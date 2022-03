Hoy arranca el Lollapalooza: 6 looks festivaleron de Pinterest para que te inspires

Hoy arranca el Lollapalooza en el Hipódromo de San Isidro y, hasta el domingo, son muchísimas las bandas nacionales e internacionales que darán sus shows en los diferentes escenarios del festival. Con una propuesta que va mucho más allá de la música (hay foodtrucks, espacio para los chicos, experiencias y otras actividades culturales), el costado de la moda forma parte del ADN del festiva.

Pensando en esto, te compartimos los diez mejores looks festivaleron de Pinterest para que -si no sabés qué ponerte- encuentres la inspiración que necesitá s.

El glitter en mood Euphoria

Un toque de purpurina o detalles en make up metalizado le dan un toque glam a tu look que va tanto para el día como para la noche.

Foto: Pinterest

Shorts, remeras y capas

Acarcándonos a los clásicos looks skaters pero dándole toques fashionistas, podés combinar colores llenos de vida y animarte a las texturas.

Foto: Pinterest

Combinación de texturas: lentejuelas y remera rocker

Sin temerle as los diferentes estampados, texturas y combinación de colores, los brillos son un must en los looks festivaleros. Si te animás a ir un poco más allá del maquillaje, entonces podés sumar prendas con lentejuelas.

Foto: Pinterest

El sí atemporal: animal print

Están quienes no lo usan jamás y quienes lo aman, pero si sos de las personas que les copa es un gran aliado para crear un look que se destaque.

Foto: Pinterest

Opciones onderas: remera anudada y falda

Con un look más indie, la remera cuello redondo y las polleras sueltas son un look cómodo y práctico. Anudá la remera, buscá una pollera con un estampado que se destaque, combinalo con zapas o zapatos bajos.

Foto: Pinterest

Looks sporty con bikers

Ya sea monocromático o combinado, los tops con bikers tiro alto son una opción cómoda y canchera. Combinalo con campera de jean y accesorios que levanten el look.