Grammy 2022: Lady Gaga confirmada para actuar durante la ceremonia del domingo

Lady Gaga no consiguió su segunda candidatura al Oscar como Mejor Actriz por House of Gucci, pero igual se ganó los aplausos del público cuando presentó junto a Liza Minnelli el premio mayor durante la ceremonia del domingo pasado. Para coronar este momento, y debido a varias cancelaciones, la artista volverá a ser una de las atracciones principales de la 64° entrega de los Grammy.

Nominada a cinco premios gracias a su segunda colaboración con Tony Bennett -incluido álbum del año para “Love for Sale” y grabación del año con “I Get a Kick Out of You”-, Gaga también suma una nueva presentación sobre el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La última vez que vimos a Gaga lucirse en la ceremonia de los Grammy fue en 2019 cuando interpretó la premiadísima “Shallow”. Esta confirmación no solo pone contentos a sus fans, sino que viene a llenar el vacío dejado por la cancelación de Foo Fighters, tras la repentina muerte del baterista Taylor Hawkins.

Lady Gaga

Todavía está por verse si Bennett se sumará a la cantante para alguno de sus duetos o si Gaga deslumbrará en solitario -o acompañada por algún otro artista- como ya lo hizo previamente en 2010 junto a Elton John, en 2011 con “Born This Way” o su tributo a David Bowie en 2015, para nombrar algunos momentos destacados.

La entrega podrá verse este domingo 3 de abril, por TNT, a partir de las 21.