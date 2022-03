Ecos de un crimen se convirtió en la película argentina más vista desde la pandemia: “Me da mucha felicidad que sigamos consumiendo cine argentino”

Depués de haber vendido más de 80 mil entradas en las boleterías del cine, llega a HBO Max el thriller psicológico Ecos de un crimen. Este hits de la pantalla local se centra en el escritor de best-sellers de suspenso, Julián Lemar a quien conocemos cuando está sufriendo un bloqueo creativo . En busca de inspiración se instala en una casa en medio de un bosque junto a su pareja, su hija y su bebé. Sin embargo, lo que en un principio prometía ser unas vacaciones de ensueño pronto se convertirá en una pesadilla. La primera noche, en medio de una tormenta y un corte de luz, una mujer (Carla Quevedo) toca la puerta pidiendo auxilio desesperada: su marido (Diego Cremonesi) mató a su hijo y ahora quiere hacer lo mismo con ella.

El resto de la trama es una tensión constante en la cual nunca estamos seguros de qué es lo que va a suceder. No podemos adelantarte mucho más porque correremos el riesgo de spoilear la película, mejor le cedemos la palabra a Julieta Cardinali.

Quevedo, durante el rodaje de Ecos de un crimen

Hoy tenemos un boom de series y es genial ver cómo –después de una pandemia que puso stop en todo– seguimos viendo cine argentino. ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Por qué crees que se dio así?

Me da mucha felicidad que sigamos consumiendo cine argentino . A mí me gusta ver cine y me parece que es algo que tenemos que sostener, sobre todo en nuestra industria que hacemos tan buenas películas. Tenemos muy buenos directores, guionistas y actores. Me da mucha alegría que esto suceda. Particularmente con Ecos de un crimen, que la rompió, uno piensa que es una suerte que a pesar de que a la gente le costó volver al cine esté yendo de nuevo.

Me gustaría que me cuentes un poco cómo fue tu primer acercamiento al proyecto ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Cuáles fueron esos elementos que hicieron que digas “Wow! Quiero ser parte de esto”?

Cristian Bernard le hizo llegar a mi representante un guion de suspenso . El título me interesó porque yo soy consumidora de este género y creo que todavía no está muy explotado en Argentina. Para mi es importante qué es lo que me pasa cuando leo el libro, eso es lo principal. Ecos de un crimen es tan atrapante que me lo devoré de principio a fin sin pararme ni siquiera para hacer pis, eso para mi fue un indicador. Además, cuando me dijeron que iba a trabajar con Diego Peretti fue todavía más fácil la decisión.

Hablando sobre Diego, con él compartiste pantalla varias veces ¿Cómo se trabaja esa química increíble que tienen? ¿Cuáles son las claves?

Nos respetamos como actores, además amamos lo que hacemos y nos queremos mucho . En terapia fue un trabajo muy lindo en el que nos tomamos mucho cariño. Trabajar con alguien que admirás, respetás y querés siempre es más fácil.

Quevedo, durante el rodaje de Ecos de un crimen

También compartís elenco por primera vez con Carla Quevedo y Diego Cremonesi ¿Cómo fue trabajar con ellos?

Como la película se filmó en pandemia había mucho protocolo de por medio, fue una forma distinta de trabajar en la cual los ensayos eran por Zoom. Al principio costó acostumbrarse, con Peretti fue más fácil porque ya nos conocíamos, pero con Carla y con Diego Cremonesi había que conocernos virtualmente.Tuvimos solo un ensayo presencial. Cristian nos ayudó mucho, es un placer trabajar con un director que sabe cómo entrarle a los actores.

Imagino que con la pandemia la experiencia de rodaje también cambió en algunas cosas ¿Me podés contar cómo fue filmar la película? ¿Tenés alguna anécdota para compartirnos?

Al ser tan pocos actores si uno de nosotros se contagiaba se frenaba la película, por eso éramos muy responsables de respetar la burbuja . Además, filmamos en junio en la semana más fría del año en una casa que por protocolo estaban todas las ventanas abiertas. Pasamos un frío que no te puedo explicar. Para que te des una idea, abajo de todo el vestuario teníamos trajes de neoprene. Más allá de todo fue un rodaje que se disfrutó mucho. Estábamos tan entusiasmados de volver a trabajar (después de casi un año y medio sin poder hacerlo) que las ganas le ganaron al frío.

Ecos de un crimen, película del director Cristian Bernard es un thriller de suspenso protagonizado por Diego Peretti, Julieta Cardinali, Carla Quevedo, Diego Cremonesi y la participación especial de Carola Reyna. Warner Bros. Pictures Argentina

En tanto ese trabajo de construcción ¿te inspiraste en algo o recurriste a algún material especial para construir tu personaje?

¡Es muy difícil hablar de la película sin spoilear! Lo que sí puedo decir es que fuimos construyendo el personaje junto al director . Él tenía muy en claro cómo quería que fuese esta mujer. Ella es el cable a tierra del personaje de Peretti, él siempre va a ella porque es más razonable. ¡Mucho más no les puedo contar!

En el cine argentino no nos encontramos con tantos thrillers psicológicos ¿Cuáles elementos de esta película crees que más van a disfrutar los amantes del género?

La historia es vertiginosa, es como sumergirte en un río, vas con el agua, no necesitas detenerte a pensar . Por otro lado, la banda de sonido es espectacular, te mete en el suspenso desde el primer plano. También el director de fotografía hizo un trabajo impresionante. Le sumo a la actuación de Peretti, es alucinante lo que hace con su personaje. Para mi es una gran película, claramente todos sabían que estaban contando una película de suspenso.

Terminaste con esta película y ¿ahora? ¿cuáles son tus próximos proyectos?