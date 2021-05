Home office + clases virtuales. Cómo organizarnos para no enloquecer

Desde hace más de un año que estamos surfeando la ola de la virtualidad. Con la pandemia, el trabajo no remunerado de la crianza y las tareas domésticas están más exigentes que nunca. En este contexto de presión constante y posibles desbordes el estrés puede ser una reacción natural. ¿Qué podemos hacer para equilibrar tantas obligaciones y no enloquecer en el intento?

En primer lugar, la organización es fundamental. Organizar las tareas para que el entorno nos ayude y no recaiga todo sobre una sola persona es el comienzo. En ese sentido, muchas tenemos que aprender a delegar y asignar algunas tareas a familiares y personas que puedan ayudar.

También es importante que te tomes un momento a diario para estar a solas, aunque sean 15 minutos y, por supuesto, sin sentir culpa. Siguiendo este recorrido, hacé un ejercicio por aceptar que no existe la “súper” mujer y reconocé que no se hace daño a nadie por dejar ciertas tareas para después. ¿Otras ideas?

- Compartir tiempo a solas con la pareja.

- Practicar algún ejercicio que nos guste regularmente.

- Realizar actividades de ocio, como salir con una amiga, caminar.

- Activar con la meditación la necesidad de estar presentes en el aquí y el ahora. Para momentos de altos niveles de estrés se pueden realizar actividades de meditación de mindfulness con respiración consciente para apaciguar la mente y todos los pensamientos que se entrecruzan.

- Probar con un tratamiento psicológico breve y focalizado que acompañe el proceso y brinde estrategias eficaces para manejar el estrés.

- Tratar de preocuparse lo menos posible. Tener una visión realista sobre las situaciones que nos están desbordando.

- No adelantarse de forma negativa a los eventos por suceder y siempre tratar, a través de la respiración, de mantenerse presentes y no en el futuro, sino en lo que sí está pasando y no en esas situaciones que no han comenzado.

CÓMO RELAJAR CUANDO YA ESTAMOS DESBORDADAS

Algunos ejercicios de relajación implican fijar la atención en la manera en cómo entra y sale el aire del cuerpo realizando un conteo del 1 al 10 o de dos en dos, que ayuda a reconocer cuándo un pensamiento irrumpe en la mente.

También sirve realizar una relajación consciente, que consiste en tomarse unos minutos para recostarte en el suelo, y mientras se respira de forma calmada, sentir cada parte del cuerpo para luego relajarla y lograr un estado de tranquilidad.

Experta consultada: Lic. Gabriela Martínez Castro, Directora de Centros de Estudios En Trastornos de la Ansiedad y especialista en ansiedad. www.ceeta.org