Horóscopo de marzo: ¿qué te deparan los astros este mes?

ARIES

Horóscopo de marzo. Ilustraciones de Flor Castiñeira

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la fuerza de Marte y de la Luna en tu casa del dinero, concreción de objetivos. El riesgo: las compras imprudentes o la excesiva ambición. Buen momento para repensar tu sistema de valores. Para crear abundancia, el primer paso es CREERTE abundante.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Te involucrás en asuntos comunales, tal vez saltes de grupo en grupo buscando opciones sociales diferentes. Continúa potente tu sentimiento de universalidad y el entender que, si todos crecen, vos lo hacés. Tu creatividad, respetada por muchos.

AMOR Y SEXO. Una exploración afectiva diferente revoluciona tu corazón, atrevete a hacerlo sin pegoteos ni expectativas. La equidad va a ser vital en el amor. ¿Amor a primera vista con alguien que nunca hubiera estado ni en tu imaginario?

EL DESAFÍO. No consumas toda tu vitalidad sin guardarte un bidón de combustible de reserva.

LA OPORTUNIDAD. Valorar lo que es diferente de vos.

TU ALIADO. Con Acuario, una expansión intergaláctica.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con una confianza profunda, vas a volar por espacios laborales abundantes. Pero es imprescindible un gesto de serenidad y que no impongas tus ideas para que la buena energía pulse armónicamente.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Trabajá a fondo con esos mecanismos que te dejan a la defensiva cuando algo atenta contra tu seguridad. Buscá en tu infancia, tal vez te encuentres con secretos atrincherados y con revelaciones trascendentes que estaban esperando ser recuperados. Sanación automática.

AMOR Y SEXO. Tu vida afectiva, llena de definiciones. Les vas a estar diciendo “basta” a relaciones que no sintonicen con lo más genuino de vos. Un vínculo inestable y débil se termina y esto es lo que le va a dar espacio a que un amor consistente llegue, crezca y te ilumine.

EL DESAFÍO. No postergar.

LA OPORTUNIDAD. El factor sorpresa barre tus temores.

TU ALIADO. Escorpio te acompaña con cuidado en tu propio despertar.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Un optimismo a prueba de “situaciones en contra”. Júpiter, Mercurio y Venus en tu casa nueve generan un campo en el que se te habilita aprender, investigar otras culturas, enriquecerte con ideas y personas que miran la realidad diferente de como vos lo hacés.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con la Luna en doce, los límites entre el adentro y el afuera no van a ser tan consistentes. No confundas lo tuyo con lo de los demás. Tu intuición, potenciada y señalando el camino. Usala para saber qué decisiones tomar a nivel laboral. Sorpresa en tu trabajo a partir del 18.

AMOR Y SEXO. Venus en Acuario propone un juego estimulante y liviano con tu amor. En pareja, acuerdos emocionales de más compromiso sobre una base de mayor libertad. Vas a querer salir corriendo de relaciones que te controlen y te acorralen.

EL DESAFÍO. Meterte a fondo en tu horizonte interior.

LA OPORTUNIDAD. Brilla tu capacidad de liderazgo.

TU ALIADO. Virgo te impide autoengañarte.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. Cuatro planetas en tu casa ocho te invitan a conocer visceralmente tu mundo emocional. Con apertura y con una profunda sabiduría, te zambullís en tu sombra desarrollando fortaleza interior. Cambios internos van a gestar cambios importantes en tu universo material.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Vas a estar ordenando tus papeles y ordenando temas de finanzas conjuntas. Se abren horizontes compartidos más equilibrados, sobre todo a nivel económico. Buen momento para tomar decisiones postergadas en sociedades o en equipos de trabajo.

AMOR Y SEXO. Con tu amor, un combustible emocional de excelente calidad. Se abre una compuerta sobre un tema que venían esquivando y esto genera una intimidad compartida más genuina.

EL DESAFÍO. Sin delicadeza, soltar lo que ya cumplió su ciclo: desde una relación hasta un zapato.

LA OPORTUNIDAD. Una extraña bendición disfrazada de caos.

TU ALIADO. Sagitario desactiva tus sentimientos contradictorios y activa tu atrevimiento.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte y con Urano en la zona del trabajo, vas a estar en un permanente estado de alerta, pero tu inventiva va a ser respetada y aplaudida. Aun si trabajás bajo relación de dependencia, te escuchan con atención y te proponen tomar decisiones con más independencia.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Venus en Acuario y con la Luna en diez, la invitación para que vayas a fondo con las mujeres de tu clan está abierta. Se crean las condiciones necesarias para que indagues algo del pasado que te atraviesa y te influye. No desestimes esta oportunidad.

AMOR Y SEXO. Este mes vas a acercarte a seres creativos que van a brindarte una reconfortante sensación de pertenencia. Excelente momento para compartir plenamente experiencias de amor o que te acerquen al amor. La consigna es no “(con)fundirte”, no perderte de vos.

EL DESAFÍO. Profundizar sin entrar en pánico.

LA OPORTUNIDAD. Jugar desde tu propia ley interior.

TU ALIADO. Géminis pone las palabras adecuadas.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES. Júpiter y Saturno en la zona del trabajo resaltan la posibilidad de un verdadero crecimiento laboral. Pero escuchá las señales: tu cuerpo va a ser la vara que te va a indicar hasta dónde y de qué manera encarar tu cotidianidad sin excederte. No te sobrepases.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Una propuesta económica atrevida más allá de tu trabajo surge antes de que termine Piscis. Asesorate con amigos, sopesá ventajas y desventajas antes de tomar alguna decisión, pero no desestimes la posibilidad que puede ser el puntapié inicial de algo importante.

AMOR Y SEXO. Vas a estar entendiendo claramente cuál es tu patrón afectivo. Venus en seis te va a impulsar a tener el valor de soltar relaciones que no tengan que ver con tu realidad interior. No tengas miedo de crecer en el amor.

EL DESAFÍO. Atenuar la línea divisoria entre tu “analista” y tu mundo interior.

LA OPORTUNIDAD. Nueva ingeniería para crear una nueva realidad.

TU ALIADO. Cáncer te propone una aventura divertida.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en tu casa ocho, todo lo vas a vivir con mucha intensidad, vas a estar poco tolerante y con la necesidad de poner las cartas sobre la mesa dentro de tu casa, sobre todo con tu familia de origen. Líos con el agua en casa como parte de la limpieza emocional que estás viviendo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Te tirás osadamente a un proyecto laboral y lo hacés con tus musas altamente inspiradas. La comunicación va a ser un factor clave a partir del 19. Ojo con el perfeccionamiento exagerado. Estás con las mejores condiciones planetarias, éxito seguro.

AMOR Y SEXO. No trates de acomodar la bomba de tiempo que se esconde debajo de tu suavidad libriana y no te guardes nada. Esa es la estrategia. Animate a librarle batalla a lo ilusorio y el amor mágicamente va a suceder y te va a iluminar.

EL DESAFÍO. Hacer contacto con tu núcleo de poder.

LA OPORTUNIDAD. Convertir tu creatividad en fuente de trabajo.

TU ALIADO. Aries te contagia de vitalidad.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Venus y con Júpiter en cuatro, vas a revisar qué situaciones del pasado rechazaste que, finalmente, entendiste que tuvieron sentido de ser. Una profunda sanación interior logra mayor equilibrio en tu universo exterior.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Las dudas dentro de relaciones de trabajo se barren con diálogos profundos y con acciones que surjan de esa mejor interacción. Un proyecto laboral muy bien orientado supera sorprendentemente los resultados esperados. Lo mejor, a partir del 13.

AMOR Y SEXO. Una relación serena en la que converjan la pasión con el entendimiento y los silencios compartidos está buscándote. Tal vez este encuentro sea con la persona con la que ya estés. Si no estás en pareja, escuchá las señales, que el amor ya está “en zona”, acercándose a tu vida.

EL DESAFÍO. Respetar a cada uno en su particular individualidad.

LA OPORTUNIDAD. Se rompe un mandato de control.

TU ALIADO. Capricornio le suma riqueza a tu experiencia.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Comunicás con potencia. Tus palabras calman, influyen en otros y transforman. Vas a estar pescando con tu intuición qué necesitan quienes te rodean. Buen momento para escribir, para expresar tus ideas, para acompañar a quienes no la están pasando bien.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Marte y Urano en seis, movimientos en el trabajo inevitables y sorprendentes. Si no los hacés vos, vienen desde afuera, no te aferres a lo que no te dé satisfacción. Nuevas relaciones y mejores condiciones laborales a partir del 18.

AMOR Y SEXO. Con tu amor o en una relación que recién empieza, una de cal y una de arena, algo te puede gustar y algo no, “fusión sin límites” versus “aire en el medio”. Una especie de ensayo y error va a ser constitutivo para que en el amor madures y crezcas.

EL DESAFÍO. No empantanarte en cuestiones del pasado.

LA OPORTUNIDAD. Oportunidad laboral imperdible que viene por donde no lo imaginás.

TU ALIADO. Leo apoya tu postura.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Júpiter, Saturno y Mercurio en la zona del dinero, vas a descubrir el concepto que tenés internalizado sobre cómo materializás. Tu fuente para generar recursos se potencia, puede haber más de una boca de ingreso. Tu economía fluye abundante y ordenadamente.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Marte y Urano en la zona del yo, vas a liberar una energía intensa y absolutamente singular, vas a darle rienda suelta a la liberación de algo muy profundo tuyo. Reconocimiento y aplausos a tu talento; si tenés hijos, sorpresas que vienen a través de ellos.

AMOR Y SEXO. Con tu amor, con la sensación de estar de vacaciones, compartiendo aventuras, como en un viaje al espacio exterior. Si no estás en pareja, te animás a probar sensaciones nuevas con alguien que va a lograr abrir tu corazón.

EL DESAFÍO. Que tu racionalidad le dé espacio a tu intuición.

LA OPORTUNIDAD. Un ofrecimiento para darle curso a tu creatividad. ¿Un libro?

TU ALIADO. Con Virgo, confianza total.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Mercurio, Venus y Júpiter en tu signo activan tu mirada telescópica y tu curiosidad. Tu mirada se dirige hacia una diversidad de actividades dinámicas y estimulantes. En tu trabajo, algo nuevo, diferente de lo que venías haciendo, te da más satisfacción y mejores recursos.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. No te dejes envolver por “sonidos de sirena” en tus finanzas. Trámites, firmas de papeles importantes y cuestiones económicas, teñidos por el planeta Neptuno, que puede derivar en confusiones y desbordes si no le das bolilla a tu intuición. Escuchala.

AMOR Y SEXO. Con tu pareja, honestidad para que se pueda establecer una sintonía afectiva potente. Tu mochila emocional, liviana y llena de buenas energías, pero con poco lugar para rollos y malentendidos. En el amor, es con claridad o no es nada.

EL DESAFÍO. No postergar una decisión familiar.

LA OPORTUNIDAD. Moverte hacia lo desconocido en lo laboral.

TU ALIADO. Tauro te transfiere determinación.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte y con Urano en tres, te animás a transmitir tus propias verdades y a desafiar creencias, dale curso a esta energía poderosa y explosiva que necesita drenarse a como dé lugar. Ojo con la arrogancia y las inflexibilidades.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Un giro insospechado dentro de un grupo de trabajo abre una nueva perspectiva y puertas laborales que creías imposibles de alcanzar. Vas a estar abrazando principios elevados y centrando tu atención en la validez de leyes sociales que sean beneficiosas para muchos.

AMOR Y SEXO. Con Venus en doce, vas a irradiar magnetismo y apertura. Esta figura planetaria puede traer un gran amor, pero va a ser absolutamente importante una panorámica clara sin distorsiones. Para que el vínculo funcione con potencia, la estrategia es no idealizar.

EL DESAFÍO. Antes de enojarte, fijate qué es lo que te genera esa irritabilidad.

LA OPORTUNIDAD. Un encuentro de destino.

TU ALIADO. Sagitario abre tu corazón.