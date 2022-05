Es argentina, tiene 33 años y se convirtió en la única productora mujer del disco Motomami de Rosalía

Motomami, el último disco de Rosalía, dio que hablar mundialmente aún antes de su lanzamiento oficial. Lo curioso es que, a pesar de enarbolar tanto en su título como en su contenido el empoderamiento femenino y la rebeldía, la mayoría de los productores de las 16 canciones que componen Motomami son varones . La única que rompe con esa supremacía masculina es Tayhana, una productora, beat maker y DJ argentina de 33 años, Olivia que mudó su vida a México para triunfar con la música. Spoiler alert: lo logró con creces y ahora sueña con producir a Shakira y M.I.A.

Responsable de crear el beat que funciona de base del track 12, “CUUUUuuuuuute” , una canción oscura, con un mix de música electrónica de trance, elementos de la samba y la batucada brasileña de Carnaval y una letra que desencaja del ritmo. Partido en dos por una pieza instrumental de piano en la que Rosalía entona unos versos románticos con su característica cadencia de soprano. Para el final vuelve el beat saturado de la argentina, generando un contraste difícil de pasar desapercibido.

¿Cómo llegó Tayhana a convertirse en la única mujer productora de Motomami?

Claro que con mucho trabajo y dedicación pero también con una propuesta que le cambiaría la vida: NAAFI, el sello mexicano con el que trabaja, le dijo que Rosalía estaba buscando productores para su álbum. En ese momento Tayhana estaba en Santa Cruz visitando a su familia y aprovechó para revisar todo su trabajo, carpeta por carpeta, y armar un beat que atrapara a la ecléctica cantante española que estaba buscando romper con todos los moldes, reinventarse y hacer un giro en su música. Tayhana era la indicada para colaborar en ese proyecto. Después de cranear una propuesta tan disruptiva como propia la santacruceña envió su trabajo y a la semana recibió la noticia de que Rosalía había quedado encantada con su trabajo y que sería parte de Motomami . En el medio hubo muchas idas y vueltas y por un instante el sueño parecía pincharse. “CUUUUuuuuuute”, la canción menos maistream y más experimental de la lista, iba a quedar fuera del disco que ya estaba muy avanzado.

Foto: Instagram/@tayhana_

“Gracias por mandarme el beat más fuego que he oído nunca. Cuando lo oí por primera vez me caí pa´tras. Gracias por formar parte de Motomami. Con amor, Rosalía”, escribió la catalana de puño y letra en una carta que le envió a Tayhana junto al disco recién salido del horno.

Sin embargo, Tayhana no escuchó el track terminado hasta ver la presentación oficial de Motomami en TikTok. L a sorpresa llegó cuando escuchó su creación por primera vez y para su alegría no habían cambiado casi nada de su propuesta original. También se sorprendió por el interludio de piano que no fue idea suya pero cree que hizo un buen balance entre su propuesta y la de Rosalía.. Pasito a pasito Tayhana logró hacerse un lugar en una industria expulsiva para el talento femenino. Su sonido se despega del reggaetón mainstream y propone ritmos hardcore y tribales que juegan con samples de Ricky Martín y hasta Chayanne.

Foto: Instagram/@tayhana_

Su presente

Vive en México hace seis años y según ella fue el país quien la eligió y no al revés . Es que como le pasa a cientos de miles de músicos nacionales la industria argentina deja poco lugar a la música experimental que cuenta con poco público y se realiza en circuitos mal remunerados. Desde el país latino de América del Norte la caletense pasa música en fiestas electrónicas para un público que sabe que va a ir a una rave experimental, con sonidos atípicos para oídos promedio.

Si bien Tayhana puede ser una novedad para el mainstream, no lo es en la escena underground nacional. Ella fue una de las fundadoras del colectivo artístico Hiedrah, uno de los pioneros en el país en pujar por una escena electrónica más inclusiva, diversa, latinoamericanista y disidente.

“CUUUUuuuuuute” le abrió a Tayhana las puertas de un mundo nuevo y le dio una visibilidad que nunca antes había tenido . Desde entonces le llegan propuestas de todo tipo pero, asegura, le gustaría aprovechar la oportunidad para construir la carrera que quiere tener: volcarse a producir a otros y otras artistas, a trabajar de beatmaker y salir un poco de la agotadora vida de DJ.

Actualmente, está en pleno proceso de producción de dos cantantes emergentes que tienen el apoyo de una productora internacional grande y, si bien admite que le gustaría hacer cosas más escuchables para la gente que no va a las fiestas donde suele tocar , asegura que nunca dejaría de hacer el sonido que la caracteriza y la hizo convertirse en la única mujer elegida por Rosalía para ser parte de su trabajo más arriesgado y personal.