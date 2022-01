¿Dónde comprar las mejores medialunas de la costa argentina?

Dulces, saladas, históricas, innovadoras. Las medialunas de la costa argentina tienen un plus de “aire de mar” que potencia su sabor y, sobre todo, la carga simbólica de haber llegado a los esperados “días de relax”. Ya podés sacar de encima los restos de la ciudad y conectar con el placer cotidiano. Que el máximo dilema ahora sea si salís con el mate cargado en la canasta y bajás a la playa o si elegís tomar un buen café mirando el mar.

En cualquier caso, lo que no puede fallar es la calidad del producto y para eso repasamos los mejores sitios donde conseguir medialunas para tu próximo viaje al mar.

MAR DEL PLATA

SÃO medialunas

SÃO medialunas

Toda una leyenda en Mar del Plata. La marca nació en 1952 de la mano de Don Ángel García, un inmigrante español que comenzó vendiendo en los trenes y que al cabo de muy pocos viajes descubrió que este sería un destino turístico próspero. Fue entonces cuando decidió instalarse junto a su mujer Pilar y convocar a un pastelero de su tierra natal para que trabajara en la elaboración de las medialunas junto a él. En 1962 inauguró el local de la zona Alfar (G.Magrassi 4995), un ícono que hace poco fue relanzado y que se volvió una parada inevitable para quienes se acercan a las playas del sur marplatense. Sao también está en otros puntos de la ciudad y en febrero abrirá dos nuevas sucursales, una sobre la calle Alem y otra dentro del Paseo Aldley.

Entre las medialunas que vale la pena probar están las rellenas con Nutella y chocolate, además de las tradicionales de manteca. Se pueden consumir en el lugar o llevarlas a la playa, al igual que el café que podés pedir, que puede ser uno tradicional o alguna de las variantes preparadas por el equipo de baristas propios: Oreo, Capuccino, Kit Kat, Latte y Moka.

En esta temporada, la docena de medialunas arranca en $550.

@saomedialunas

La Fonte de Oro

La Fonte de Oro, nacida en 1966

El mejor café de Mar del Plata está en La Fonte de Oro. Así lo anuncia desde sus redes la empresa que, desde 1966, se destaca en la ciudad por su café y, por supuesto, por sus medialunas. Actualmente las medialunas están a cargo de la reconocida Andrea González, chef Patissière de la ciudad costera, maestra de pastelería en el IAG y ganadora del VII Campeonato Argentino de Maestros Pastelero. Su gran amigo Osvaldo Gross siempre halaga su desempeño y, sobre todo, sus medialunas que rebalsan en almíbar.

Desde las 7 se puede ir a desayunar o pasar a buscar facturas recién hechas por cualquiera de las sucursales (hay más de 10). Una de las preferidas, sin dudas, es la que está ubicada sobre el mar en la esquina de Urquiza y la costa.

Medialunas en la costa

En cualquiera de sus puntos de encuentro, podés pedir promos de café con leche con medialunas y desayunos completos por valores que comienzan en los 420 pesos. También podés llevarte la docena de medialunas de manteca por $650.

Dónde: Urquiza y la costa (Sucursal Playa Varese)

@Lafontedoro

(La) Boston

Medialunas de (La) Boston

Tras el cierre de la tradicional Boston sobre playa Varese que había permanecido abierta desde la década del 60, la sucursal histórica se mudó a la zona Norte de la ciudad costera; conservó el mismo encanto y la misma calidad de servicio. Junto a un café con leche, el promedio a gastar para un desayuno en la Boston es de $500 por persona. La calidad de las medialunas como el preparado del café siguen siendo de los más ricos de la ciudad.

Dónde: Avenida Constitución 4694

También podés conocer la sucursal de Buenos Aires 1927.

@bostonconfiteria

PINAMAR

La Jirafa

La jirafa, un clásico de medialunas en Pinamar

Ubicada en la esquina de Eneas y Rivadavia, es desde hace más de 50 años el punto de encuentro por excelencia de quienes trasnochan y esperan para irse a la cama luego de un buen desayuno. A las 7, en época de temporada, las puertas se abren con las primeras tandas recién salidas del horno. En ese momento la fila de ansiosos se empieza a acercar. También van aquellos que madrugan con el mate recién listo y las reposeras cargadas para ir a desayunar a la playa y aprovechar el día desde las primeras horas.

La docena ronda los $500

Dónde: Rivadavia 895. Esquina Eneas

Horario: De 7 am a 12.30 y de 16 a 20.30

Para visitarlos en la web: https://medialunas-la-jirafa.negocio.site/

Medialunas Manteka

Medialunas Manteka

Se trata de un pequeño local con una de las mejores producciones de medialunas para llevar de Pinamar, ubicado sobre De Las Artes y Toninas, abierto de corrido desde las 7.30 hasta las 21. Hay cola desde las primeras horas, y todos los días la escena se repite. No hay duda de que las medialunas gustan y quienes las prueban siempre regresan por más. Sus clientes suelen destacar a la marca no solo por la calidad del producto sino también por la buena atención.

Dónde: en De Las Artes y Toninas

@medialunasmantekapinamar

VILLA GESELL

Churrería El Topo

Además de churros se ofrecen excelentes medialunas en El Topo

La típica churrería de Gesell merece su lugar en esta nota por varias razones. Por un lado, porque desde 1968 produce churros con rellenos insólitos que lograron correr los límites de los esperable y conquistar el paladar de todas las edades. Y por otro, porque desde que se incorporaron las medialunas en 2001 la respuesta del público las convirtió en un nuevo infaltable de la ciudad.

En El Topo, además de los clásicos churros rellenos de dulce de leche y pastelera, encontrás churros rellenos con roquefort, cheddar, vittel toné, leberwurst o aceituna. También hay opciones estilo dulce (extra dulces) rellenos con nutella, chocolate, limón o naranja. Y hay opción apta veganos, con rellenos de palta o humus.

Emmanuel Sacco es 3° generación y cuenta a OHLALÁ! que “durante los días lluviosos la variedad de gustos en churros y facturas se amplían notablemente, con variantes para veganos rellenos con palta, humus, limón o naranja como los rellenos salados que se escapan de la propuesta tradicional”. En cambio, cuando sale el sol y los vendedores bajan a la playa con sus canastas, las variedades -dice con sinceridad- se reducen y la demanda se centra fuerte en un clásico: los rellenos con dulce de leche.

El local histórico sigue ubicado en Av. Mar Del Plata Entre 33 Y 34., y cuenta con sucursales en Mar Azul, Pinamar, Valeria del Mar, Cariló y, en poco tiempo, también en Mar del Plata.

En Villa Gesell abre a las 6 y en el resto de los locales costeros a las 7.

La docena de churros rellenos comunes y/o medialunas tiene un valor de $540.

@churroseltopo

MIRAMAR

Hugo Chocolate Sosa

Hugo Chocolate Sosa

Es la mejor opción en pastelería y panadería artesanal de Miramar. Las medialunas, siempre tiernas y calentitas. Las opciones en chocolate artesanal y delicatesen dulces también son gran atracción, y se pueden acompañar con café con leche o chocolate caliente, desde las 7 hasta las 20.30 en cualquiera de las 3 sucursales, todas en Miramar.

Para Hugo, su fundador, no existe mejor secreto que dedicar tiempo a lo que se hace, amor y respetar la receta original. Después de probar una de sus medialunas crocantes, calentitas y que no empalagan (podés comerte media docena sin darte cuenta), no queda más que reafirmar que son las mejores de esa ciudad balnearia.

Hugo es de los que consulta a los grandes pasteleros de la historia, revisa los libros con sus recetas y las pone en práctica con talento y responsabilidad. Sin duda, un gran sitio para buscar medialunas de calidad y, por supuesto, delicatesen con chocolate que no vas a poder creer.

Abierto desde las 7.30 hasta las 13. Y de 15.30 a 20.30

Dónde: Calle 35 N°1432

También en Av. Juan Chapar 102 y Calle 12 entre 17 y 19

@hugochocolatesosa