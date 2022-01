Vive en Moscú, empezó a pintar murales para su hija y ahora tiene una lista de espera de 6 meses

Son muchas las cosas que podemos criticar de las redes sociales y el lugar que tienen en nuestro día a día. Sin embargo no todo es malo y hay varios aspectos grandiosos de tener presencia en el universo online, entre ellas: tener la posibilidad de conocer artistas de otras partes del mundo y su trabajo.

Darina es la persona detrás de la cuenta en Instagram @art.dar.kids, espacio en donde comparte sus increíbles murales. Con diferentes temáticas (desde marítimas hasta espaciales) y un estilo verdaderamente único, scrollear por su time line es puro placer y asombro.

Foto gentileza de Darina. Instagram: @art.dar.kids

“Tengo 31 años y vivo en Moscú con mi familia, mi marido y mis dos hijos”, nos cuenta a través de su cuenta de Instagram y nos confiesa: ”Me encanta mi ciudad pero, si tengo que ser honesta, el clima no me gusta mucho. Si pudiera ¡me mudaría a un lugar mucho más cálido! Lo bueno es que en Moscú tengo mucho trabajo, es un lugar que parece haber sido creada para las personas que son proactivas porque es fácil encontrar clientes e iniciar un nuevo negocio”.

Foto gentileza de Darina. Instagram: @art.dar.kids

Amante de dibujar desde que era chiquita, este recorrido arrancó cuando tenía 8 años y su mamá la lleví a un estudio de arte cerca de su casa: “Me fascinaron esas clases. Pintamos bodegones y creamos diferentes composiciones basadas en cuentos infantiles. Fue en este lugar que uno de los profesores destacó mi talento y fue él quién me ofreció ingresar a la Escuela Central de Arte de Moscú”, y nos explica: “Es la escual más grande y prestigiosa de la ciudad. Es muy difícil ingresar pero pasé todos los exámenes con muy buenas notas y a los 11 años ya estaba estudiando ahí. A los 18 decidí seguir con esta carrera e ingresé al Instituto de Arte Surikov (MGAHI llamado así por Surikov)”.

“Recuerdo esos años de estudios con mucho cariño. Aprendimos a dibujar retratos y con modelos. Estudié anatomía e historia del arte. Y en el verano fuimos a prácticas artísticas en otras ciudades y pintamos paisajes rusos en la naturaleza con un cuaderno de bocetos” - Darina

“Me gradué de la universidad con honores y me casé. Un año después nació mi hija, nos mudamos a un departamento nuevo y ahí fue que yo quería pintar la pared de su habitación. Pero no encontré nada online que me gustara y así que decidí inventar todo yo misma”, nos contó cuando le preguntamos sobre cómo inició con este proyecto y agregó: “Cuando lo mostré en Internet a todos les gustó tanto que la mayoría de mis amigos también querían un mural en sus cuartos. Así empezó mi viaje. Ahora, la lista de espera para mi trabajo es de casi medio año. Estoy muy feliz de que la gente vea verdadero arte en mis obras”.

Foto gentileza de Darina. Instagram: @art.dar.kids

En cuanto a lo que la inspira, la naturaleza y los viajes son sus temas favoritos: “Nos encanta viajar a diferentes ciudades y países y la mayoría de las nuevas ideas surgen de esos recorridos. Es como si se abriera un torrente de imaginación. No puedo vivir sin hacerlo y trato de planificar mi trabajo para tener tiempo para ir a algún lado. Siempre tomo fotografías de la naturaleza y luego las uso para crear mis diseños”, nos cuenta.

Foto gentileza de Darina. Instagram: @art.dar.kids

“Para mí es muydifícil para mí definir mi estilo”, nos confieza y agrega: “Más bien, es una ilustración. Mi visión personal de cómo deberían verse las paredes de la guardería. La escuela clásica se superpuso con la presentación de la estética moderna. Cada trabajo que se me ocurre es para el interior de una habitación en particular. Le pregunto a cada cliente de qué color serán el piso, los muebles e incluso los textiles. Y teniendo en cuenta todas estas sutilezas, primero dibujo un diseño en una tableta y luego empiezo a trabajar en la pared”.

Foto gentileza de Darina. Instagram: @art.dar.kids

“La idea principal de mi trabajo es que quiero que la gente vea que se pueden hacer dibujos estéticos en las habitaciones de los niños, sin personajes de dibujos animados y colores llamativos”, y nos explica: “Mis obras traen a colación el gusto, la percepción del color y la sutileza de la visión de un niño. Mucha gente me pregunta: Darina, ¿cómo puedo empezar? Siempre digo una cosa: dibuja solo lo que te gusta, no trabajes solo por dinero, debe haber otra motivación. Ama lo que haces, pon tu alma en ello, y luego todo saldrá bien”.

“Dibuja solo lo que te gusta, no trabajes solo por dinero, debe haber otra motivación. Ama lo que haces, pon tu alma en ello, y luego todo saldrá bien” - Darina

En tanto los materiales que usa, todos sus murales están hechos con pinturas acrílicas a base de agua: “Se secan rápido y no tienen olor. Después del secado, el dibujo de la pared no irá a ninguna parte. Incluso se puede lavar. Hará feliz al niño durante muchos años”, concluye.