Jorge Drexler presentó Cinturón blanco, un tema de su nuevo disco

Cinturón blanco, el single de adelanto de Tinta y tiempo, llega para adentrarnos en el nuevo universo al que Jorge Drexler nos llevará a partir del 22 de abril próximo.

Se trata de un universo construido desde la dificultad y la incertidumbre de los meses más duros de la pandemia y el confinamiento pero en el que, como un revulsivo, nos transporta a un imaginario luminoso y lleno de esperanzas. Un disco que, según el propio Jorge, fue “el más difícil de su carrera”. Entre otras causas, porque la reclusión domiciliaria privó a artistas como él de la oportunidad de testar sus creaciones con otros: “Descubrí que no se escribe solo. Que hasta que no compartes con otra persona, no eres capaz de medir la naturaleza de lo que has compuesto”.

Y en parte de eso trata Cinturón blanco, la canción que Drexler presentó estos días. De rebobinar, volver al punto de partida, reiniciarse. Cinturón blanco, que es una canción de amor, está basada -según el propio Drexler- en una historia que le contaron acerca de una escuela de artes marciales, en la que el aprendiz comienza aprendiendo todo con el cinturón básico, el blanco. Tras años de práctica y estudio, llega a la maestría técnica y recibe el cinturón negro. Sin embargo, una vez conseguido el grado máximo, vuelve a recibir el cinturón blanco. Hay que desaprender todo nuestro bagaje para alcanzar la excelencia. Para, con nuestra sabiduría y carga, intentar volver a ser principiantes con un cinturón blanco, o como canta el uruguayo: Rebobinar hasta aquel inicio, hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos. Para empezar tú y yo, de cero como hace tanto, tanto… hasta que nos den a los dos, de nuevo el cinturón blanco. (...) ¡Volver a ser principiantes! ¡Tú y yo, mi amor, dos principiantes!

Este tema llega acompañado de un videoclip dirigido por la talentosa Joana Colomar, colaboradora ya habitual del uruguayo y responsable también del acompañamiento visual de Tocarte. El clip es un desafío a la lógica del tiempo y el espacio y cierra la historia que comenzó en el video anterior.

Con una delicada puesta en escena y una coreografía reflejo de este desaprender, de rebobinar al punto de partida para comenzar una nueva etapa que anhelamos. La coreografía corre a cargo de Victoria P. Miranda, con Guillem Jiménez y Lucía Romero como protagonistas. La imagen de portada es de la fotógrafa Silvia Poch. Cinturón blanco sorprende desde el inicio por su musicalidad gracias a la presencia de la orquesta, con arreglos y dirección de Fernando Velázquez e interpretación por la ORCAM. Esta presencia será una constante en el álbum Tinta y tiempo.

Completa la parte musical la banda que acompañará a Drexler en su próxima gira de presentación. Esta nueva etapa se hará oficial el próximo 22 de abril, cuando se publique Tinta y Tiempo, casi cinco años después de su aclamado Salvavidas de hielo (2017). Un álbum producido por Carles Campi Campón y el propio Drexler; y cargado de nombres propios y colaboraciones sorprendentes, como la ya conocida con C. Tangana, además del maestro Rubén Blades, la israelí Noga Erez y el uruguayo Martín Buscaglia, que generosamente ponen su talento al servicio de Tinta y Tiempo. Además, ese mismo 22 de abril comienza la gira de presentación de tan esperado trabajo.

Las fechas confirmadas en la Argentina son: 6, 7, 8 y 13 mayo (últimos tickets) y nueva función el 14 de mayo en el Teatro Gran Rex. Con Salvavidas de hielo (2017), Drexler ganó tres Latin Grammy, y desde su publicación no ha permanecido ni mucho menos apartado de la música. Además de haber estado en gira, en este tiempo ha publicado Nominao y Hong Kong junto a C. Tangana, premiadas con Latin Grammy en 2021; Vento Sardo, con la brasileña Marisa Monte, o La guerrilla de la concordia, estrenada en julio del pasado año, una composición de espíritu colectivo que supuso el reverso de Codo con codo, la introspectiva canción que popularizó en tiempos de confinamiento.