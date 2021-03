Es influencer y en plena cuarentena abrió una tienda de café junto a su mujer

“Surgió de una necesidad de los dos”

Con la pandemia, Ale Castagnolo (38, Licenciado en comercio internacional) y Ceci Chapela (34, productora digital) se quedaron sin café y encuarentenados a 40 km de Capital. Fanáticos de estos granos, decidieron abrir su propia tienda.

www.esmuybueno.co es una tienda online en la que se puede comprar café de especialidad producido por nueve tostadores de diferentes puntos del país. También hay tés, accesorios para preparar estas bebidas y cosas ricas. El proyecto arrancó durante la pandemia, pero tiene raíz en la historia de amor de esta pareja: “Apenas nos pusimos de novios, íbamos muy seguido a un lugar que vendía cafés de diferentes orígenes. Las tazas traían unas etiquetitas que marcaban de dónde provenían esos granos: Brasil, Costa Rica, Etiopía, Jamaica… Nos hicimos una especie de librito que guardábamos en una billetera y, cada vez que visitábamos la cafetería, sumábamos un sticker a nuestro álbum”, recuerdan. Al tiempo, Ceci dejó de tomar café: “estaba segura que me hacía mal y me daba acidez, y recién ahora con Muy Bueno, me animé a volver a probarlo (¡lo que me estaba perdiendo!)”, dice. Ale (que en Instagram es conocido como Un Papá con barba) es un tomador compulsivo, “consume alrededor de un litro y medio de café por día”, por lo que siempre buscaba cafés de especialidad, “hay mucha diferencia entre el café industrial que se consigue en supermercados y el de productores”, cuentan. Cuando empezó la cuarentena en Buenos Aires, se quedaron sin su vicio favorito: “vivimos a 40 kilómetros de Capital, y estaba re difícil el acceso”, explica Ceci, quien también se vio afectada por la pandemia ya que quedó con muy poco trabajo como productora. Cuando se pusieron a buscar dónde comprar, vieron que a la par explotaban los grupos de whatsapp entre vecinos “que ofrecían sus productos para facilitarnos esas primeras semanas de encierro”. Entonces, se preguntaron, “¿habrá alguien más en la misma, necesitando desesperadamente café?”. Durante el primer mes vendieron exclusivamente en su barrio, hasta que una vecina les preguntó si le podíam mandar a la hermana que estaba en Capital, y “ahí decidimos armar la web”. Hoy tienen envíos a todo el país, e incluso algunos al exterior. “Este proyecto nos terminó reuniendo, como allá hace tiempo, con una taza de café en mano”, confiesan.

Desafíos y aprendizajes de emprender en pareja

Para ellos, las bases de la relación tienen que estar “muuuuy sólidas”, antes de emprender. “Va a haber miradas diferentes sobre cómo hacer las cosas y eso llevar a discusiones, que en en este caso es difícil separar cuando llegás a casa”, explican. “Aprendimos que el diálogo es fundamental, y que en las decisiones grandes es clave que ambos estemos convencidos de qué es lo correcto”. Para ellos, su mejor estrategia es saber cuál es el fuerte de cada uno, y en el momento en que alguna decisión se traba, “desempata el “experto” en esa área”.

Cinco consejos

Nunca pierdas de vista la rentabilidad de tu negocio. Amigarse con los números puede ser la parte menos divertida de un emprendimiento, pero es elemental a la hora de saber si las decisiones y el camino que estás tomando son los correctos.

Sé realista con tu producto. A veces es fácil enamorarse de algo que uno cree que es lo mejor del mundo, pero ¿es eso algo que te gusta mucho a vos, o es realmente algo que todos pueden llegar a querer?

El servicio es lo más importante y el cliente está primero. Respondé rápido, brindá soluciones, ayudá a quien quiera comprarte y te vas a ganar a un cliente que quiera volver.

Invertí en packaging. Nada da menos satisfacción que hacer una compra de algo que te pareció divino, y que te llegue por correo en una caja reutilizada de vino.

Tené un buen contador que acompañe al proyecto. El universo impositivo de nuestro país es muy complejo, tener un aliado que te ayude a entender por qué una plataforma digital te está descontando ingresos brutos de una provincia a la que no le estás vendiendo en ese momento, aunque lo hayas hecho una vez, no es menor.

