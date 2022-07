Hello, Goodbye and Everything in Between: todo lo que tenés que saber sobre el nuevo dramedy de Netflix

Ya sean series o películas originales -muchas veces basadas en exitosas novelas y sagas young adult-, Netflix hizo de los adolescentes una verdadera marca registrada y una de las audiencias target a tener siempre en cuenta a la hora de delinear sus proyectos. Esta inversión sigue dando su frutos, ahora con Hello, Goodbye and Everything in Between: una historia de amor ‘coming of age’ que podría convertirse en el nuevo fenómeno de la plataforma. ¿Qué podemos esperar de esta dramedia sobre las relaciones y la adultez? Seguí leyendo que acá te lo contamos.

Talia Ryder y Jordan Fisher son los protagonistas de esta nueva película de Netflix.

¿De qué se trata?

Claire (Talia Ryder) y Aidan (Jordan Fisher) son la típica parejita que se enamora durante los años del secundario . Pero ellos hicieron un pacto: romper (de común acuerdo) la relación antes de entrar a la universidad. Ese día está a la vuelta de la esquina y la “última cita” pretende ser épica. ¿El problema? Durante su noche de despedida reviven los hitos y los mejores momentos de su noviazgo -la primera vez que se saludaron, el primer beso, la primera discusión-, y al final llegan las dudas: ¿seguir juntos o decir adiós para siempre?

Razones para mirarla

Hello, Goodbye and Everything in Between está basada en la novela homónima de Jennifer Elizabeth Smith , autora de otros best sellers YA como The Statistical Probability of Love at First Sight, Windfall y Field Notes on Love, todos con probabilidad de llegar a alguna pantalla en años venideros. Este primer aterrizaje en el streaming tiene al debutante Michael Lewen detrás de las cámaras, pero el sello de calidad de Matthew Kaplan, productor de la trilogía To All the Boys, un hit en materia de romance adolescente.

Hello, goodbye and everything in between es el nuevo dramedy de Netflix.

Estrella en ascenso

Lo bueno de estas historias, además de pegar fuerte en el cora de los que creemos en el amor, son sus jóvenes intérpretes transitando los primeros pasos de una carrera que puede llegar a ser muy prometedora . En el caso de Talia Ryder, también la podemos ver en la premiada West Side Story de Steven Spielberg o la independiente (y maravillosa) Never Rarely Sometimes Always -como la prima/amiga incondicional de la protagonista-, un relato sobre el embarazo no deseado, las decisiones y la importancia del aborto legal, tan relevantes por estos días.

Con voz de boy band

Jordan tiene un poco más de experiencia y sus dotes llegan hasta la música y los salones de baile. El actor, cantante, compositor y bailarín ya conoce el terreno young adult con To All the Boys: P.S. I Still Love You, pero también deja que se luzca su voz en las bandas sonoras animadas de Moana y la reciente Red, donde interpreta a Robaire, uno de los integrantes de 4*Town, la boy band favorita de Meilin Lee y sus amigas.

¿Dónde la podés ver?