Feria del Libro: 10 títulos recomendados para pensar la diversidad sexual

La diversidad sexual llegó para quedarse. Amor lésbico, teorías queer, comunidad LGBT, intersexualidad... hay toda una gama de gustos por explorar y conocimientos por adquirir. La información es fundamental para fomentar la empatía y fortalecer nuestros lazos como comunidad. También, es una herramienta para quienes están en un búsqueda personal y para quienes los que acompañan.

Te recomendamos 10 libros que hablan sobre diversidad vincular. Desde novelas hasta textos teóricos pasando por ¡un manual ilustrado!

1. “Sobre mi hija”, de Kim Hye-jin

Esta es una novela que habla de lo que a muchas madres quizás les sucedió al enterarse que su hija tenía novia. Las dudas, los prejuicios (¿quizás los celos?), la dificultad de dejar atrás lo que se imaginó para los hijos. Kim Hye-jin construye la voz de una madre sensible y llena de dudas sobre cómo desempeñar su rol lo mejor posible. Las dos viven al día, luchan por mantenerse a flote en el complicado presente económico que todo lo vuelve difícil, incluso sostener y encontrar una vivienda. La novela empieza con una charla incómoda entre esta madre y esta hija que se quedó sin casa y necesita ayuda. Luego de pensarlo, la madre le propone vivir juntas. Lo que no sabe todavía es que su hija ya vive con su novia, a quien traerá a la casa, y entonces tendrán que convivir las tres. La narración es impecable. Además de hablar de lo difícil que puede ser salvar las distancias generacionales, tener empatía, adaptarse, la novela habla de elementos que forman parte de la realidad actual y la cultura coreana: la precarización laboral, la elegancia y el orden como valores valiosos, los dolores del cuerpo sin motivo que son causados, según dicen, por espíritus.

Editorial: fiordo. Páginas: 139

Sobre la autora: Kim Hye-jin publicó esta novela en el 2017 y fue best seller en Corea. Ganó varios premios y tiene varios libros publicados que fueron traducidos al inglés, chino, japonés, francés, italiano, y otros. Esta es la primera vez que Sobre mi hija, traducida a 14 lenguas, se publica en español.

2. “Amora”, de Natalia Borges Polesso

Estas 33 “historias de amor entre mujeres”, como dice la tapa, descubren el mundo lésbico y sus estereotipos para ser puestos en cuestión. Por eso su autora dice que este es “un libro político”. También se lo calificó como “el libro LGBTQ que está cambiando la escena literaria” por The Oprah Magazine, la famosa publicación neoyorquina dirigida sobre todo a las mujeres y creada por la icónica Oprah Winfrey. Son historias sobre los desafíos de la diversidad. Como la de una abuela que confiesa a sus nietos que toda la vida fue lesbiana y de algún modo le da ánimos a su nieta para que asuma su lesbianismo. O la de una mujer que se debate entre su amor por una mujer y la familia con hijos y marido que decidió formar. O la de dos tías de la familia que entraron juntas al convento, y juntas salieron para construirse una vida y ya ancianas casarse.

Editorial: Odelia. Páginas: 183

Sobre la autora: Natalia Borges Polesso, nacida en Brasil, traductora, escritora y Dra. en Teoría de la Literatura. Tiene varios libros escritos y premios ganados. Fue seleccionada como autora latinoamericana destacada menor de 40 por la lista Bogotá 39 en 2017.

3. “Un lugar no marcado en el mundo”,

Memoria de Abel Herculine Barbine

Estas memorias son las de Abel Herculine Barbine, nacida en 1838, registrada como mujer, y luego como hombre en 1860. Durante la adolescencia percibe su intersexualidad física y decide no ocultarla. La intersexualidad es una variación del cuerpo humano, no una enfermedad. Es un aspecto biológico, ya que el cuerpo de una persona intersex no se ajusta al patrón anatómico que históricamente define a hombres (penes) y mujeres (vulvas). Nada tiene que ver con el género ni la orientación sexual que la persona elija. Las memorias de Herculine fueron encontradas a su muerte, y tiempo después descubiertas por el pensador Michel Foucault y usadas para cuestionar la existencia de un “sexo verdadero”. Dice Julia Bustos, librera y editora intersexual, en el prólogo: “Me gustaría que llegue pronto el día en que los libros sobre sexualidad para chiques no tengan solo dos opciones de genitalidad. No representan la realidad de la sexualidad humana, somos mucho más entretenidxs. Lo propio de la vida es la diversidad, la salud es la diversidad; cada vez son más visibles los ejemplos de esto”.

Editorial: La mariposa y la iguana. Páginas: 122

Sobre lx autorx: Abel Herculine Barbine fue desde institutriz hasta camarero en un barco. Nació en 1838 en Saint-Jean-d’Angély (Francia) y murió en Paris a los 29 años.

4. “Soy”, de Gabriela Mansilla

Gabriela Mansilla compila en este volumen editado por la Univ. Nacional de General Sarmiento testimonios de niños y adolescentes trans-travestis. Son relatos en primera persona que cuentan cómo fue el camino en cada caso. Empieza con el testimonio de Luana: lo que sintió desde que era chica, sus pocas ganas de jugar con camiones como hacía su hermano mellizo Elías, el día que le dijo a su mamá: “Me llamo Luana y si no me decís Luana no te voy a hacer caso”. Luana fue la primera niña en conseguir el cambio de género en su documento de identidad, en Argentina y en el mundo. Pero así como Luana, hay muchas otras infancias trans-travestis cuyas familias buscan consejo de cómo acompañar, de qué hacer con las herramientas que tienen frente a la necesidad de los hijos. El consejo más importante: escuchar y acompañar con responsabilidad y amor.

Editorial: Ediciones UNGS. Páginas: 377

Sobre la compiladora: Gabriela Mansilla es la madre de Luana y autora de Yo nena, yo princesa, libro donde relató la lucha por el DNI de su hija. Creó la Asociación Civil Infancias Libres que lucha por los derechos humanos y acompaña a las familias que tienen una niñez trans o travesti.

5. “El desafío poliamoroso”, de Brigitte Vasallo

Quizás el poliamor sea de lo que más se viene hablando últimamente, la antítesis de la monogamia. Aunque la práctica poliamorosa implica poder tener relaciones sexo afectivas con diferentes personas, en este libro Vasallo despliega el abanico de ventajas que una nueva política de los afectos puede traer a la sociedad tal y como está pensada hoy. En este sentido, se cuestiona el lugar de la pareja como “el vínculo más importante” a los que otros como la amistad o la familia quedan subordinados. El poliamor entendido como Vasallo lo explica es también una crítica hacia un modo de vida que promueve el aislamiento, no la vida en comunidad. “Mi pareja y yo somos lo más importante” no deja de ser el caballito de batalla del sistema monogámico y la piedra basal sobre la que el sistema capitalista, cuya unidad fundamental es la familia tipo (mujer-hombre-hijos), también se construye. Aun así, la autora afirma que el problema no es que la monogamia se practique. El problema es que esta práctica sea obligatoria, un mandato que impida otras formas de vincularnos.

Editorial: Planeta. Páginas: 336

Sobre la autora. Brigitte Vasallo es “feminista” e investigadora independiente. Colabora en varios medios, y participó de varios grupos poliamorosos. Vivió entre Francia, Cataluña y Marruecos. En su novela PornoBurka escribe historias de lesbianas, migrantes, burkas –lo que algunas mujeres de religión islámica usan para cubrirse el rostro- y otros que deambulan por el barrio del Raval en Barcelona presas de “la fiebre del úselo y tírelo” combatiendo la intolerancia y el racismo a través del goce. Fue editada en Argentina por Madreselva.

6. “Vinculear”, de Lic. Cecilia Ce

Un verdadero manual para desempolvar las rutinas sexuales, con ilustraciones. Pero también para comprender por qué el sexo es tan complejo, y aunque eso no se dice, todos lo sabemos. La Lic. Cecilia Ce aporta valiosa información sobre rituales para prepararse y concentrarnos en el otro, en el momento y disfrutar, conectar, todo lo que hace la experiencia sexual una práctica más placentera. También aclara que en esta época donde el sexo ya no es el punto de llegada de los vínculos sino el de partida, hay que devolverle el valor que el otro ocupa en ese intercambio. Solo así el sexo volverá a ser emocionante según Vinculear. También (y felizmente) sostiene que el sexo es un saber que necesita ejercitarse, caer en el error, y seguir perfeccionándose. Nadie nació sabiendo. El cuidado y la confianza son fundamentales para este aprendizaje.

Editorial: Planeta. Páginas: 188

Sobre la autora: Cecilia Ce es psicóloga y sexóloga formada en el Modelo Sistémico. Tiene varios libros publicados y una gran comunidad de seguidores en Instagram. En 2020 fue conferencista en el Foro Internacional de Educación Sexual en Medios Digitales de la UNESCO. En 2021 ganó el Premio Lola Mora por su trabajo en “Divulgación Científica”. Coni Curi (@conicuri), Rocío Méndez (@hermana.ar) y Juan Pedro Valle (juanp_valle) son los ilustradores de este libro.

7. “Juego Limpio”, de Tove Jansson

Una escritora y una artista conviven, a veces en un departamento cerca del puerto, otras en una construcción frente al río. Un vínculo que lleva años, que nunca se definió del todo, pero que simplemente siguió su curso sin cuestionamientos que lo entorpecieran. Dos mujeres que se acompañan y comparten las cosas de su vida y así van creando algo además de su propio arte. La convivencia trae el saber que ameniza los baches: “Nunca se preguntaban: ‘¿Pudiste trabajar hoy?’. Tal vez lo hacían veinte o treinta años atrás, pero poco a poco aprendieron a no hacerlo. Hay espacios vacíos que deben ser respetados; esos períodos con frecuencia largos en los que uno no logra ver una imagen o encontrar las palabras y necesita estar solo”. Es también una novela sobre compartir el momento de la creación artística, darse aliento en ese camino exhaustivo y feliz. Algo que solo puede conseguir el amor.

Editorial: Cia. Naviera Ilimitada. Páginas: 127

Sobre la autora: Tove Jansson fue una escritora y artista de Finlandia. Es conocida por su obra infantil, sobre todo por la creación de las historietas de los Mumin traducidas a más de 50 idiomas. Aunque no es una novela autobiográfica, la historia tendría similitudes con lo que fue la vida de Jansson junto a la artista visual Tuulikki Pietilä y sus estancias en una cabaña que Jansson construyó en un lugar perdido del archipiélago finlandés.

8. “Disidencias sexuales”, de Facu Saxe

El subtítulo de este libro dice: “Un sistema geoplanetario de disturbios sexo-subversivos-anales-contra-vitales”, y efectivamente es mucho lo que abarca. Facu Saxe construyó un manual para explorar casi todas las aristas de las llamadas disidencias sexuales, un término con historia, pero que el autor insiste en no querer usar bajo una definición fija. “La disidencia sexual no es algo que funcione de forma estática, ni que tenga una sola y única definición (...)”, dice Saxe. Es un libro de “derivas” impulsadas por lecturas personales, donde puede leerse sobre cisheteropatriarcado, cruising, posporno, estudios y políticas gay-lésbicas, contrasexualidad, o trans-bollo-marica-feminista, el título de capítulo donde el autor habla de lo que sucede en España.

Editorial: Ediciones UNGS. Páginas: 478

Sobre el autor: Facu Saxe se identifica como marica. Es Profesor y Doctor en Letras por la Universidad de La Plata, e investigador de carrera en el Conicet. Es docente a cargo del seminario de grado Teorías Queer en la carrera de Letras (FaHCE-UNLP). Se dedica a crear dispositivos culturales sexo-disidentes, y a la investigación desde las disidencias sexo-genéricas.

El lunes 16, último día de la Feria del Libro 2022, Facu Saxe participará de un conversatorio sobre “Disidencias conversadas”. A las 18 en el stand de Orgullo y Prejuicio.

9. “(Mal)Educadas”, de M. Florencia Freijo

Este libro es un paso más hacia lo que asegurará la libertad de la mujer: el conocimiento. No lo dijo Freijo, ya lo había dicho Simone de Beauvoir en El segundo sexo, obra muy importante para los estudios feministas. (Mal)Educadas pone el énfasis en cómo a la mujer heterosexual (pero a todas en realidad) se la educó a lo largo de la historia para desempeñar ciertas tareas, tener ciertas actitudes, cierto cuerpo y ciertas aspiraciones a la hora de dar y recibir amor. Entre la “puta” y la “abnegada”, nunca hubo grises. La mujer fue educada en la necesidad de cariño, a cualquier precio. En la necesidad de darlo indiscriminadamente, a pesar del riesgo de prolongar vínculos insanos. Está más que claro que no tiene nada de malo buscar y dar amor, pero no si eso implica un daño, al otro y a una. Y parecería que fuimos educadas para que el motor de nuestra vida sea la búsqueda de un amor, como dice la autora. Pero “un” amor quizás no sea lo que nos haga felices. Esta idea, instalada según la autora por los estereotipos de género, construidos hace muchos años, en general, por hombres, es lo que se nos invita a desaprender, para encontrar otras formas de amar.

Editorial: Planeta. Páginas: 267

Sobre la autora: María Florencia Freijo es Lic. en Ciencias Políticas, especializada en perspectiva de género en el sistema de justicia por la UBA. Además de su trabajo como oradora y columnista en varios medios, da capacitaciones en el sector público y privado para reducir la brecha de género.

10. “Prostitución/trabajo sexual”, de D. Maffía y C. Korol (comps)

Prostitución/trabajo sexual: las protagonistas hablan es el título de este libro, pero también fue el del diálogo que se dio en el marco de la Campaña por la Convención de los Derechos Sexuales y de los Derechos Reproductivos en 2006. Este libro, por primera vez publicado en 2007 y agotado, viene a divulgar una parte de los debates que históricamente se llevaron a cabo entre “abolicionistas” y “reglamentaristas”, y cuáles son exactamente las reivindicaciones buscadas por cada grupo. Lo interesante es que lo hacen sus protagonistas. La intervención de cada oradora, como la conocida Marlene Wayar o la referente histórica Teresita Sifón Barrera, aparece en el libro, recreando el diálogo. Desde los primeros asientos observamos al colectivo actuar y explicar su necesidad de ser reconocidas, entre otras cosas, como sujetos de derecho por el Estado. A esto, se suman entrevistas individuales, las del 2007, y las de esta reedición, realizadas durante la pandemia, en 2020.

Editorial: Paidós. Páginas: 262