Jennifer López y Ben Affleck se casan y sumaron una cláusula sexual prematrimonial

La cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck anunciaron que se casan. Si bien aún no está la fecha concreta de la boda, la noticia impactó por la magnitud de las dos estrellas de Hollywood que decidieron pasar por el altar. Pero en las últimas horas se conoció otra noticia que generó revuelo porque se trata de un dato de la intimidad de la pareja: sumaron una cláusula sexual prematrimonial.

Según publicaron medios estadounidenses, se filtró el acuerdo prenupcial entre ambos. Más allá de los aspectos económicos, hubo una cláusula que llamó la atención porque refiere a los encuentros sexuales. Según se informó, a partir de este acuerdo el actor aceptó mantener al menos cuatro relaciones sexuales a la semana con su futura esposa.

Informaron los medios que la pareja quiere evitar que se reduzca la pasión y que aparezcan infidelidades. Por ese motivo habrían optado por formalizar este compromiso de índole íntimo.

¿Qué es un contrato prenupcial?

Cuando habían anunciado el casamiento Stefi Roitman y Ricky Montaner, quienes también firmaron un acuerdo prenupcial, consultamos a la abogada Mariana Venesio, socia en Itzcovich, Ciampoli, Venesio & Asociados, para que nos contara lo fundamental sobre estos contratos.

-¿Qué es un contrato prenupcial?

-Técnicamente un ‘contrato prenupcial’ es un acuerdo celebrado entre futuros cónyuges de forma previa a contraer matrimonio.

-¿Qué ítems suele incluir?

-En nuestro país dichos acuerdos solo pueden comprender: a) la designación y valuación de los bienes que cada uno lleva al matrimonio; b) el detalle de las deudas de cada cónyuge; c) las donaciones que se hagan entre ellos; d) la opción que efectúen sobre alguno de los dos regímenes patrimoniales del matrimonio regulados en nuestro Código Civil.

-¿Deben cumplir algún requisito en particular estos acuerdos?

-Para que sean válidos, deben cumplir una serie de formalidades: deben ser celebrados mediante escritura pública antes de la celebración del matrimonio y solo producen efectos a partir de esa celebración y en tanto el matrimonio no sea anulado. En el caso de optar por el régimen de separación de bienes, para que se produzcan efectos respecto de terceros debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio.

Sin embargo, nada es definitivo: el régimen patrimonial elegido puede ser modificado todas las veces que las partes lo deseen, con una permanencia mínima de un año en cada uno. Siempre por escritura pública.

-¿Se suelen sumar cláusulas por infidelidad?

-No se contemplan ese tipo de previsiones en los acuerdos prenupciales en la Argentina. Esto es importante porque es uno de los elementos que diferencian estos acuerdos de separación de bienes del contrato prenupcial, muy popular entre las celebridades de Hollywood. Los “prenupcial agreements” de la doctrina anglosajona exceden la elección del régimen patrimonial y pueden regular una serie de condiciones en caso de que se produzca la ruptura matrimonial, no solo ordenan el aspecto patrimonial sino también algunos aspectos personales. Suelen contener previsiones respecto de cómo repartir bienes, cláusulas penales o establecer lo que ocurriría en caso de infidelidad. En la Argentina, no existe algo así para el matrimonio, aunque sí es posible en las uniones convivenciales.

-Cuando son famosos ¿es común que se incluya la confidencialidad?

-Considerando que estos acuerdos contienen un detalle de los bienes y deudas con los que cada uno de los cónyuges ingresan al matrimonio, es habitual y recomendable que se incluya una cláusula de confidencialidad, a fin de resguardar la información que en estos acuerdos se incluya.