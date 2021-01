Juegos de mesa: 6 imperdibles para llevarse de vacaciones

Un tablero en el centro de la mesa reúne a adultos y chicos, adolescentes y abuelos. Y lleva a los integrantes del juego a una nueva dimensión que no se parece en nada a la sociedad individualista de hoy. La particularidad del verano, de vacaciones, es que estamos más abiertos a que se dé este espacio de ocio, de jugar por placer, esa “pérdida” de tiempo con amigos o familiares. Pero este año se dio otra singularidad: la de estar encerrados mucho tiempo dentro de cuatro paredes. Y, saturados por las pantallas –herramientas que hicieron que pudiéramos seguir trabajando, haciendo deporte, viendo amigos y haciendo clases virtuales–, nos vimos obligados a buscar nuevas formas de entretenimiento. Los juegos de mesa nos ofrecieron algo distinto, resignificaron la casa, la familia y el tan desgastado “estar juntos”. Dentro del juego, que, a diferencia de la pantalla, es grupal, se proponen una cantidad de acciones, de dinámicas, interacciones que nos ubican dentro de un pacto que hay que respetar, aun cuando la regla sea que no haya reglas.

Hoy, a nivel global, se editan más juegos que en los años 80. Principalmente en Europa y Estados Unidos, donde, desde hace 20 años, se está gestando un crecimiento del 20% anual de diseño, fabricación y venta. En nuestro país, esta tendencia empezó hace, aproximadamente, seis años, y 2020 fue el año en el cual explotaron.

La Argentina es un mercado no tan acostumbrado a consumir este tipo de productos, ya que, desde lo social y cultural, seguía conformándose con juegos antiguos archivados en las casas –como el TEG, el Carrera de mente o el Juego de la oca–. Sin duda, la pandemia ayudó a que la tendencia, que ya venía en aumento, se instalara por completo. La categoría Juegos y Juguetes, en MercadoLibre, fue una de las que más crecieron en ítems vendidos durante el último Cyber Monday –incrementó las ventas en un 23% respecto al mismo período de 2019–. Asimismo, editoriales como Maldon, Bureau de Juegos, Dragón Azul y Ruibal también afirmaron que incrementaron sus ventas entre un 20% y un 30% este año.

A Carolina Duek, investigadora del CONICET sobre juegos, juguetes, infancias y pantallas, no le sorprende este crecimiento. Según ella, hay que “desarmar la consideración errónea de que, desde que llegaron las pantallas, todo es pantalla y no hay lugar para otra cosa”. Hoy creció, en paralelo, la visibilidad en el mercado y la cantidad de producción de juegos. Hay muchos más que antes: cuantitativa y cualitativamente. “Por otro lado, la pandemia ubicó y logró cierta visibilización en sectores o familias que no estaban acostumbradas a jugar, es decir, la saturación de la pantalla aparece como un aliado”, dice Duek.

Juegos de mesa

Juegos de mesa hoy

Los juegos de mesa son un vínculo con la cultura contemporánea. Por lo tanto, los temas y las dinámicas que proponen tienen que ver con eso que estamos viviendo. Por ejemplo, El estanciero, El corralito, Pandemic (un juego europeo que, a pesar de que se publicó antes de la pandemia, ya cuenta con una versión covid-19). Hoy, los juegos de mesa modernos –también se los llama “euros” porque muchos vienen de Europa– evolucionaron de tal forma que hay diferentes dinámicas y tópicos.

Antes, solo había dos categorías muy marcadas: los de estrategia como el TEG (que es la versión argentina del Risk) y los de preguntas como el Carrera de mente. En cambio, ahora hay muchas más propuestas, diversidad de juegos, dinámicas colaborativas (todos contra el juego), competitivas, de intercambio de recursos, de velocidad, creatividad y asociación.

En nuestro país, hay una tendencia muy fuerte en juegos “de previas”, con los que se presume que los jugadores están tomando algo con sus amigos. Se trata de un mazo de cartas que tiene desafíos y prendas. Los más populares, desarrollados por Bureau de Juegos, son Amigos de mierda, No lo testeamos ni un poco y H.D.P. También, hay juegos abstractos, como El Macanudo, de Maldon. Se trata de un juego de mesa de creatividad y asociación libre con los dibujos de la tira Macanudo, de Liniers. Uno de los más exitosos en el mundo es el Catán, que volvió a traer el juego de mesa en el mundo, después de los fenómenos globales del siglo XX: Monopoly y Risk. Por su parte, Cartógrafos es un juego moderno que lanzó recientemente Bureau de Juegos en Argentina y que fue nominado al galardón más respetado del mundo, el Spiel Des Jahres. El premio, creado en Alemania, se considera el Oscar de los juegos de mesa. Por último, El ilustrado es un juego moderno que viene a reemplazar al Carrera de mente, desarrollado en nuestro país por Maldon.

Clásicos y novedades

La pregunta es, ¿seguimos jugando a los clásicos? ¡Sí! Las cartas, el Burako, el Rumi, Monopoly, TEG y Carrera de Mente son y seguirán siendo los más elegidos. Todos sabemos las reglas, por lo tanto, es muy simple juntarse a jugar en cualquier momento y hasta con gente nueva. Los desarrolladores de juegos saben muy bien que una de las principales barreras que aparecen en el mercado local es que, en general, no todos tienen ganas de aprender un juego nuevo. La segunda barrera es que muchas personas prejuzgan el mundo de los juegos de mesa con un perfil “nerd”, algo que no pasa en Europa y Estados Unidos, donde es muy común comprar juegos o ir a ludotecas y los autores son tan reconocidos como los de libros o películas. En nuestro país, hay pocas tiendas exclusivas, la mayoría vende de forma online, ya que no todas las librerías y jugueterías incorporan juegos modernos, aunque esto ya está cambiando a partir de los propios pedidos de los usuarios. Solo en las tiendas de Geek Out (Darregueira 2484, Palermo) y Aquí Hay Dragones, en Bahía Blanca, se permite sentarse a jugar.

De autor

A partir de la explosión de los juegos de mesa en Europa, autores alemanes empezaron a luchar para que se publicaran sus nombres en la tapa de las cajas –antes solo aparecía el nombre de la editorial–. Y lo consiguieron. A partir de ese momento, nace el concepto “juegos de autor”. Esto garantizó a los fanáticos identificar metodologías, características y asegurarse de que estos juegos fueran experiencias nuevas y no copias. Tal como sucede con los autores de libros, la gente empezó a seguir el trabajo de sus desarrolladores favoritos a medida que iban conociendo los productos. El boca en boca generó un efecto “eco” muy positivo que tuvo que ver con el crecimiento de los juegos de mesa en el mundo.

En Argentina se están dando los primeros pasos en cuanto a juegos de autor, ya que todavía son muy pocos los autores reconocidos que se hacen lugar dentro de las pocas editoriales que intentan apostar a lo nuevo. Los más populares son: Bruss Brussco, Luis Marcantini, Franco Toffoli, Matías Saravia y Juan Carballal. “En general, a la hora de invertir, prefieren hacerlo en juegos que ya son exitosos mundialmente antes que arriesgarse con un producto totalmente nuevo”, dice Maximiliano Bello, más conocido como Bruss Brussco (@brussbrusco) en el mundo gamer. Así fue como él decidió diseñar en 2015 su primer juego, llamado Kinmo, y editarlo de forma independiente. En 2016 ganó el premio Alfonso al mejor juego y tuvo una gran respuesta del mercado. Hoy, la editorial Ruibal, una de las más importantes, lo incluye en su catálogo junto con éxitos como el Pictionary o el UNO, con su nombre en la tapa.

Los infaltables

Se trata de un mazo de cartas blancas y negras. Se reparten diez blancas a cada uno y, entre todos, eligen al más zarpado para ser el HDP inicial. Este lee una carta negra del mazo y los demás tienen que responder con una carta blanca hacia abajo. El HDP elige la mejor –porque es la más zarpada o por diversión– y el ganador anota un punto.

Catán Devir Argentina, Juramento 2550, 6o A • $6390

Se desarrolla sobre un tablero formado por casillas que representan campos, montañas, bosques y llanuras de la isla de Catán. De acuerdo a los dados, los jugadores obtendrán materia prima de aquellas tierras que les servirán para seguir creando asentamientos y expandirse. El que llega a 10 puntos gana la partida.

De origen francés, es uno de los juegos más populares y exitosos, protagonista de la revolución gamer de los últimos 20 años. Se trata de un creativo juego de deducción, con grandes ilustraciones, en el que la imaginación de los jugadores crea increíbles historias. No se edita en Argentina, aunque se consigue en jugueterías.

Código secreto www.abracadabrajuguetes • $3750

Es un juego de ingenio en el que los jugadores son espías y, divididos en dos equipos, tratan de identificar a los agentes secretos de su propio equipo, basándose en los nombres en código de sus agentes. Ganó un premio Spiel Des Jahres, que es como el Oscar de los juegos de mesa.

Conejos en el Huerto Ruibal • $3750 • ikitoi.com

Es un juego local desarrollado por el autor Luis Marcantoni. Consiste en realizar movimientos estratégicos para sumar puntajes. Cada jugador cuenta con una pareja de conejos que deberá mover, a través de un novedoso tablero, en búsqueda de la mayor cantidad de hortalizas posible.

Nominado a un premio Spiel Des Jahres, en el juego todos los jugadores, con los mismos recursos, tienen que crear un reino de la forma más eficiente. Muy fácil de aprender, pero difícil de dominar; puede ser jugado por 1 a prácticamente todos los jugadores que se quiera.

Expertos consultados: Carolina Duek. Investigadora del CONICET sobre juegos, juguetes, infancias y pantallas. Candelaria Mantilla. De Juegos Maldon. Camila O’Toole. Categoría Juegos y Juguetes de MercadoLibre. Ezequiel Wittner. Editorial Dragón Azul y ludoteca Geek Out. Emmanuel Rabell. Cofundador de Bureau de Juegos. Bruss Brussco. Autor del juego de mesa Kinmo.