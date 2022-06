Harry Styles lanza Ha Ha Ha, su colección junto a Gucci que mezcla la moda pop y la bohemia

Harry es noticia siempre. No terminamos de procesar el trailer de My Policeman, una película de Michael Grandage en la que interpreta a un policía gay que se encuentra en medio de un triángulo amoroso, que ya estamos conectando con su nuevo proyecto fashionista en conjunto con la firma italiana.

El romance entre Harry Styles y Gucci no es nuevo: nació en 2017 cuando el joven artista apostó a su carrera solista y se volvió embajador de la firm a, liderando campañas y vistiendo sus diseños en cuanto evento se presentó. Esta relación de larga data y la amistad que une a Harry con Alessandro Michele, culmina ahora con Gucci HA HA HA, la primera colección cápsula entre el cantante de As It Was y el capitán de la maison florentina.

HA HA HA remite justamente a las iniciales de estas dos cabecitas mega creativas, y de paso suena a carcajada y complicidad . La colección “nace de la diversión y concluye con un producto tangible”, dicen desde Gucci.

Cada prenda es un mix de pop, estilo inglés clásico y el mundo de la bohemia

Cada prenda está repleta de detalles increíbles

Colores brillantes y estampados divertidos, son parte de la identidad de la colección

Harry es un indiscutido ícono de la moda de la generación Z y Michele encontró en él un aliado genial . Esta primera línea está compuesta los clásicos trajes de terciopelo y estampados súper llamativos, faldas escocesas, pantalones vaqueros y se completa con accesorios que se complementan perfecto: sombreros, mocasines y hasta maletas. La estética es bastante retro con referencias a los años años setenta muy claras: colores y cortes que nos vuelven locas.

“La idea de trabajar juntos me vino a la mente un día mientras hablábamos por teléfono: le propuse crear un ‘armario de ensueño’ empezando por esos pequeños detalles que toman forma en nuestras visiones de la infancia”, explicó Michele en la conferencia de prensa en la que anunciaron el match. Y sí, cuando vemos las fotos podemos conectar con nuestros pensamientos infantiles más coloridos y volados.

La colección va a estar disponible a partir de octubre 2022 en las tiendas físicas de Gucci

