonces, va a acompañar al estudiante en todos los aspectos de la escolaridad. “En la escolaridad los textos escritos tienen un peso enorme. Si no tiene un manejo de la lectura, no van a tener un acceso exitoso y gratificante de lo que es el mundo cultural que está recorrido por la lengua escrita”, advierte el psicólogo.

Y habla de otro impacto. “Detectar prontamente las dificultades en el aprendizaje de la lectura e intervenir rápida y eficazmente es importante también para prevenir posibles consecuencias en ese niño en el orden emocional. Porque los niños que presentan estas dificultades observan que sus compañeros logran algo que ellos no y esto comienza de a poco a tener consecuencias a nivel emocional”, explica.