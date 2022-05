¿En dónde veo Días Mejores, la nueva serie de Francesc Orella?

Quizá está relacionado con los dos últimos años de pandemia o solo es lo absoluto que resulta la idea de la muerte . Como sea, es cierto que muchas veces necesitamos de ficciones que nos ayuden a poner en palabras aquellos sentimientos que vamos atravesando en determinados momentos de nuestra vida. Ante esto, a la lista de ficciones enormes como Sorry For Your Loss, WandaVision o After Life, ahora se suma una producción española repleta de grandes estrellas.

Serie original de Paramount+, te contamos todo lo que tenés que saber sobre Días Mejores.

Foto gentileza de Paramount+

Las 5 cosas que tenés que saber sobre Días Mejores

Es un dramedy . Mezclando el drama y la comedia, la historia se centra en un grupo de terapia que se especializa en personas con hijos que -ambos- están atravesando el proceso de duelo . Estructurada como una narrativa coral, una de las mayores riquezas de esta ficción es la variedad de las historias: mientras tenemos a una médica que perdió a su marido mientras él jugaba un partido de fútbol, otro se tiene que hacer cargo por primera vez de sus hijos adolescentes después de que su ex mujer falleciera, una joven que perdió a su novio y decidió quedar embarazada con el esperma que dejó en un banco o un exitoso empresario que, la muerte de su esposa, está tenída de cierto misterio.

. . Estructurada como una narrativa coral, una de las mayores riquezas de esta ficción es la variedad de las historias: mientras tenemos a una médica que perdió a su marido mientras él jugaba un partido de fútbol, otro se tiene que hacer cargo por primera vez de sus hijos adolescentes después de que su ex mujer falleciera, una joven que perdió a su novio y decidió quedar embarazada con el esperma que dejó en un banco o un exitoso empresario que, la muerte de su esposa, está tenída de cierto misterio. El elenco es una bomba . Seas fanático o no de la televisión española, es probable que conozcas a todos los actores que trabajan en esta serie: Blanca Portillo, Francesc Orella, Marta Hazas, Erick Elías y Alba Planas .

. Seas fanático o no de la televisión española, es probable que conozcas a todos los actores que trabajan en esta serie: . Son episodios cortos . Con una temporada de 10 episodios, cada uno de ellos dura solo media hora. O sea, ¡ideal para maratonear!

. Con una temporada de 10 episodios, cada uno de ellos dura solo media hora. O sea, ¡ideal para maratonear! Ya está disponible en Paramount+ . Desde el pasado 22 de abril, la serie está disponible en su totalidad en la plataforma de streaming .

. Desde el pasado 22 de abril, la serie está disponible en su totalidad en la plataforma de . Tenés avance. Si todavía no estás convencido de arrancar a mirar esta serie, entonces no dejes de ver su trailer.

Blanca Portillo en Días Mejores

En primera persona, charlamos con Francesc Orella y Marta Hazas

Con una conexión muy especial con la audiencia argentina, Francesc Orella conquistó nuestros corazones gracias a su papel en la serie de Movistar+, Merlí. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de charlar con él y su co-estrella, Marta Hazas, quienes nos contaron un poquito más de esta serie.

Días mejores es una serie coral, ¿cómo fue el proceso de filmarla y con qué sienten que la gente se va a enganchar más?

Marta Hazas. Siento que es una de esas historias con las que es muy fácil identificarse... casi con cualquiera de los personajes. Cuando empezamos con la filmación, empezamos con la escena de la terapia que fue algo que no se había ensayado y empezaron con: “¿Dónde se quieren sentar? ¿Dónde creen que se querría sentar su personaje?” y lo que elegimos, es lo que quedó. Entonces siento que es una ficción muy divertida, que puede emocionarte y que vas a conectar porque todos hemos estado en esa situación de haber perdido a alguien que amamos.

Francesc Orella. Los guiones realmente nos permitieron fluir, que -como actores- pudiésemos sentirnos muy cómodos con nuestros personajes y en equipo.

Pensando que trabaja esta temática que -en los últimos años- hemos visto ya varios exponentes, ¿qué sienten que trae de diferente a la pantalla?

Francesc Orella. Creo que tiene que ver con la visión de los creadores de Días Mejores, con esa mirada agridulce sobre la pérdida y esa combinación del drama, del humor, de la ternura, de la mirada ácida. Siento que es una serie muy fiel, muy realista, muy natural y que te presenta personajes de carne y hueso ¡Claro! Con todas sus debilidades. Otro elemento que me parece interesante es el hecho de la terapia grupal, porque eso también genera dinámicas particulares.

Imagino que dar vida a este tipo de personajes y con este tipo de historias... te ayuda a reflexionar. ¿Hay algo que hayan aprendido gracias a Días Mejores?

Marta Hazas. En la teoría sí, sin dudas. Pienso que para mí se trata de saber que no se puede ser tan tremenda y tan estupenda todo el rato, así como que es imposible resolver todo, todo el tiempo sola. Pero te lo digo en la teoría, porque creo que en la práctica se trató de ver cómo la vida misma te va rompiendo esos esquemas que te vas armando y lo cómo tú crees que reacciones frente a ciertas situaciones. Supongo que la reflexión es: no hay que vivir tan encorsetada.

Francesc Orella. A mí me ayudó a aprender algunas cosas de mí mismo. Y, como dice Marta, a cómo en la vida a veces se trata de desaprender cosas aprendidas (¡y hasta mal aprendidas!). Ser mal vulnerable, no ser tan duro o tan seguro de uno mismo... Permitirme eso.

Francesc, como sabés, la audiencia argentina tiene un fanatismo súper especial con Merlí. ¿Qué crees que los seguidores de esa serie van a encontrar en Días Mejores?

Francesc Orella. Como actores, nos encanta meternos en la piel de personajes muy diferentes pero creo que también encontramos puntos en común, ¿no? Merlí trataba de la filosofía aplicada a la vida diaria y acá tenemos a Luis que se ve obligado a reflexionar sobre sí mismo y cómo tiene que aprender frente a algo con lo que él estaba muy cerrado.

Lo que sí le diría al fan de Merlí es que en Días Mejores van a encontrar drama, humor, inteligencia y observación del ser humano.