Fenómeno groundhogging: una investigación reveló que 3 de cada 4 personas elije siempre el mismo tipo de match en las aplicaciones de citas

En “Los caballeros las prefieren rubias”, la icónica película de los cincuenta con Marilyn Monroe, Dorothy y Lorelei -las protagonistas- intercambian su lugar gracias a una peluca rubia, sosteniendo la idea de que para los hombres dos mujeres rubias son iguales. En ese mismo film, también acusan a Dorothy de buscar siempre el mismo tipo de: rico y atractivo. Pero ¿qué tiene que ver esto con el mundo actual de las citas, atravesado por los dispositivos y las apps?

Una investigación de la aplicación Inner Circle reveló que 3 de cada 4 personas tienen un “tipo de match” . Ya sea alguien que mide más de 1,80 metros de altura o un empresario de ojos azules, las personas que usan apps de citas saben exactamente cuál es su tipo, incluso antes de comenzar a buscar. Los expertos llaman a esto “groundhogging”, en alusión a otra película (“El día de la marmota”) , donde la misma historia se repite una y otra vez. Sin embargo, generalmente estos matchs no son exitosos y ambas partes terminan desilusionadas.

Así, los usuarios vuelven a la app- ya sea Tinder, Happn, Bumble u otra- en busca de la misma copia carbónica de personas, pero a la espera de resultados diferentes. “Siempre eligen a alguien que se ajuste a su ‘tipo’ ideal y salen con ellos, pero terminan sintiéndose decepcionados. En lugar de salir de este ciclo, cuando vuelven a las apps de citas, terminan haciendo match con otra persona que se ajusta a este mismo perfil. Y así, el ciclo de groundhogging comienza nuevamente”, explican los investigadores. Las personas se quedan atrapadas en este ciclo por una combinación de razones: desde creer que tienen estándares altos y salir con un “tipo” diferente sería conformarse (60 %), hasta pensar que es la opción segura (18 %). El 14% dice que es solo un hábito .

Además de ser un poco tóxico, apegarse a un “tipo” hace perder las posibilidades de conocer gente diferente a la usual. Esta tendencia al groundhogging no solo habla de pérdida de encuentros exitosos, sino también es un reflejo de la sociedad . En las apps de citas, los cánones de belleza hegemónicos siguen jugando un papel muy fuerte y se reflejan en las elecciones de las y los usuarios a la hora de buscar a alguien para matchear. “Nuestras fotos ahora son responsables de atraer la atención de los otros. Quizás nunca antes el atractivo puramente visual, despojado incluso de la presencia de los cuerpos, haya tenido esta importancia en los mercados sexoafectivos”, escribe Tamara Tenenmbaum en El fin del amor. Y esto se refleja en la repetición a la hora de elegir cierto tipo de persona. La investigación muestra que los hombres que miden más de 1,80 están en el top de swipes, con el 43% de personas que afirman que este es su “tipo”. “Morochas” y “rubias” también encabezaron la lista de “tipos” de solteras, con un 29 % y un 16 % respectivamente, y un 12 % también dijo que tienden a buscar personas con un color de ojos específico.