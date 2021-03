Juntas es mejor: 5 claves para hacer sinergia con otras emprendedoras

“Sinergia”, en griego, se dice synergía. Significa “cooperación”, “trabajo en conjunto”, “concurso de fuerzas”. Nos gusta esta última expresión porque ser emprendedora tiene mucho que ver con eso, con la fuerza. Se emprende en solitario, sí, pero cuando hay sinergia se cocrea en un encuentro genuino, no casual, en el que coinciden todas las fuerzas.

Se trata de alianzas que plantean una nueva forma de ser y hacer comunidad en el mundo emprendedor. “Creo que no hay nada más poderoso que las fuerzas unidas”, dice Rocío Falappa, creadora de Juno. Es que cuando la sinergia entre estas mujeres equivale a la expresión 2 + 2 = 5, sucede la magia: acciones comerciales creativas y eficientes, fructuoso intercambio de información y estadísticas y el aumento de tráfico de referencia en las redes.

Salir al encuentro del otro

“En estos años fuimos construyendo nuestro ecosistema emprendedor, con personas que nos suman por su experiencia, su know how o simplemente por su buena energía”, cuentan Vicky Benaim y Mara Parra, creadoras de Fera.

Hacer sinergia es también salir un poco de nosotras mismas y mirar más allá. Es la posibilidad de abrirte a las diferentes perspectivas del mundo emprendedor, entender cómo son otros mercados o cómo son las otras formas de operar en tu mismo mercado.

Estar en contacto con otras emprendedoras nos da la posibilidad de conocer una perspectiva distinta para resolver problemas específicos. ¿Cómo solucionan tus mismos problemas? ¿Qué estrategias emplean para sortear una crisis?

Volver a los principios

El problema de hoy es que las marcas están demasiado enfocadas en las tácticas y les pierden el foco a los principios, que son las bases de las relaciones interpersonales: la clave para hacer sinergia. Es ahí donde se producen los mejores resultados, donde se generan relaciones y colaboraciones genuinas.

Hacer sinergia es un volver a los principios: ser vos misma es la mejor forma de conectarte y generar alianzas. No busques cuentas masivas o emprendedoras prestigiosas. Conectate de forma genuina con otras emprendedoras que compartan los mismos valores que vos o tengan un propósito similar.

“Emprender es un camino sinuoso y poder compartirlo con gente que pueda ponerse en tus zapatos es clave”, dicen las chicas de Fera. Movete dentro de las comunidades emprendedoras donde sientas que se comparten tus mismos valores. Cuando los vínculos son genuinos, todo fluye, todo funciona. La clave está en no pedir nada a cambio y dejar que la relación se construya.

Ser una fuente de valor

Ahora bien, tener una buena relación con otra emprendedora, juntarse para hablar de temas específicos o hacer un mastermind, si bien es súper valioso, no forma parte de un plan de marketing. Generar acciones comerciales dentro de un plan de marketing es encontrar emprendedoras y audiencias a las que vos les podrías aportar valor.

Para generar un vínculo, primero tenés que ser una fuente de valor para esa marca. ¿Qué le podés aportar a la audiencia del otro? ¿Qué le podría aportar el otro a tu audiencia? No busques –solamente– capitalizar la audiencia del otro emprendimiento, pensá primero cuál es el valor que le podés ofrecer a esa audiencia para poder hacer sinergia y obtener buenos resultados.

Conectarse con otras audiencias

Las acciones cruzadas entre emprendedoras son la mejor manera de conectarse con más usuarios y aumentar el tráfico. Hablamos del tráfico de referencia: las visitas que nos llegan a través de enlaces de otras cuentas.

Hay casos en los que esto no funciona, y eso es porque la audiencia no sintió empatía con la marca. No se gana seguidores como si fuera una carrera y estos fueran un premio. La única manera de aumentar el tráfico es conectándose con los usuarios y potenciales seguidores. Por eso, la clave está en ser genuina, que la audiencia del otro pueda conocerte y conectarse con tu marca. •

5 claves para hacer sinergia con otras emprendedoras

Fomentá el networking. Tené charlas fluidas, intercambiá ideas y compartí datos. Es clave que identifiquen las virtudes de cada una para crear y desarrollar estrategias de negocio que beneficien a las dos.

Hacé sinergia , pero con autonomía. Trabajá en conjunto, pero siempre mostrando los productos o servicios que ofrece cada una. No confundan los emprendimientos, que la sinergia sea un intercambio de proyectos pero que cada una mantenga su identidad.

, pero con autonomía. Trabajá en conjunto, pero siempre mostrando los productos o servicios que ofrece cada una. No confundan los emprendimientos, que la sea un intercambio de proyectos pero que cada una mantenga su identidad. Intercambiá información valiosa. Trabajen y analicen juntas las estadísticas y los resultados para aumentar la efectividad. Lo mismo con los proveedores y procesos de trabajo.

Evitá el monólogo y habilitá el diálogo. Sé empática, escuchá al otro, no quieras imponer tus ideas.

Generá alianzas dentro del mismo universo temático. Puede que los productos o servicios sean parecidos o que se complementen. Si son rubros similares, y los nichos de públicos son similares, el cruce va a ser muy efectivo.

Casos de éxito #matchmakers

Rocío Falappa creadora de @juno.bsas

Rocío Falappa creadora de @juno.bsas Archivo Ohlalá

“En 2019 hice una colección cápsula con Carme Bustelo, de @houseofcholas. La elegí por su linda energía y su amor por las joyitas. La campaña se llamó ‘Viva la vida’, en la que hablamos de valorar las pequeñas cosas, un sentimiento que compartimos fuertemente con Carme. Creo que no hay nada más poderoso que las fuerzas unidas. Cada una desde su lugar y su experiencia tiene algo diferente para aportar. Es hermoso compartir un proyecto para nutrirnos y disfrutar el recorrido juntas”.

Vicky Benaim y Mara Parra creadoras de @fera.design

Vicky Benaim y Mara Parra creadoras de @fera.design Archivo Ohlalá

“Con Juli, de @astrologia_y_consciencia, empezamos un vínculo virtual. Un día nos escribió un inbox diciendo que quería juntarse porque tenía en mente un proyecto. De ese café surgieron mil ideas, la sinergia fue inmediata: una revolución. El proyecto inicial se transformó en Vibrar alto, un libro que te invita a elevar la frecuencia a partir de los 4 elementos. Juli es una experta en el mundo esotérico y en Fera tenemos la experiencia de la edición, la mirada estética y el canal de distribución”.

Expertos consultados: Rodrigo Ferreri. Emprendedor y experto en marketing digital, fundador de Ecodiem Academy. Nicolás Meller. Especialista en marketing digital, dicta cursos y es profe de nuestra escuela de emprendedoras, OHLALÁ! Makers. Alejandra Leguizamón. Emprendedora, creadora de @mamaemprendearg.