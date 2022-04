Grey’s Anatomy: hay fecha para el regreso de la doctora Addison Montgomery

Muchos de los fans de Grey’s Anatomy no guardan el mejor de los cariños hacia la doctora Addison Montgomery (Kate Walsh), respetada cirujana y exesposa de Derek Shepherd (Patrick Dempsey), quien hizo su primera aparición durante la primera temporada del drama creado por Shonda Rhimes, aguando la relación romántica entre Meredith (Ellen Pompeo) y McDreamy.

El tiempo cura todas las heridas y, con el paso de los episodios, Walsh conquistó a los televidentes. La actriz abandonó el show después de la tercera entrega para protagonizar su propia serie -el spin off Private Practice-, pero regresó de tanto en tanto para no perder contacto con sus compañeros del Grey Sloan Memorial Hospital.

A comienzos de la temporada en curso (¡la número 18!), la cadena ABC anunció la vuelta de Walsh para varios capítulos. La última vez que la vimos fue el pasado mes de octubre -en el cuarto episodio titulado “With a Little Help from My Friends”- y ahora sabemos que el 5 de mayo estará de regreso.

No hay detalles concretos sobre la trama en sí, pero Kate no perdió la chance de celebrar el momento junto a los fans desde sus redes sociales.

Private Practice llegó a su fin en 2013, pero más recientemente pudimos ver a Walsh en Emily in Paris donde interpreta Madeline Wheeler, la jefa de Emily, responsable del viaje de la protagonista a la Ciudad Luz.