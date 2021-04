Ejercicio: el método Seinfeld para cambiar tus hábitos

¿Te acordás del cómico Jerry Seinfeld? A él se le adjudica este método para crear una rutina y generar hábitos casi sin darnos cuenta. Para hacerlo, necesitás un calendario en papel bien grande que quede en un lugar muy visible, de manera que te lo encuentres varias veces al día. Cada noche, antes de meterte en la cama, tachá la fecha del día correspondiente con una cruz en algún color bien llamativo, pero solamente si cumpliste con todos los objetivos que tenías para el día. ¡No hagas trampa! Si no cumpliste, ese día quedará sin su marca. Vas a ver que se va a convertir en un desafío poder tachar todas las noches tu casillero y te va a molestar, aunque sea solo visualmente, cada día que no esté marcado. De forma inconsciente vas a ir creando una rutina y querrás ir tachando cada uno de los casilleros. Para que este método funcione, es importante que el calendario sea en papel, no digital.

