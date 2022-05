FútbolFit: ¿Qué es y cuáles son sus ventajas?

El fútbol es una pasión a nivel nacional, de eso no hay duda. Mueve multitudes y genera fanatismos. Sin embargo, y más allá del crecimiento sostenido que viene teniendo el fútbol femenino, muchas de nosotras pocas veces estuvimos en contacto con la pelota.

Si te gusta mover el cuerpo y divertirte, esta práctica es para vos. ¿En qué consiste? Simple: un profe, elementos fitness (colchonetas, conos, pesas, escaleritas y steps), dos arcos y una pelota. El FútbolFit es un entrenamiento funcional adaptado al deporte. Las clases son mixtas, para mayores de 16 años y no requieren conocimientos ni experiencia previa.

El espíritu es simplemente desarrollar la actividad física. A las sentadillas o elevación de cadera, se les suma el plus del elemento pelota, y por eso acá vas a aprender a dominar el pase y la recepción, dos acciones que requieren equilibrio y buena coordinación. La hora de práctica se vuelve dinámica y entretenida, porque no se trata de ganar, de ser el mejor equipo o ver quién patea como Messi; se trata de jugar.

FútbolFit, sus ventajas y las diferencias con el fútbol femenino Xavier Martin

Si nunca hiciste nada similar, es probable que en la primera clase te cueste un poco más, pero en 2 o 3 prácticas le agarrás la mano. También es un deporte que entrena la toma de decisión –a veces, entre que recibís y pasás la pelota pasan solo segundos, y tenés que observar y decidir muy rápido–, que va más allá de si tenés buena técnica o no. No importa tu nivel, podés llegar sin saber nada o siendo crack. Todos los estilos y formas son bienvenidos.

Reencontrarnos con el juego

Las clases están diseñadas para que ejercites la mayoría de los músculos mientras jugás, como cuando íbamos al cole. Nos encontramos de nuevo con el sabor de divertirnos en equipo. ¿Te preguntaste hace cuánto que no sos parte de un grupo nuevo de pertenencia? La mayoría salimos a correr, hacemos yoga o vamos al gimnasio por nuestra cuenta, de forma individual. Sin embargo, el volver a formar parte de un colectivo tiene un encanto que quizá tenemos olvidado.

Volvemos a jugar ¡y sin presiones! Porque en esta actividad no importa ser la mejor, importa pasar un buen momento, liberar endorfinas y disfrutar del entrenamiento. Eso sí, siempre con la pelota cerca, para que no se vuelva aburrido o similar a la típica clase de funcional.

FútbolFit, sus ventajas y las diferencias con el fútbol femenino Xavier Martin

¿Cómo son las clases?

La planificación de cada clase suele estar dividida en tres partes diferenciadas:

Juegos grupales de entrada en calor: apuntan a correr, a ejercitar el pase de pelota, como para romper el hielo, mover las articulaciones y subir la frecuencia cardíaca antes de arrancar.

Ejercicios de técnica: luego viene un bloque de ejercicios de toma de decisión y trabajo físico. Puede haber desplazamientos con pelota con ambas piernas, práctica de cabeceo y pases entre compañeros.

Momento del partido: cuando comienza el 5 contra 5, dos equipos van a estar jugando y las personas que quedan afuera aprovechan este tiempo para trabajar la parte más fit, como si estuvieran en un gimnasio. Todo el tiempo estás haciendo algo.

¿Cuál es, entonces, la diferencia con el fútbol femenino? Que en este último no se enfoca tanto en la cualidad física, sino que se dan los conceptos globales del deporte y hay otro tipo de movimientos. En FútbolFit, en cambio, a la hora del partido hay mucha más libertad porque no hay tanto de táctica como en un deporte que apunta a la competencia.

FútbolFit, sus ventajas y las diferencias con el fútbol femenino Xavier Martin

¿Cuáles son los beneficios?

Entrenás todo el cuerpo: la preparación física del fútbol es muy completa y esto previene un montón de lesiones. Por otro lado, este trabajo físico que hacés lo podés llevar a cualquier actividad que practiques. Si los findes hacés tenis, te sirve. Si te gusta salir a andar en bici, sirve. Y si empezás a tomarle gusto al juego, vas a tener las herramientas para agarrar una pelota e irte a jugar un poco en tus ratos libres. Quizás este pueda ser un camino previo a entrenar fútbol con un equipo.

Sumás fuerza, coordinación, velocidad y reacción: los ejercicios están orientados a generar un buen patrón en el movimiento, trabajar la fuerza, la velocidad, la resistencia y hacer cambios de dirección. Todo el desarrollo se da con la pelota presente.

Armás un grupo de pertenencia y te divertís: en todas las clases siempre hay partidito. Esto también destaca la parte grupal y humana, que te permite armar nuevos vínculos.

FútbolFit es otra forma de hacer físico, de restar calorías y sumar movilidad articular, fuerza, coordinación, velocidad y reacción de una forma súper entretenida. Es el lugar ideal para dar “los primeros pasos”, para empezar a tener más amistad con la pelota. Experimentá la sensación de llevar la redonda con tus pies.

“Me animé a la pelota”

Por Ayelén Di Leva

Ayelén Di Leva en la previa del FútbolFit Xavier Martin

Desde muy chica me apasiona el fútbol. Sigo a mi equipo, Boca Juniors, desde que nací. Heredé la pasión de mi papá y de mi abuela, quien empezó a llevarme a la Bombonera cuando tenía 10 años. Toda mi vida analicé y disfruté los partidos. No solo los de Boca, suelo mirar las fechas completas y los encuentros internacionales también. Sin embargo, nunca jugué. Un poco por mandato (“las nenas hacen hockey o handball, el fútbol es para los nenes”, solía escuchar) y otro poco por vergüenza. Nunca me creí capaz de patear “bien”. Cuando me preguntaban por qué no hacía fútbol, respondía que era mala jugando. Pero eso yo no lo sabía. No podía saber si era mala o buena si nunca lo había intentado. Esta vez, impulsada por mi profesión, me animé a probarlo. ¡Me proponían hacer una nota sobre lo que más me gusta, no podía achicarme! A los 31, entré en una cancha por primera vez y jugué a la pelota.

Todos los que van a entrenar van en plan de diversión. El profe me guió y me ayudó en mi primera experiencia, ni me acordé de esa vergüenza con la que había llegado. El resultado fue puro disfrute y liberación.

El fútbol es un deporte muy completo, no es solamente correr atrás de una pelota, implica ponerte en movimiento, en todo sentido. Tenés que correr, jugar, tocar, pensar y ejecutar. Mi primer día, me paré como delantera y después como defensora, fui buscando mi lugar. También tenía ganas de ir al arco, pero cuando quise pedirlo, la hora de clase ya estaba terminando. Sí, el tiempo pasó volando.

Por otro lado, cuando no estás en la cancha, tenés que hacer una rutina de sentadillas, abdominales, brazos, etc., para hacer más funcional todavía la práctica. Al otro día, me dolía todo el cuerpo. Trabajar, se trabaja. En resumen, pude sentir la felicidad que tanto disfruto como espectadora, pero ahora desde adentro, divirtiéndome en equipo. Repito: fui sin saber nada, pero la pelota se convirtió en faro y fue ella la que me fue llevando.

Expertos consultados

Franco Maranzano, Profesor de Educación Física y entrenador. @franmaranzano.

Julieta Laterza, Profesora de Educación Física y gerente de Sport, Club La Esquina y Campo de Polo. @jules28.