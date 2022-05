Estas son las gamers argentinas que la están rompiendo a nivel regional

Desde el punto de vista profesional un gamer es una persona que gana dinero jugando a los videojuegos. Compite de manera profesional, entrena y concentra con sus equipos como cualquier jugador convencional. En esta nota nos centramos en las gamers femeninas. Hablamos con ellas, te contamos quiénes son, en qué consiste su actividad en una industria que factura millones a nivel mundial y cómo están abriendo el camino a nuevas generaciones de jugadoras mujeres.

Florencia Alejandra Gasparini (29 años)

IG: @Flossie.ARG

Es una apasionada jugadora profesional de Valorant y de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), videojuegos online sobre shooting táctico. Se inició en el mundo del gaming a los 15 como jugadora amateur y, en estos últimos 6 años, tuvo la oportunidad de jugar profesionalmente. “Hoy en día siento que estoy trabajando de lo que realmente me apasiona y eso no tiene precio. Me siento muy feliz”, señala Flossie.

Actualmente tiene su equipo competitivo conformado por 5 mujeres y el coach. Su trabajo consiste en prepararse de forma técnica, estratégica y mental para las futuras competiciones. Para ello, tienen un horario de entrenamiento de 5 días a la semana entre 6 a 8 horas por día.

“Amo los videojuegos, amo competir y me gustaría seguir por el camino donde estoy”, destaca Flossie. Y agrega: “Mis objetivos como mujer gamer son dejar nuestro nivel competitivo en lo más alto, tratar de representar a LATAM de la mejor manera y demostrar que en nuestro género también hay mucho talento”.

Florencia Alejandra Gasparini (29 años), @Flossie.ARG en Instagram, una de las gamers destacadas de la Argentina

Sol Checa (25 años)

IG: @solxiz

Solxiz empezó su carrera competitiva como deportista electrónica a los 19 años. Antes de profesionalizarse, jugaba Counter como hobby. La gamer nos explica que, generalmente, las deportistas electrónicas también realizan contenido en las redes sociales y hacen transmisiones en vivo mediante plataformas de streaming. En estas últimas comparten jornadas de juego con las personas a quienes les interesa el tema.

“Hacer esto me llena muchísimo y competir es mi sueño desde hace muchos años y agradezco el poder haberlo hecho y valoro todas las cosas que viví gracias a elegir esto. Detrás obviamente hay muchísimo esfuerzo, dedicación y sacrificio, pero la satisfacción que dan los resultados de todo eso no tiene precio”, señala Solxiz.

Sin embargo, en este nicho en el que tiene gran participación los hombres, Solxiz analiza cuáles son los principales desafíos. “Los desafíos son muchos. No solamente las mujeres los tenemos, sino todos. Pero sí es verdad que, quizá al ser mucho menos las chicas que jugamos, -o al menos las que se animan a mostrarse-, hay más prejuicio, más trabas, menos oportunidades para vivir de esto en un ambiente conformado por hombres en su mayoría. Siento que las que venimos remando desde hace años, las “pioneras” por así decirlo, abrimos camino a las próximas generaciones de jugadoras competitivas y eso me enorgullece. De a poco se abren más caminos y nuevas oportunidades, y más chicas están animándose a entrar a este difícil pero hermoso mundo”.

Cuando le consultamos cómo se ve en un futuro, la e-deportista señala: “Me gustaría poder seguir generando contenido en las redes, seguir con los streams y, en cuanto al competitivo, me encantaría poder ser coach y/o analista para algún equipo. Pero si no es eso, cualquier cosa que tenga relación con los e-sports lo haría”.

Constanza Luciani (33 años)

IG: @Omeguis

Constanza Luciani (33 años), una de las gamers argentinas más talentosas

Es gamer, streamer y es creadora de contenido. Hoy en día le dedica la mayor parte de su tiempo al juego, Call of Duty (COD). “Lo hago hace seis años, aunque de forma muy relajada. En general, pego “acelerones” algunos meses que pueda tener algún evento para hostear o si hay algún video que tenga que salir sí o sí. El resto, disfruto haciéndolo unas 3 ó 4 veces por semana; es mi espacio de ocio y relax, disfruto mucho jugando y generando contenido en relación a esto”.

En un futuro, Omeguis, como la conocen en el ambiente, desea continuar consolidando su nivel de juego en Call of Duty. Asimismo, confiesa que desearía colaborar como locutora y ‘contenidista’ para que Latinoamérica tenga un mejor lugar y sea una región más reconocida en el ambiente de COD.

“Tenemos jugadores excepcionales y creadores de contenido muy creativos que aún no tienen el debido reconocimiento. La escena se mueve mucho alrededor de eventos internacionales con grandes premios a los que jugadores de nuestro país no son invitados, por lejanía o directamente por ser de otra región que no sea EEUU o Europa”, explica.

Para Omeguis, los principales desafíos como mujer gamer es enfrentarse a muchos comentarios que hacen alusión al género, en vez de al contenido. “Incluso los comentarios positivos pueden ser molestos para muchas, no está bueno que se comente sobre su “belleza” en vez de su habilidad de juego, o que se sospeche de si utiliza cheats (trampas) en juegos online por mostrar un buen nivel (lo cual pareciera no ser compatible con el hecho de ser mujer). Fuera de esas cosas hemos avanzado mucho: hay mujeres en roles importantes y cada vez se ve más creadoras de contenido rompiendo estereotipos”, enfatiza.

Julieta Grillia (23)

IG: @khizha

Julieta Grillia (23), @khizha, gamer argentina destacada

Khizha es jugadora profesional del videojuego Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) para el equipo @mibrteam. Es una de las TOP 4 gamers argentinas y la más joven de todas. Debutó en el juego competitivo en 2017 y lleva ya 5 años de trayectoria.

“Me desempeño en el rol de IGL (In game leader) dentro del equipo. Trabajo en la organización del equipo dentro de varios aspectos como: planear el día a día de cómo será nuestra rutina de entrenamiento; preparar tácticas junto con el Coach del equipo; analizar nuestros errores como equipo hablando tanto de juego, como errores fuera del juego para buscar una buena solución para tener una buena evolución cada día”, señala Khizha.

Su rol como capitana lo reparte entre su entrenamiento personal, en el cual lo hace “para mejorar como jugadora, como capitana, y progresar para lograr un nivel cada vez más alto”, destaca. Y agrega: “Agradezco poder estar trabajando hace 5 años de lo que más me gusta, realmente lo disfruto mucho. A la hora de trabajar con el equipo y compartir la misma emoción con 5 personas más es un gran factor que me motiva todos los días para dar mi máximo potencial y lograr los objetivos que tenemos tanto como equipo e individualmente”.

Como también sostienen sus colegas, Khizha tiene claro que seguirá trabajando como gamer y compitiendo por un buen tiempo más.