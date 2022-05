Glenn Close se suma al elenco de Tehran, la serie que deberías estar mirando si fuiste fanático de Homeland

En la pantalla chica existen dos ficciones enormes cuando nos referimos a las series de espías: Homeland (Showtime) y The Americans (FX) . Producciones que sin lugar a dudas dejaron una marca en la historia de la televisión y que -como fanáticos- nos resulta casi imposible no hacer referencia al momento de hablar de este mundo temático.

Así que, frente a ese escenario, lo único que te podemos decir es que si fuiste fanático de dichas producciones entonces no deberías perderte Tehran . Una producción original de AppleTv+ que tiene todo los elementos de eso que amaste, al mismo tiempo en que trae una historia muy actual y con la cual vas a poder involucrarte un montón .

Glenn Close se suma al elenco de Tehran

Qué tenés que saber antes de mirar Tehran

Cuál es la historia . Tamar Rabinyan es una joven judía que nació en Irán pero fue criada en Israel y ahora trabaja como agente del Mossad. A lo largo de las temporadas la vemos haciendo frente a las misiones de espionaje (como agente encubierta) en la capital de Irán. Por ejemplo, en la primera entrega tiene que desactivar un reactor nuclear.

. Tamar Rabinyan es una joven judía que nació en Irán pero fue criada en Israel y ahora trabaja como agente del Mossad. A lo largo de las temporadas la vemos haciendo frente a las misiones de espionaje (como agente encubierta) en la capital de Irán. Por ejemplo, en la primera entrega tiene que desactivar un reactor nuclear. Cuántas temporadas tiene . Por ahora la ficción tiene dos temporadas : la primera ya la podés disfrutarla completa y la segunda está en emisión. Todos los viernes se suman episodios nuevos para que puedas difrutar.

. : la primera ya la podés disfrutarla completa y la segunda está en emisión. Todos los viernes se suman episodios nuevos para que puedas difrutar. Quién forma parte del elenco . La protagonista de la serie se llama Niv Sultan , una joven actriz israelí que no tiene tantos papeles en su carrera. Junto a ella están Shaun Toub, Navid Negahban y Liraz Charhi. Además, para la segunda temporada, se sumó Glenn Close .

. , una joven actriz israelí que no tiene tantos papeles en su carrera. Junto a ella están Shaun Toub, Navid Negahban y Liraz Charhi. Además, . En dónde puedo verla . Se trata de una ficción original de AppleTv+ , así que si tenés suscripción a la plataforma podés mirarla. Si no, chusmeá porque muchas veces tienen episodios liberados de manera gratuita para que puedas verlos antes de suscribirte.

. , así que si tenés suscripción a la plataforma podés mirarla. Si no, chusmeá porque muchas veces tienen episodios liberados de manera gratuita para que puedas verlos antes de suscribirte. Cómo se si me va a gustar. Hay varios avances promocionales disponibles, por acá podés ver el de la primera temporada y por acá el de la segunda.

Glenn Close y Niv Sultan en Tehran

En primera persona: charlamos con Glenn Close y Niv Sultan

Imagino que la experiencia de formar parte de una serie desde el inicio y la de sumarse en una segunda temporada, es diferente. Glenn, ¿me podés contar un poquito cómo fue para vos? Y Niv, ¿Cómo fue recibir a Glenn en el set?

Glenn Close. Para serte honesta, no había visto la serie cuando me ofrecieron el papel para su segunda temporada. Así que la miré rápidamente y quedé muy pero muy impresionada . Pensé que representaba todo un territorio nuevo para mí porque nunca había interpretado a una mujer inglesa en Teherán que fuera psiquiatra y agente encubierta para Mossad. Eso fue muy nuevo para mí, como también poder filmar en Grecia con un elenco y un equipo en el que el inglés no era su primer idioma. Pienso que es realmente importante el hecho de que Apple TV plus está desarrollando estos programas que se originan en varios países y los distribuye en una plataforma global. Tenía muchas ganas de ser parte de la primera ola de ese tipo de espectáculo.

Es realmente importante el hecho de que Apple TV plus está desarrollando estos programas que se originan en varios países y los distribuye en una plataforma global. Tenía muchas ganas de ser parte de la primera ola de ese tipo de espectáculo - Glenn Close

Niv Sultan. ¿Yo qué te puedo decir? Fue increíble saber que Glenn Close se uniría al elenco ¡No podía creer lo que estaba pasando! Honestamente, no sé ni cómo lo lograron. Pero quiero decir esto: cuando la conocí y empezamos a trabajar juntas, simplemente sentí que la química que teníamos era enorme . Así que estoy tremendamente agradecida y feliz de tener esta oportunidad. Todos nosotros, ¡toda la producción!, lo estamos.

Y en esa conexión... ¿Hay algo que hayan aprendido la una de la otra?

Glenn Close. ¡Oh! ¿Sabés? Me encontré con una joven que parecía haber dominado todo un idioma que no era el suyo con el único fin de poder dar vida a su personaje, Tamara. Realmente quedé impresionada porque creí que hablaba farsi con fluidez. Además tiene un tipo de concentración que es encantadora, un tipo de poder silencioso que es maravilloso.

Niv Sultan. Disfruté muchísimo de poder ver a Glenn Close en su elemento y, para serte sincera, aprendí muchísimas cosas. Una de ellas es cómo ella no tiene miedo de celebrar cada momento. Cuando la veo haciendo todo, siendo dueña de cada momento... la simple experiencia de verla, tiene un impacto enorme en tu cuerpo.

Volviendo al show, ¿qué sienten que la audiencia va a aprender sobre la cultura iraní?

Glenn Close. Yo personalmente aprendí un montón preparándome para este papel porque leí muchos libros de Historia. Debo ser honesta y era bastante ignorante en relación al fuerte vínculo que existe entre Israel e Irán a lo largo de la historia y me sorprendió aprender que en realidad existen muchos judíos de oirgen iraní. Creo que el programa logra trabajar sobre ese área gris de la vida en donde todos y nadie tienen toda la razón ni están totalmente equivocados. Nada es totalmente negro o totalmente blanco. Creo que eso es lo hace todo muy humano porque ahí es donde todos vivimos.

Glenn, fuiste una de las primeras estrellas de cine que pasó a la televisión... y muchos siguieron tu camino ¿Qué te gusta de la exploración de la televisión y el personaje a través de varios episodios?

Glenn Close. Siento que muchas veces los escritores de películas tienen que truncar cosas y eso -a veces- puede ser un poco agotador. De hecho, creo que hoy la mejor manera de contar una historia de una película es una serie limitada en donde el escritor puede decir: “Necesito todos estos episodios para contar la historia de la manera que quiero contarla”. Si eres un actor en una serie como esa, desarrollas una conexión real con ese personaje y con los personajes que te rodean, y eso es enorme . Como actor es muy valioso tener ese tiempo en el medio, tener espacio y ese aliento para crear la historia y el desarrollo del personaje .

Asi que yo personalmente siempre tuve un gran respeto por la televisión. Además es real que tendrás millones de personas que podrán ver esto en la plataforma Apple TV+ versus las habrían visto si estuviera truncado en una película. Pero ojo, todavía espero que las películas estén hechas para que la gente se reúna y las vea en un cine.

Creo que hoy la mejor manera de contar una historia de una película es una serie limitada en donde el escritor puede decir: “Necesito todos estos episodios para contar la historia de la manera que quiero contarla” - Glenn Close

Después de ganar el EMMY los productores se preguntaron: “¿Cómo vamos a lograr superar la primera temporada?” Me da curiosidad conocer su respuesta a eso... ¿cómo creen que lo lograron?

Glenn Close. Creo que la trama es superadora. Además, ¡se los advierto ahora!, tiene que realmente prestar atención . Es muy compleja, es muy sorprendente y, sinceramente, nunca sabés en qué dirección irá la historia hasta que realmente sucede.

Niv Sultan. ¿Sabés qué? Al principio no sabía hacia qué lugar iría la serie, cómo terminaría. Entonces cuando arrancamos con la segunda temporada, solo nos dieron los primeros cuatro guiones. Y eso es algo que me gusta porque te obliga a estar en el momento... a estar abierto a a cuál es la visión de los escritores y confiar que -por medio de su escritora- honrarán a tu personaje.