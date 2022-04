Grammy 2022: los mejores momentos que nos dejó la ceremonia

La 64° entrega de los premios Grammy a lo mejor de la música dejó un saldo muy positivo, sobre todo después del mal sabor de boca de los Oscar. Los ganadores se lucieron con sus discursos y presentaciones sobre el escenario, no faltaron los tributos cargados de sentimiento, un poco de política y algunos sucesos dignos de “meme”, como el extraño atuendo de Justin Bieber o la ausencia de Taylor Swift en la alfombra roja.

¿Cuáles fueron los momentos más destacados de esta ceremonia? Acá te dejamos nuestros favoritos.

Sangre nueva

“Este es mi mayor sueño hecho realidad”, declaró Olivia Rodrigo al recibir el galardón a la mejor nueva artista. Además, ganó por Mejor Álbum Pop Vocal (“Sour”) e interpretación pop solista gracias a su hit “Drivers License”, el mismo que cantó de manera emotiva al comienzo de la ceremonia. Con tan solo 19 años, Rodrigo podría haber hecho historia, repitiendo la hazaña de Billie Eilish -en 2020- al ganar los cuatro premios Grammy principales. Esta vez no se le dio, pero la cantante californiana tiene un gran futuro por delante.

Olivia Rodrigo

El tributo de Billie Eilish

Billie no necesita mucho para lucirse en escena. A una semana de ganar el Oscar y conmover a todos con su interpretación de “No Time to Die”, volvió a emocionar a los espectadores del MGM Grand Garden Arena al rendirle un sentido homenaje personal a Taylor Hawkins, el reciente fallecido baterista de Foo Fighters. Eilish subió al escenario para cantar junto a su hermano Finneas O’Connell el tema nominado “Happier Than Ever”, y lo hizo vistiendo una sencilla remera estampada con la cara de Taylor. Más allá de los premios, ella ya se ganó nuestro corazón.

Quedan los artistas

El de Eilish no fue el único tributo de la noche para Hawkins. El “In Memoriam” de este año arrancó con un video homenaje honrando el trabajo y espíritu del baterista al compás de “My Hero”. Foo Fighters tenía planeado presentarse durante la ceremonia y, a pesar de la cancelación, la banda igual coronó la noche con tres premios un tanto agridulces. El acompañamiento musical del segmento que celebra la vida y obra de los artistas que nos dejaron durante el último año estuvo a cargo de Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Ben Platt y Rachel Zegler. Las cuatro estrellas se unieron en un medley de canciones de Stephen Sondheim, el compositor teatral que dejó un sinfín de clásicos como “Not A Day Goes By”, “Send in the Clowns” y “Somewhere” de West Side Story.

En solitario

Antes de comenzada la entrega ‘oficial’, Tony Bennett y Lady Gaga ya habían ganado el Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional con “Love For Sale”. Si bien el legendario cantante decidió retirarse el año pasado debido a su padecimiento de la enfermedad de Alzheimer, Gaga igual subió al escenario para interpretar la canción que da título al disco y “Do I Love You”. Stefani terminó la presentación entre lágrimas, dedicándole el sentido momento a su compañero de dueto.

Por Ucrania

No ocurrió durante los Oscar, pero sí en esta oportunidad: Volodymyr Zelenskyy, presidente de Ucrania, apareció durante la ceremonia a través un mensaje grabado, dejando en claro que la música es algo totalmente opuesto a la guerra. “Nuestros músicos usan chalecos antibalas en lugar de smokings. Cantan a los heridos en hospitales, incluso para aquellos que no pueden oírlos. Pero la música se abrirá paso de todos modos”, aseguró a través de sus palabras. El tributo siguió con John Legend y el tema “Free”, acompañado de tres artistas ucranianas: Siuzanna Iglidan (tocando la bandura), la cantante Mika Newtown y la poetisa Lyuba Yakimchuk.