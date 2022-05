¿Dónde miro y cuándo estrena The Time Traveler’s Wife, la nueva serie de HBO Max?

Mayo se convirtió -rápidamente- en un gran mes para los seriéfilos. Con muchísimos estrenos súper interesantes, esta tercera semana tiene dos títulos a los cuales sí o sí deberías prestarles atención: Conversations With Friends y The Time Traveler’s Wife . Siendo dos propuestas muy diferentes entre sí, la segunda llega con un plus: hay varios nombres que los fanáticos de la pantalla chica no pueden olvidar: Rose Leslie (Game of Thrones) y Steven Moffat (Doctor Who y Sherlock Holmes).

Antes de darle play al primer episodio, te contamos todo lo que tenés que saber sobre la serie .

The Time Traveler's Wife. Foto gentileza: HBO Max Macall Polay

¿Cuál es la historia detrás?

Basada en la novela escrita por Audrey Niffenegger, l a serie fue definida como una narrativa repleta de ciencia ficción, fantasía y romance . Siguiendo la sinopsis oficial, el show nos cuenta la historia de amor entre Clare y Henry, un joven matrimonio que están frente a un desafío sin antecedentes: él es un viajero en el tiempo que no puede controlar sus poderes .

Rose Leslie... ¿y quién más?

Creada y escrita por Steven Moffat, la temporada fue dirigida en su totalidad por David Nutter (The Flash, Arrow, Supernatural). En cuanto al elenco, estos son los nombres que tenés que recordar:

Rose Leslie es Clare Abshire

Theo James es Henry DeTamble

Desmin Borges es Gomez

Natasha Lopez es Charisse

Michael Park es Philip Abshire

Jaime Ray Newman es Lucille Abshire

The Time Traveler's Wife. Foto gentileza: HBO Max Macall Polay

¿Y la peli?

Si el nombre de la serie te resultaba conocido es porque -probablemente- estés recordando la película de 2003 protagonizada por Rachel McAdams y Eric Bana. Ambas producciones se basaron en el mismo libro para contar la historia pero, como se podrán imaginar, cada una trajo a la pantalla algunos cambios para adaptarla al nuevo formato (ya sea cine o televisión). Además, en el caso de la peli, fue escrita por Bruce Joel Rubin y dirigida por Robert Schwentke.

GPS del estreno

Producción original de la BBC, en Latinoamérica vamos a poder ver The Time Traveler’s Wife a través de HBO Max . El primer episodio estrenó ayer, domingo 15, y la llegada de los nuevos capítulos va a ser de manera semanal. Eso sí, atentis porque es una miniserie y la temporada va a tener solo seis episodios.

Mirá los avances

La plataforma difundió muy poquito sobre este estreno así que, en cuanto avances, solo tenemos un único video que ya está disponible en su cuenta oficial de YouTube.