El sábado 16 la Luna llena está en Libra: qué significa y por qué es importante nuestra conexión con el otro

Mañana sábado 16 la luna se encontrará en Libra, momento ideal para darnos cuenta de que para ser más completos tenemos que bailar con un otro: pareja, socios, amigos. De esta manera, podemos sentir que si nos complementamos, no es necesario tenerlo todo y que estar en dupla nos hace más fuertes .

Opuesta a la energía de Libra está la de Aries: conocer mi deseo y accionar en esa dirección . Aries es energía de fuego que nos impulsa hacia adelante. En esa oposición surge la tensión entre qué es lo que dejo de lado para poder compartir con un otro y a qué no estoy dispuesta a renunciar, porque de seguro algo vamos a tener que relegar para poder construir una relación sincera. No es fácil registrar cuánto dejo o con cuánto me quedo.

Lo que sí sabemos es que para que ese encuentro se pueda dar, algunas cosas tendremos que rescindir (tiempo, gustos, estilos), y no es todo lo que el otro quiere y tampoco es todo lo que yo deseo, es en esa danza donde se juegan las relaciones . La balanza, símbolo de Libra, busca el equilibrio, ese equilibrio que nunca llega porque si mirás de cerca, hay un movimiento de oscilación permanente... Es un equilibrio dinámico.

También es posible que se le agregue una tensión con Plutón, planeta “que saca los trapitos al sol” y echa un manto de luz repentina para mostrar lo oculto . Es un tiempo para ver las manipulaciones, algunas situaciones de abuso de poder o ciertos secretos que de pronto emergen. Te invito a mirar más allá del otro, a ver nuestros propios patrones, y a preguntarnos: ¿qué es lo que me mantiene en esta relación que se encuentra tan en desventaja? o ¿qué hace que tenga relaciones que deseo controlar y colonizar?

En esa revisión la invitación es a mirarnos sin exigencias, desde la compasión y el amor a nosotras mismas, a la historia de nuestras madres, abuelas y linajes femeninos heredados . Mirar con respeto ese acontecer, ese legado y, desde ese espacio, proponer cambios para poder vincularnos de manera sana y equilibrada.

Esta semana también se produjo la conjunción entre Júpiter y Neptuno, aspecto que nos trae un manto de amor y compasión, nos conecta con las artes, la poesía, la pintura, las actividades recreativas, la magia, la imaginación, lo efímero y lo sutil. Es un aspecto que nos permite ir un poco más allá de las circunstancias y comprender más claramente nuestro proceso personal y el de los demás.