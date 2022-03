¿Dónde veo y cuándo estrena Red, la nueva película de Pixar?

Alejándonos de las películas adolescentes que basaban sus conflictos exclusivamente en la popularidad (o la falta de ella) de los protagonistas, estos últimos años el género coming to age -esas historias sobre el crecimiento y el caminito hacia la adultez- alcanzó su propia madurez. Solo hace falta mirar los nominados a los Oscars: CODA, Licorice Pizza y Amor Sin Barreras. ¿Quién se atrevería a llamarlas teen?

Turning Red (o simplemente Red, como se la dio a conocer en Latinoamérica) su une a esa lista y lo hace desde un lugar completamente diferente: la animación, los toques de humor al estilo Pixar y la fantasía .

En Turning Red, nuestra protagonista se convierte en un panda rojo. Foto gentileza de Pixar/Disney+ Disney +

¿Cuál es la historia?

DIrigida por Domee Shi y escrita por ella y Julia Cho, la protagonista se llama Mei. De origen chino-canadiense, es una estudiante prodigio de 13 años que vive en Toronto junto a su familia . Con una mamá que le reclama perfección, sus gustos personales parece ser desaprobados de manera constante por ella.

Una noche, después de despertarse de una pesadilla, descubre que se convirtió en un panda rojo . Algo que más tarde su papá le explica: las mujeres de su clan tienen el poder de convertirse en un animal. Lidiando con esta nueva situación y aprendiendo sobre ella, Turning Red explora la llegada a la adolescencia, los cambios del cuerpo, el trabajo sobre la identidad y el rol de la red de contención (familias y amigos) en todo esto.

Con Rosalie Chiang dándole voz a nuestra protagonista en su versión en inglés , el elenco también cuenta con la genia de Sandra Oh, Maitreyi Ramakrishnan y Sasha Roiz, entre otros.

WE’VE GOT YOUR (FLUFFY) BACK – © 2022 Disney/Pixar. All Rights Reserved. Disney +

En primera persona: sus creadoras

Uno de los aspectos más hermosos de las películas de Pixar es que, muchas veces, sus creadores tienen la posibilidad de llevar su propia historia a la pantalla grande. ¿Cuál fue la inspiración para Turning Red?

Domee Shi . ¡Totalmente! La inspiración para la peli vino desde mi propia vida y mi propia experiencia . Yo fui Mei, yo era esa inocente y obsesiva chica de 13 años que tenía que lidiar con ser la niña perfecta para su mamá e iniciar el camino de la pubertad, con todos los cambios hormonales que eso implica ¿Por qué de pronto estaba peléandome con ella todo el tiempo cuando quería impresionarla?

Así que hacer esta película fue un poco un intento de volver hacia atrás y volver a mirar todo aquel lío en esa relación con mi mamá y mi propia adolescencia . Poder mirar esa etapa de nuestras vidas, reírnos, avergonzarnos y hasta celebrarla.

Creo que Red tiene este supepoder de trabajar diferentes temas -además del paso de la adolescencia- ¿Cuáles son aquellos otros tópicos de los que habla y para ustedes son claves?

Lindsey Collins . Siento que el tópico más importante es hablar sobre aceptar aquellas partes de vos mismo... aquellas que a veces tenes miedo de aceptar o que sentís que la sociedad te dice que deberías ocultar . Que son también los que tienden a salir en el momento de la pubertad, ¿no? Turning Red es esa película que intenta demostrarla a todos que esa es una experiencia común por la cual la mayoría de nosotros pasó.

Desde un lado más de madre, creo que también es un hermoso recordatorio de que esto es difícil . Esa cosa de los padres de: “¿Qué está pasando?, ¿por qué estás siendo tan difícil?”. Así que funciona para que todos recordemos eso, que es complicado atravesar la pubertad. Nos ayuda a recordad que esto no es personal, que es algo importante para ellos, que esa tensión es natural. Para mí, mamá de tres adolescentes, fue súper importante que la película también trabaje este punto.

En esta imagen proporcionada por Disney+, de izquierda a derecha, los personajes Priya, con la voz de Maitreyi Ramakrishnan, Mei Lee, con la voz de Rosalie Chiang, Miriam, con la voz de Ava Morse, y Abby, con la voz de Hyein Park, en una escena de "Turning Red". (Disney+ via AP)

Soy una enorme fanática de la animación y, sobre todo en los últimos años, tenemos estas películas increíbles que le hablan a las diferentes generaciones. Adultos y niños, todos pueden llevarse algo. ¿Qué creen que le dice a cada uno?

Domee Shi . ¡Totalmente! Soy una gran defensora de la idea de que la animación es un medio y no un género... y siento que los chicos van a poder ver que la adolescencia es difícil para todos . ¡Que está bien! Que no están solos, que todos están pasando por ese proceso de transformación y emociones que los hacen sentir felices en un segundo y al siguiente aterrados.

Lindsey Collins . Siempre decimos que las mejores películas son aquellas con las que podés conectar, una y otra vez . Así que -para nosotros- es fundamental pensar una historia que no excluye a nadie.

OHLALÁ! tiene una enorme comunida de mujeres emprendedoras, mujeres que están trabajando fuertemente en cumplir sus sueños. ¿Qué las inspira a ustedes para lograr sus propias metas?

Domee Shi . ¡Oh! Wow. Para hacer esta película, sin dudas, todas las mujeres poderosas que forman parte de mi vida, que me criaron y me ayudaron a estar en el lugar que estamos hoy . Sé que no estaría dónde estoy hoy si no fuese por la manera en que mi mamá me educó.

Lindsey Collins . Yo me sentí súper inspirada por todas la mujeres que estuvieron involucradas en esta película . Mamás trabajadoras, un equipo de producción que durante los últimos dos años siguieron dándolo lo mejor de ellos mismos al mismo tiempo en que luchaban por mantener cierta ‘normalidad’ en medio de la pandemia. ¡Dios! Tenemos la primera mujer en trabajar como supervisora técnica en una película de Pixar y es mamá de gemelos que no tenían ni un año, y ella estaba... mientras les daba la teta, hablando por teléfono y resolviendo cosas.

Y así, muchos casos.

Todo el equipo de Turning Red son superhéroes, no me sale otra palabra para decirlo .