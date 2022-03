Junto al estreno de su sexta temporada, confirman que Outlander podría tener una precuela

Ya hemos hablado ciento de veces de los metaversos ficcionales en donde, a partir de una serie madre, los canales y plataformas de streaming deciden apostar a nuevas historias que continúen el legado . Desde Game of Thrones y sus muchísimos spin-off hasta The Boys con su última ficción animada, The Boys Presents: Diabolical.

Hoy la noticia es que Outlander podría estar sumándose a esta movida ya que Starz (canal que produce y distribuye la serie de manera internacional) confirmó estar trabajando en una precuela . Mientras que todavía no sabemos bien de qué se tratará o si ya conocemos a sus protagonistas, sí se dio a conocer que el proyecto que contará con Matthew B. Roberts como productor ejecutivo, showrunner y jefe de guionistas de una sala de escritores. Junto con él Ronald D. Moore -creador de la serie original- también hará su aporte desde la producción ejecutiva.

Basada en la existosa saga escrita por Diana Gabaldon, Outlander está protagonizada por Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, Maria Doyle Kennedy, Duncan Lacroix, David Berry, César Domboy, Lauren Lyle, Colin McFarlane y Caitlin O’Ryan. En Argentina ayer, 9 de marzo, estrenó su sexta temporada a través de Star+, plataforma en la cual ya está disponible su primer episodio: “Ecos”.