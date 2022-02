El estafador de Tinder: ¿qué tenés que saber sobre el documental que ya podés ver en Netflix?

El universo de los documentales se expandió a límites inimaginables y Netflix es una de las plataformas que lideró esta revolución. Con una propuesta que diversificó las temáticas (ya no solo se trata de casos criminales, sino también del universo de la moda, escandaletes mediáticos, historias de vida, etc), también rompió con el clásico formato del documental (y ahora también encontramos “docuserie”, con una división por episodios).

En ese caminito, logró muchos grandes éxitos. Desde Abstract o The Toys That Made Us, hasta Tiger King y Don’t F**k With Cats. Una lista a la cual ahora se suma El Estafador de Tinder.

Ayleen Charlotte en El Estafador de Tinder. Foto gentileza de Netflix Courtesy of Netflix

Qué es lo que vemos en el documental

A lo largo de la película conocemos a tres de las miles de víctimas de Simon Leviev: Cecilie Fjellhoy, Ayleen Charlotte y Pernilla Sjoholm. La historia inicia cuando Cecilie -quien ahora tiene 34 años- lo conoció mientras vivía en Londres. Después de salir por algún tiempo, él la invitó a mudarse juntos y fue en ese momento que, supuestamente desde Amsterdam, la llamó para decirle que estaba siendo amenazado por un negocio de diamantes valorado en millones. Ella accedió a prestarle sus tarjetas de crédito y, en cuestión de semanas, acumuló una deuda de 250,000 de dólares. En paralelo, estaba aplicando sus mismas técnicas contra Ayleen y Pernilla, a quienes también estafó.

Expandí el universo con el podcast

Junto con el documental, Netflix también publicó su podcast The Making Of A Swindler. A lo largo de tres episodios, Felicity Morris y Bernadette Higgins -la directora y productora- profundizan en la vida y los métodos que usó el estafador para engañar a sus víctimas, así como también los errores que cometió y cómo las mujeres se organizaron para conseguir justicia. Atentos: se publicó en el feed del podcast documental You Can’t Make This Up y está en inglés .

Si te gustó Don’t F**k With Cats, entonces miralo

Esta película llega de la mano de los mismos creadores de Don’t F ** K With Cats y The Imposter. Por eso, si te gustó ese estilo narrativo (que combina escenas brutales y crudas, con una dinámica algo bizarra), entonces no podés dejarlo de mirar.

Ya disponible en Netflix

Ya rankeando alto entre lo más visto de la plataforma, el documental está disponible en Netflix. Fue catalogado apto para mayores de 16 años y dura casi 2 horas.

