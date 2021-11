Finch: todo lo que tenés que saber sobre la última película de Tom Hanks

Tom Hanks construye un robot capaz de cuidar a su perro en medio del apocalipsis. Esta es la premisa de “Finch” (2021), el nuevo drama de ciencia ficción encabezado por uno de los actores favoritos de Hollywood. Antes de su llegada a la plataforma de Apple TV+, el próximo 5 de noviembre, te contamos las claves de una historia que, desde su esencia, habla de la amistad y cómo perpetuarse más allá de la vida humana.

Foto gentileza de AppleTv+

Un hombre, su perro y su robot

El futuro es un páramo desolado y casi inhabitable por culpa de una erupción solar. En este escenario apocalíptico y distópico, Finch (Tom Hanks) encuentra compañía en Goodyear, un perro que toma como su responsabilidad. Sabiendo que no siempre va a estar ahí para cuidar del animalito, el hombre decide utilizar sus habilidades como ingeniero para crear un robot dispuesto a continuar su tarea: una inteligencia artificial que se llama a sí mismo Jeff (voz de Caleb Landry Jones), y a quien deberá enseñarle lo que significa estar “vivo” y conceptos tan humanos como el amor y la amistad.

Si alguien puede mantenernos pegados a la pantalla y cargarse solito al hombro un drama de esta magnitud, ese es Tom Hanks. Sin dudas, uno de los actores más queridos de Hollywood, cuya ‘honestidad’ se transmite en cada uno de sus personajes. “Esta no es una película optimista en absoluto, pero carece de cinismo. Creo que el cinismo es una opción predeterminada. En la trama prestamos atención al hecho de que la sociedad se derrumbó, pero después se apega a la realidad y qué hacemos con cada día que nos queda”, cuenta el protagonista.

“Si hay alguna advertencia en Finch es ¿qué vamos a hacer el uno por el otro cuando llegue el huracán o las inundaciones, o el ozono esté tan expuesto que el sol pueda cocinar un hot dog con solo sentarse afuera?” - Tom Hanks

Una historia en la “lista negra”

“Finch” (2021) nació como “BIOS” en las mentes de los escritores Craig Luck e Ivor Powell. Una historia que formó parte de la “lista negra” de 2017, la encuesta anual que se lleva a cabo entre los altos ejecutivos de Hollywood, quienes eligen los mejores guiones aún sin producir. La trama pronto llamó la atención de varios estudios dispuestos a pujar por los derechos, pero quedó en manos de Robert Zemeckis (“Forrest Gump”) -viejo colaborador de Hanks- y su compañía ImageMovers.

Tras su rodaje en Albuquerque (Nuevo México) durante 2019, “BIOS” estaba programada para estrenarse en cines de Estados Unidos el 2 de octubre de 2020. Como muchas películas durante la pandemia, su lanzamiento tuvo que retrasarse varias veces y, finalmente, encontró nueva casa (y nuevo título) en la plataforma Apple TV+, donde estará disponible a partir del 5 de noviembre.

Foto gentileza de AppleTv+

Más allá de Westeros

Las destrezas del director Miguel Sapochnik son más reconocidas en la pantalla chica que en la grande (“Finch” es apenas su segunda película). El realizador británico tiene una larga experiencia televisiva, pero su trabajo sobresale en algunos de los mejores y más épicos episodios de “Game of Thrones”, como “Hardhome” (2015), “The Winds of Winter” (2016), “The Long Night” (2019) y el premiadísimo “Battle of the Bastards” (2016). No podemos esperar menos de él cuando llegue el primer capítulo de “House of the Dragon”.

Al ser Tom el único actor en escena, el proceso entre director y protagonista fue muy diferente: “Tuvimos el período de ensayo más detallado de cualquier película en la que haya estado involucrado, y no fue general. Era específico, con cada ritmo y cada secuencia”, detalla Hanks. Conversaciones eternas repasando cada línea del guion, momentos que cobraron mucho sentido y resonancia más tarde durante el rodaje.

“Como todo director inteligente, él sabe lo que va a usar y lo que nunca va a pasar. Hubo varias ocasiones en las que invertí mucho en cosas que eran importantes para mí, pero no están en el corte final. Igual me dejó seguir adelante porque eran parte de mi proceso” - Tom Hanks sobre Miguel Sapochnik

Yo, robot

Por mucho tiempo, en esas largas horas de ensayo, solo estaban Hanks y Sapochnik. Jeff, el robot, era un concepto en la página hasta que entró en escena Caleb Landry Jones, actor y músico que, este año, se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes por su actuación en “Nitram” (2021).

Cuenta Tom que todos los días trabajó junto a Caleb y que su voz fue solo una parte del proceso. Cuando Jeff cobró forma definitiva seguía siendo Jones, aunque con “un atuendo bastante imposible”. “Ensayamos juntos, constantemente y todo el tiempo. No estaba seguro de que fuera a funcionar, pero Miguel, Ivor y Caleb tuvieron que fabricar su sensibilidad de la nada”, recuerda el actor.

A diferencia de los robots en muchos clásicos de la ciencia ficción, Jeff no intenta destruir al humano que lo creó, sino que aprende de él continuamente: sus reglas, su ética, sus procedimientos pero, al final del día, es una entidad consciente e independiente. “Cuando llegamos al final de la película, Jeff -como Caleb lo creó- ha pasado por su preadolescencia y es un adolescente a punto de irse y valerse por sí mismo”.

Foto gentileza de AppleTv+

Orgullo argentino

Cuando se trata de historias intimistas -más allá de la gran escala apocalíptica-, la música juega un papel fundamental y los responsables de “Finch” no pudieron elegir a un mejor colaborador que nuestro Gustavo Santaolalla. El intérprete argentino, ganador de dos Oscar consecutivos gracias a “Secreto en la Montaña” (Brokeback Mountain, 2005) y “Babel” (2006), tiene la posibilidad de sumar un nuevo personaje con su talento musical, porque la banda sonora es mucho más que ‘melodías que suenan de fondo’. Gustavo no pierde el tiempo y ya planea su próximo gran proyecto: la banda sonora de “The Last of Us”, serie de HBO basada en el exitoso videojuego de Naughty Dog, que también lleva su marca musical. ¿Le gustarán los relatos de supervivencia?