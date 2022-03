Hoy se arregla el mundo: lo que tenés que saber sobre la nueva película de Leo Sbaraglia y Natalia Oreiro en Netflix

Como muchas realizaciones, Hoy se arregla el mundo, esquiva las salas de cine y llega al streaming para abarcar a un público más amplio . Tras meses de postergación, te contamos todo lo que tenés que saber sobre el nuevo dramedy de Ariel Winograd, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Benjamín Otero, Charo López, Natalia Oreiro, Luis Luque y Martín Piroyansky .

¿De qué se trata?

David pasa sus días entre los bastidores del talk show que produce -”Hoy se arregla el mundo”- y las ocasionales (y poco fructíferas) salidas con su hijo Benito, un chico súper avispado que, a sus nueve años, no puede evitar los problemas en la escuela . La poca predisposición de papá, más preocupado por la cancelación de su programa que la disciplina del nene, no ayuda, pero todo cambia cuando Silvina -la ex de David- fallece en un accidente, sin antes poner en duda su paternidad. Lo que sigue es una odisea para encontrar al papá biológico de Benito, un viaje de descubrimiento que termina estrechando los lazos de estos dos “extraños” no tan extraños .

Escena de la película Hoy se arregla el mundo ALEJANDRA LOPEZ - Julia Lunghi Prensa y Comunicación

Jugando con los géneros

Lo que arranca como una comedia de enredos y situaciones tan bizarras como las que surgen en el ficticio programa que produce David, pronto da un giro dramático y se embarca en la aventura para encontrar a ese progenitor esquivo . Winograd y el guionista Mariano Vera construyen una buddy movie que intenta reconectar a la dupla protagonista, poniendo los conflictos personales de esta pareja despareja en el centro de la escena. Al final, la búsqueda resulta una excusa para descubrir si padre se nace o se hace bajo determinadas circunstancias afectivas (desde el punto de vista del adulto) y las dificultades de crecer, al mejor estilo coming of age, para el pequeño.

Pero, ¿quiénes son los posibles “candidatos” para convertirse en el verdadero papá de Benito?

Un bailarín (Diego Peretti).

Un artista plástico (Gerardo Romano) que tuvo a Silvina como musa.

Un estrafalario payaso de la Ciudad de los Niños.

Un guía espiritual, entre otros ‘sospechosos’ que van apareciendo en el celular de mamá.

Escena de la película Hoy se arregla el mundo Cleo Bouza - Julia Lunghi Prensa y Comunicación

Razones para mirarla

El robo del siglo fue uno de los últimos sucesos cinematográficos que disfrutaron las salas locales antes de la irrupción de la pandemia, la misma que truncó el lanzamiento de Hoy se arregla el mundo . Por eso, el nombre de Winograd es razón suficiente para sentarse a disfrutar de esta nueva propuesta, la que lo ratifica como uno de los grandes representantes de nuestro mainstream. La fórmula es conocida, pero funciona, no se regodea en los golpes bajos y deja un lugarcito a la sorpresa gracias a su increíble elenco.

Sbaraglia tiene la responsabilidad de llevar adelante la historia con su personaje “para nada perfecto”, pero se apoya en las pequeñas intervenciones de sus populares compañeros. Un as bajo la manga en la celebrada carrera de Winograd, quien sabe conectar con la audiencia y sus temas universales, ya sea en producciones más chicas como Cara de queso o éxitos de taquilla como Mi primera boda o Mamá se fue de viaje.

¿Dónde la podés ver?

Hoy se arregla el mundo estará disponible en la grilla de Netflix a partir de este miércoles 16 de marzo y acá te dejamos este simpático adelanto.