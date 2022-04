Grammy 2022: qué esperar de una ceremonia con cambios, contramarchas y muchos artistas fuertes en vivo

Justo una semana después de que el cachetazo de Will Smith a Chris Rock despabilara a millones de espectadores trasnochados en los Oscar 2022 -y abriera varias líneas de conversación acerca de la violencia, los modelos tóxicos de masculinidad y lo lastimoso de hacer humor con los problemas de salud- el mundo va a estar, una vez más, sentado frente a la pantalla de su preferencia para ver (y escuchar) otro rito ceremonial ampuloso, influyente y -esperemos- divertido: la entrega de los Grammy.

Hay varias cuestiones que hacen de la 64º edición de los máximos premios a la música una ocasión que valdrá la pena seguir. Por empezar, un cierto sentido de ‘revancha’: la ceremonia original, prevista para el 31 de enero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (ex Staples Center), fue pospuesta prácticamente sobre la hora por la escalada de la variante ómicron, que ocurrió -parafraseando a Paul y John- ‘acá, allá y en todas partes’. La mudanza no fue solo de día, también de ciudad: este fin de semana la cita será en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas.

Después, por supuesto, las actuaciones. Hay nombres fuertes y una linda mezcla entre las figuras que van a subir al escenario esa noche, desde la flamante ganadora del Oscar Billie Eilish -se lo llevó por “No Time to Die”, el tema de la saga Bond-, hasta Olivia Rodrigo; Jon Batiste -el más nominado, en 11 rubros-; Silk Sonic, la superdupla de Bruno Mars y Anderson .Paak; Brandi Carlile, John Legend, el gran artista country Chris Stapleton; la protagonista de la remake de West Side Story, Rachel Zegler, y la recientemente anunciada María Becerra, que aunque no está nominada (la argentina que sí lo está es Nathy Peluso) aparecerá junto con J Balvin -los organizadores se avivaron sobre el final de que faltaban latinas, parece-. Pese a todo este lineup heterogéneo y prometedor, el rock va a sentir una enorme, profunda ausencia, también de último momento (más sobre eso en los próximos párrafos).

Y finalmente, este año pesa un detalle más técnico, pero muy importante: se redujo a 10 la cantidad de categorías en las que los miembros de la Academia de la Grabación -que entrega los Grammy- pueden votar, y éstas deben ser de hasta tres géneros musicales distintos. ¿La idea? Garantizar que haya calidad en los galardones (en otras palabras, que cada quien elija con criterio, en las áreas de las que más sabe, y no caiga en un cómodo multiple choice ante decenas de campos que desconoce). También 2022 sella el estreno de dos rubros: Mejor Álbum de Música Urbana (que estará entre Rauw Alejandro, Bad Bunny, J Balvin, Karol G y Kali Uchis) y Mejor Performance de Musical Global (con presencia africana y asiática: Arooj Aftab, Angelique Kidjo & Burna Boy, Femi Kuti, Yo-Yo Ma & Angelique Kidjo y Wizkid feat.Tems).

La transmisión: ¿A quién contentar?

Volvamos a lo macro: la ‘ceremonia’. Hay un hecho incuestionable en los últimos años: las entregas de premios en general no encuentran el equilibrio entre seducir a la audiencia más joven y serles fiel a los espectadores de la Generación X y previas, mucho más acostumbrados al formato TV, a la pantalla única y a sostener la atención por tiempos medianamente más pronunciados.

Dicho esto, los Grammy son -casi- siempre una transmisión entretenida, porque… bueno, porque los músicos son bastante más desacartonados que las megaestrellas de Hollywood, y eso se adivina ya desde el dress code (quién puede olvidar el Versace verde que lució J.LO en 2000, escotado hasta la pelvis; la cáscara de huevo en la que apareció Lady Gaga en 2011, el look ‘envoltorio metalizado de chocolate’ de Cee Lo Green en 2017 o el traje de cowboy recontra fucsia que se puso Lil Nas X hace un par de años). Esta semana, la Academia anticipó que será “un show de primer nivel”, con el comediante (¡terror post Oscar!) Trevor Noah, del late-night “The Daily Show”, como anfitrión y un segmento especial -también incorporado con cero antelación- de homenaje a géneros que históricamente quedan fuera de programa, como la música cubana o el bluegrass.

En cuanto a los reconocimientos, en las categorías ‘generales’, es decir esas que van más allá del género/estilo, resaltan varios nombres (y discos, y canciones) que van a sonar muchísimo en lo que queda del año, se lleven o no la estatuilla dorada en Las Vegas. Acá, un repaso:

Grabación del Año: Es el rango máximo de los Grammy y, al igual que la ‘Mejor Película’ de los Oscar, premia a los productores (la lista completa de ellos, en este link) incluso por encima de los autores e intérpretes. Esta vez, las nominadas son:

“I Still Have Faith in You”, ABBA

“Freedom”, Jon Batiste

“I Get a Kick Out of You”, Tony Bennett y Lady Gaga

“Peaches”, Justin Bieber con Daniel Caesar y Giveon

“Right on Time”, Brandi Carlile

“Kiss Me More”, Doja Cat

“Happier Than Ever”, Billie Eilish

“Montero (Call Me by Your Name)”, Lil Nas X

“Drivers License”, Olivia Rodrigo

“Leave the Door Open”, Silk Sonic

Álbum del Año:

We Are, Jon Batiste

Love for Sale, Tony Bennett y Lady Gaga

Justice, Justin Bieber

Planet Her, Doja Cat

Happier Than Ever, Billie Eilish

Back of My Mind, H.E.R.

Montero, Lil Nas X

Sour, Olivia Rodrigo

Evermore, Taylor Swift

Donda, Kanye West

Canción del Año:

“Bad Habits”, Ed Sheeran

“A Beautiful Noise”, Alicia Keys y Brandi Carlile

“Drivers License”, Olivia Rodrigo

“Fight for You”, H.E.R.

“Happier Than Ever”, Billie Eilish

“Kiss Me More”, Doja Cat

“Leave the Door Open”, Silk Sonic

“Montero (Call Me by Your Name)”, Lil Nas X

“Peaches”, Justin Bieber

“Right on Time”, Brandi Carlile

Artista Nuevo:

Arooj Aftab (es paquistaní, vive en Brooklyn y la recomendamos TANTO)

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas (‘el hermano de’ Billie Eilish)

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Ahora, pasemos al rock y eso que anticipábamos más arriba. Este año, La banda en ese género es Foo Fighters, que además de competir en tres apartados (Mejor Performance de Rock, por “Making a Fire”; Mejor Canción de Rock, por “Waiting On A War”, y Mejor Álbum de Rock, por Medicine At Midnight, tenía previsto ser el cenit en vivo de la noche. Y he aquí la tragedia: la muerte del baterista, Taylor Hawkins, que sucedió en Colombia el pasado viernes 25 -sólo cinco días después del show en Buenos Aires como cierre del Lollapalooza-, lo cambió todo.

No solo no habrá presentación, obviamente, del grupo que lidera Dave Grohl, sino que este miércoles se informó la cancelación definitiva de la gira que los iba a pasear el resto de 2022 por Estados Unidos, Europa y Australia [un paréntesis inevitable: con la partida -impactante, totalmente a destiempo- de Hawkins, el gran y resiliente Grohl pierde por segunda vez a un compañero de banda. El primero, ya sabemos, fue Kurt Cobain (1967-1994), en tiempos de Nirvana].

Taylor Hawkins, Foo Fighters, Lollapalozza Argentina Julián Bongiovanni

Más allá de los anticipos, de las contramarchas y de lo esperable, veremos si hay margen para alguna sorpresa -simpática, vale la aclaración- en la emisión del domingo.

¿Dónde ver la ceremonia de los Grammy?

En Argentina, TNT transmite la ceremonia a las 21, pero desde las 19 E! Entertainment está a cargo de todo lo que pase sobre esa audaz alfombra roja. Si te interesan todos los rubros, incluso los más técnicos, antes de la emisión por TV se puede seguir en vivo el pretelecast, por GRAMMY.com y el canal de YouTube de la Academia de Grabación.