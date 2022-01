Familias ensambladas: ¿Se pueden tener dos mamás?

Se instaló como tema de conversación en redes sociales: familias ensambladas. ¿Por qué? Porque en estos días durante el programa que conduce Alejandro Fantino por América TV se generó el siguiente diálogo, entre él y la psicóloga Alicia Crosa. “¿Se pueden tener dos mamás?”, le preguntó el conductor. “No”, fue la respuesta de la experta. Fantino soltó una carcajada y acotó: “¡Cómo la amo!”. Entonces ella sumó: “No, no, no, no. En la simbología de un niño, el niño tiene papá, mamá y hermanitos. Los chicos pagan las consecuencias de los desarreglos de los padres”. Y repitió: “La cultura es mamá, papá, los hermanitos”.

Ante este intercambio, en las redes el abordaje del tema despertó críticas, sobre todo, provenientes del mundo de la psicología. En OHLALÁ! consultamos al Licenciado en Psicología Alejandro Viedma (UBA), que estudia y trabaja temas de psicología familiar y es especialista en diversidad sexual, para que dé su mirada.

-¿Cómo observás como psicólogo las conceptualizaciones sobre las familias que se conocieron en la TV?

-En este punto es cuando vuelvo a una frase que nos dejó Jacques Lacan: “Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época”. En ese sentido, considero -como mínimo- peligroso, por los daños que pudiera ocasionar, que se siga difundiendo banalmente ese tipo de discursos desactualizados -como mínimo, también- a través de un medio masivo de comunicación. Porque esas creencias erróneas niegan las variantes existentes en la construcción de familias, la realidad de las familias ensambladas y de las familias diversas, y tratan de invisibilizar e invalidar la diversidad que ha sido justamente visibilizada y apoyada por leyes hace tiempo. En cambio, estos dichos se congelan en un paradigma heteronormado, binario, exclusivo y, por ende, caduco, puesto que las sociedades y sus “simbologías” no se mantienen estáticas, sino que están en permanente cambio, transformación.

Además, lo que no debemos hacer, ni como profesionales de la salud ni como humanos, es establecer una regla general para todas las familias.

-¿Qué significa una ‘familias ensamblada’ y en qué se diferencian del concepto de ‘familias diversas’?

-Las familias ensambladas son aquellas en las cuales uno o ambos miembros de la pareja actual tiene uno o más hijos de uniones anteriores. La mayoría de las familias reconstituidas en la actualidad se trata de personas divorciadas con hijos o hijas que vuelven a formar pareja.

Las familias diversas son las que no entran en el esquema clásico de “madre-padre-hijos”, y básicamente se las asocia a las que están integradas por personas LGBTQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer y otras): dos mamás, dos papás, una persona trans que materna o paterna, una familia monoparental con mamá lesbiana o papá gay, etc.

-¿Cómo se puede trabajar con un niño o niña el proceso de ensamblar una familia?

-En principio, poner palabra sobre los cambios y procesos nuevos a llevarse a cabo suele generar una reducción en las tensiones, el estrés y la angustia. Es decir, explicar que tener una familia ensamblada o diversa no es mejor ni peor que una “familia tipo”. Dar seguridad a ese niño o niña, por ejemplo, transmitiéndole que no va a perder su lugar, el lugar que tiene en esa familia. En resumen: brindando la información que precisa ese niño o niña desde la verdad y acorde a su edad para generarle bienestar.

-¿En la infancia se puede asimilar que se tienen dos mamás, dos papás? ¿Afecta en algo negativamente a un infante?

-En la mayoría de los casos, esos son miedos que tienen que ver más con los adultos que con los chicos o chicas, sobre todo, al momento de la escolarización y la posibilidad de la aparición del bullying. Pero, en general, los niños y adolescentes naturalizan las situaciones, por ejemplo, en los últimos años he atendido a parejas del mismo sexo o género que construyeron su familia diversa con hijos y en un momento esas madres o esos padres se separaron y formaron otras parejas, como sucede con las personas heterosexuales. El resultado es que los hijos se fueron adaptando a esas nuevas familias ensambladas y diversas, recibieron a sus pares como hermanos, estuvieron contentos con agrandar su familia.

-¿Cuál es el rol del diálogo?

-Cuanto más se hable dentro de cada familia, mejor será la salud psíquica y física de todos sus integrantes. La información que cada pareja pueda ir recabando en el armado y desarrollo de su familia reducirá los prejuicios, los temores, las dudas e inseguridades.

-¿Qué significa maternar y/o paternar?

-Maternar, paternar o ahijar se trata de funciones, de sostén, de contención, de dar y soltar, de propiciar encuentros amorosos, etc., es decir, que eso lo puede llevar adelante más de una persona y allí no importan ni los cuerpos ni las orientaciones sexuales o identidades de género de los seres que cumplan esos roles.

-¿Cómo es el proceso de composición y reconfiguración familiar cuando son parejas gays, lesbianas o trans?

-Para todo ese proceso, en el caso de personas LGBTQ+ es preciso que estén muy bien con su sexualidad, que tengan una valoración positiva de esa orientación sexual o identidad de género ya que necesariamente, al ampliar sus familias, tendrán que seguir saliendo del placard (por ejemplo, con amigos, parientes y/o en las instituciones por donde circularán con sus hijos) casi permanentemente.

Por lo que escucho en mi casuística, en personas que integran el colectivo LGBTQ+, estos temas no son nuevos, quizá la comunidad gay fue pionera en romper con el modelo de pareja/familia tradicional porque no lo ha sido por siglos y siglos.

Tanto en esas modalidades como en los diferentes métodos (fertilización asistida, adopción, subrogación de vientre, familia tradicional antes de asumirse gay/lesbiana/trans) para alcanzar la parentalidad es pertinente hablar de lo diverso dentro de la diversidad o de cómo surgen más y más diversidades dentro del universo de lo diverso, como así lo indican estas experiencias distintas de familias.

Siguiendo esa línea, es urgente que exista más sensibilización en estos temas, por ejemplo, en formación y capacitación para comunicadores sociales y profesionales de distintas disciplinas en pos de la inclusión total de las familias diversas o ensambladas.

Para que socialmente todas, todos, todes tengamos una perspectiva más empática es preciso continuar con la batalla cultural, visibilizando todas estas vidas, con apertura de mentes, corazones y fundamentalmente respetando derechos.