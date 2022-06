Fertilidad: historias de mujeres que querían ser madres, no podrían, pero lo lograron

En el Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad te acercamos dos historias que dan cuenta de que la maternidad es posible para quien así lo desee. Claro, si recorrimos a la ciencia para que haga su parte.

Durante seis años, Virginia y Gastón lucharon para tener una familia numerosa. Virginia Francioni, de 35 años (hoy 40), oriunda de Viedma, llegó al consultorio de Marisa Geller, médica especialista en reproducción y directora médica de In Vitro Buenos Aires, para examinar su problema de fertilidad.

En junio de 2017, se realizó el primer tratamiento ICSI (Inyección Intracitoplasmática de Esperma) con sus propios óvulos y semen de su marido, pero no tuvo éxito. Se repitió el procedimiento en septiembre de 2017 y también fracasó. Pero sus esperanzas se mantenían intactas.

Inicialmente, cuando se le planteó la posibilidad de la ovodonación, su respuesta fue “no”. Tras conversarlo y, con el correr de los meses, la pareja cambió de opinión.

“Dado que se habían obtenido pocos óvulos e inmaduros (baja reserva ovárica), se mencionó la posibilidad de recurrir a una ovodonación y, en enero 2018, se logró el embarazo. Jazmín nació en octubre”, recuerda la médica Geller.

En cuanto lograron el embarazo, si bien tenían embriones congelados de ese procedimiento, no quisieron arriesgarse y solicitaron que se volviera a estimular a la misma donante para contar con más embriones con la misma carga genética.

“Es un muy buen plan porque, si los pacientes lo deciden mucho después, la donante ya es más grande y su capacidad reproductiva disminuye. A su vez, muchas veces ya no están donando más y es difícil volver a obtener óvulos de ella”, explica Geller.

A principios de 2021, Virginia volvió a intentar, pero a las 8 semanas perdió el embarazo, aunque luego lo logró y, en diciembre de 2021, nació Augusto, su segundo hijo. En ambas oportunidades fue con óvulos de la misma donante y con semen de su marido.

“La ovodonación es una técnica maravillosa porque da la posibilidad de realizar el sueño de concretar una familia”, afirma Virginia.

Hoy, Virginia y Gastón son padres de Jazmín y a Augusto. Aun cuentan con más embriones para cuando deseen intentar volver a ser padres. Siempre quisieron una familia numerosa.

Fertilidad y el reloj biológico

La historia de Érika Bucholc tiene puntos en común. A los 37 años y, por recomendación de su ginecóloga, en 2017, estando sin pareja quiso asegurarse la posibilidad de ser madre en el futuro. Fue así como realizó una consulta con la doctora Geller, quien la guio para congelar 7 óvulos sin iniciar ningún procedimiento de fertilidad en ese momento.

Érika, junto a su hija Julia

¿Por qué congelar óvulos? Se congelan para diferir maternidad y pueden usarse para un primer embarazo, para el segundo o, tal vez, no necesitarlos nunca. Lo importante es contar con ellos, hacer prevención y saber que el paso del tiempo a la mujer le juega en contra. “Congelar óvulos es la mejor alternativa para detener el tiempo en medicina reproductiva”, dice la especialista.

Érika recuerda el proceso de congelamiento. “Disfruté cada momento, incluso, cuando me tenía que inyectar la medicación”.

Un año más tarde, tras la vitrificación, la joven “tuvo inmensas ganas de ser madre” y regresó para comenzar con el proceso de ser mamá soltera por elección.

Luego de investigar y reflexionar al respecto, Érika empezó con tratamientos de fertilidad de baja complejidad porque no tenía ninguna condición para no quedar embarazada, solo le faltaba el esperma.

Luego de dos intentos fallidos, el tercero dio resultado. “Debo admitir que fue el que menos pensaba. En la semana en que me tocaba realizar la inseminación, muchos hechos personales sucedieron y estuve a punto de suspenderlo, pero por las enormes ganas de que funcionara y el empuje de mi médica seguí adelante y así fue”, continúa. Su energía y deseos de ser madre se cumplieron. Y no solo eso, fue con sus propios óvulos, no con los vitrificados. En julio de 2019, nació su hija, Julia.