El sol en Libra: cuál es su impacto y por qué hablamos de su efecto en la relación con el otro

Libra nos trae la conciencia del encuentro con el otro. Ya sea pareja, socios, amigos. Es el momento del zodíaco donde nos vamos a complementar y nos damos cuenta de que no es necesario cargar con todos los saberes, los requisitos y las cualidades, sino que podemos nutrirnos de las cualidades de los demás y nosotras brindar lo propio.

El Sol está junto con Marte, esta posición puede traernos más irritabilidad, ansiedad y ganas de tener razón. Así que estemos alerta para canalizar esta energía de impulso en el entusiasmo y la acción, más que en las peleas y las reacciones, que seguramente no nos lleven a buen puerto.

El secreto está en poder conectarnos con nuestro deseo y Venus en Escorpio nos favorece en esta búsqueda. Preguntarnos por lo que queremos y cómo podemos vincularnos de un modo más genuino, natural y que nos muestre tal cual somos.

Esta Venus profunda nos invita abrirnos al amor. Es una oportunidad para vernos y ver a los demás claramente, sin velo, en nuestra versión más sincera.

En estas semanas, se abre un momento de evaluación, de reflexionar sobre “Si me quiere, no me quiere, me quiere...” y sumarle “Lo quiero, no lo quiero, lo quiero...”. Y más que el azar de la margarita deshojada, diría que nosotras podamos elegir con quien queremos estar y compartir.

Muchas veces explorar el costado B de los vínculos nos trae inquietud y además nos pone sobre la mesa la necesidad de tomar decisiones, tanto sea de corte como de sostener desde otro lugar. La intención es buscar estrategias creativas para transformar aquellas relaciones que queremos de verdad: negociar, ceder (sin que sea una pérdida de libertad e identidad) y encontrar los puntos de conexión más que las diferencias.

Entonces les comparto algunas preguntas de mi propio check list de este momento:

¿Cuáles son mis deseos?

¿Cómo quiero lograrlos?

Con respecto a los vínculos, ¿estoy cómoda con los demás en esta versión de mí?

No es tiempo de tomar decisiones ya que hasta el 16 de octubre Mercurio estará retrogrado. Claro que sí es un momento para valorar y sopesar. Tomar alguna acción más del corto plazo para ir evaluar desde la prueba y el error.

La balanza, símbolo de la energía libriana, nunca esta fija. En esta oscilación, esta la riqueza que nos trae esta energía de aire y de encuentro. Y como dice un amigo, terapeuta familiar, al final de cuentas la vida es más linda acompañada que en soledad.

Así que bienvenidas estas oportunidades que nos ayudan a crecer y avanzar hacia una versión mas auténtica de nosotras mismas y a la posibilidad de elegir vínculos más plenos y sinceros.