Empresas. Los 10 mandamientos para lucirse en Tik Tok

A pesar de las controversias, TikTok es la reina de las aplicaciones. Con más de 800 millones de usuarios globales activos al mes, fue la app más descargada globalmente en marzo de 2020, siendo la pandemia el contexto que la hizo despegar. Según Statista, en febrero de 2021 el número de usuarios activos mensuales de TikTok en la Argentina superó los 1.5 millones, con una cantidad de descargas mensuales que se mantuvo por encima de las 600.000. Y si de números se trata, los TikTokers latinoamericanos llegan hasta a 30 millones de views con un solo video. ¿Son necesarias más pruebas para demostrar que las marcas tienen una gran oportunidad en TikTok? Mayra Alcántara, Directora de Influencer Marketing de Another, una agencia independiente regional de comunicación estratégica, nos comparte 10 aprendizajes obtenidos de la plataforma que pueden servir como guía para que las marcas adopten buenas prácticas y logren destacarse en este universo que tiene sus propias reglas. Sus consejos no vienen desde la teoría sino más bien desde la pura práctica: la agencia activó a casi 700 influencers, impulsando la creación de más de 20.000 TikToks. Además, logró el primer Récord Guinness de TikTok en el mundo, con una activación realizada y creada para Netflix por el lanzamiento de la serie Selena, que generó que más de 250 usuarios realizaran un lipsync perfecto en una hora.

Estos son sus 10 aprendizajes:

Contenido versus publicidad

Aunque la posibilidad de pautar ya es una realidad en muchos países de Latam, Another recomienda crear contenidos originales a través de creadores para alcanzar a la audiencia deseada en TikTok sin necesidad de invertir en Paid media. ¿Cómo trabajar con los creadores? Hay tres maneras:

- Good Will: si sucede de manera orgánica es un beneficio y plus para la marca.

- Intercambios: un pacto entre la marca y el influencer que requiere la prestación de ese servicio o producto.

- Paid Influencers: aquí interviene un presupuesto para ese influencer.

En caso de tener que realizar un product placement es importante saber que no debe nunca superar los 4 segundos.

Todas las marcas pueden Tiktokear

Si bien esto es cierto, no todas pueden hacerlo de cualquier manera. Lo más importante es que las marcas creen contenido nativo y que elijan el rol de protagonista o de actor de reparto.

Recordá la santísima trinidad

Para que un TikTok funcione siempre hay que considerar tres factores:

- Lo que el usuario quiere consumir.

- El mood y estilo con el que el influencer crea.

- Lo que la marca necesita comunicar

“Una de las peores decisiones sería forzar cualquiera de estas tres variables. Hacerlo implicaría el fracaso de la campaña, porque la armonía de esta triada se rompería, ya sea porque el contenido no resultaría atractivo a la audiencia o porque el influencer no fue creíble ni generó empatía. Estos dos últimos factores impactarían en los objetivos de la activación, al igual que si la marca no tuviese en claro qué quiere comunicar, siendo este el primer paso para comprender el objetivo y poder bajar a los Tikokers este mismo mensaje y estar alineados”, detalla Alcántara.

Hacelo sencillo

Cuanto más simle sea el video -coreografía, challenge, lip sync, chiste o la edición- mayor será el potencial de ser replicado por los usuarios. Sumarle mayor dificultad inhibe a la gente a sumarse a la propuesta, generando un bajo engagement.

Hacé match entre el audio y el video

Para los que no lo recuerdan, TikTok nació como una evolución de Musical.ly, y es por eso que es tan importante el audio en comparación con otras plataformas que se pueden consumir sin sonido como Facebook o Instagram. En TikTok, el audio es el protagonista y la pieza más importante de un contenido. Al momento de pensar en la creación de contenido el audio debe estar muy presente, es el primer paso que se debe considerar y sobre lo que se desarrollará el resto del video.

Evitá convertirte en ruido

Es preferible siempre crear un audio original y ser atractivo antes que llegar tarde a un challenge que ya cansa de tanto verlo.

TikTok no se trata solo de challenges

Aunque TikTok es popular por las coreografías y los challenges, existen muchas otras posibilidades de crear contenido. Por ejemplo, según el rubro de la marca, se pueden generar contenidos educativos, realizar tutoriales, crear un filtro de marca, organizar concursos con un hashtag y hasta vivos.

Mezclá perfiles

Un consejo interesante a considerar es que se deben usar creadores nativos de TikTok pero que también es clave mezclarlos con otros migrantes de acuerdo a la campaña. Se puede usar un mix de todos los tiers -de macro a micro- y además considerar que aunque el contenido nace en TikTok, si es bueno, la gente lo compartirá orgánicamente en otras redes como WhatsApp, Instagram o Facebook.

#NoMeOlvides

Siempre hay que incluir una guía o el audio original para dar seguimiento y poder medir el éxito de la estrategia. Una buena estrategia siempre debe ser rastreable en el buscador de la app, es decir que es importante no olvidarse de definir y usar en los videos el hashtag propio de la campaña.

El hashtag es la guía principal para tener y medir los resultados, así como para evaluar qué tan exitosa fue la estrategia. Hay que considerar a este recurso como si fuera el eslogan del proyecto, por lo cual es muy importante tener uno original para cada campaña y que, por supuesto, tenga coherencia con la temática del video o challenge.

Creá, medí y aprendé

Para aprender de los aciertos y errores es indispensable medir todas las campañas. Además del uso de #Hashtags es importante usar herramientas de medición, sobre todo con las nuevas funciones que permiten direccionar tráfico a sitios, descargas o ventas.

Ahora ya sabés: la práctica hace al maestro, así que no pierdas tiempo ¡y empezá a tiktokear!

LA NACION