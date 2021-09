Kale. En quesadillas, pastas, ensaladas, pizzas y más, 5 lugares para probar este superalimento

El kale es una hortaliza que se cultiva hace al menos veinte años en el país, pero comenzó a llamar nuestra atención hace mucho menos tiempo. De esta col rizada, familiar del brócoli, se abastecían en principio hoteles o restaurantes boutique de alta gastronomía, aunque todavía no eran conocidas de forma masiva sus propiedades antioxidantes ni su gran aporte nutricional y vitamínico. Pero con la llegada de -y gracias a- una mayor conciencia hacia la cocina saludable y la moda detox, se impuso cada vez más en heladeras de hogares y en muchos restaurantes de todos los espectros. Alabado sea el kale, el superalimento versátil que se puede sumar a cualquier comida, tanto cruda como cocida, para hacerla más divertida y nutritiva.

KALE EN QUESADILLA

Quesadilla con kale.

La quesadilla Green es una tortilla de arroz, rellena con cheddar plant based, zanahorias confitadas, setas asadas, kale a la plancha y cebolla morada en escabeche con mole de frijoles negros. Este proyecto tomó el espíritu de los alimentos nativos y los productos de la tierra y se fusionó con el arte del chef Matthew Kenney -referente mundial de la cocina plant based- para sorprender en un viaje de sensaciones únicas a través del paladar. Este y otros platos inspirados en tierras ancestrales, se pueden degustar en Oleada, un restó que invita a descubrir los sabores de la comida mexicana bajo el formato plant based. Sin duda, uno de los productos bandera de esta filosofía gastronómica es el kal y por eso está disponible en el menú del nuevo joint que desembarcó en el corazón de Palermo Hollywood.

Dónde: Fitz Roy 1722, Palermo. Más información en @oleadaplantbased.ba

KALE EN ENSALADAS Y JUGOS

Ensalada nutritiva.

Para quienes aprecian el comfort food con recetas tradicionales, pero adaptadas a nuevos y saludables productos como el kale, Ninina mantiene vivo el legado de una familia de inmigrantes a través de fórmulas clásicas con sabores distintivos, algunos nuevos y otros heredados. Ofrecen una ensalada de kale y quinoa orgánica acompañada con calabaza asada, gajos de naranja, almendras, cranberries, queso feta de cabra y aderezo de mandarina (con opción vegana sin queso de cabra). También, un jugo detox de 500 ml prensado en frío que contiene kale, manzana verde, limón, menta y jengibre, una opción muy refrescante y nutritiva para el cuerpo. Las propuestas están disponibles en sus locales y también con envío a domicilio en toda CABA y GBA a través de su web https://ninina.com/

Dónde: Gorriti 4738, Palermo. Holmberg 2464, Villa Urquiza. Museo Malba, Barrio Norte. Más información en @ninina.arg

KALE EN PIZZAS

Pizza con kale crocante.

Parada obligada son la Pizza Crispy Kale con hojas de kale crocantes, queso brie, cebolla morada, pesto de kale y pistachos tostados y la Pizza Vegan Cajú Cheese con tomate italiano, queso cremoso de castañas de cajú, parmesano vegano, kale y palta. La masa madre, crocante y liviana, cubierta de originales combinaciones, es protagonistas de la propuesta de The Pizza OTL que reivindica la manera de comer pizza con productos naturales y superalimentos. Esta original pizzería se destaca por utilizar un blend de tres harinas orgánicas y un fermento natural sin agregado de químicos y levaduras, estacionado por 72 h. Las pizzas son de tamaño personal y su cocción ronda entre 10 a 15 minutos con lo que se logra una masa crocante, bien cocida y con muchos alvéolos en sus bordes. Como resultado, las preparaciones son mucho más digeribles y nutritivas, y cumple con uno de los principales objetivos de la propuesta: brindar alimento real a la hora de consumir una pizza. Pueden disfrutarse de martes a viernes de 16 a 00 h y fines de semana de 12 a 00 h en su local, con mesas al aire libre y también cuentan con servicio de delivery y take away.

Dónde: Av. Caseros 424, San Telmo. Más información en @thepizzaotl

KALE EN SANDWICH

Sándwich de pan lactar y queso vegano, con kale por supuesto.

En armonía con el medio ambiente y con mucha creatividad, Hierbabuena Restaurant ofrece exquisitos sabores de la tierra y verdaderos alimentos para el cuerpo, en un menú que exhibe tentadoras opciones elaboradas a base de plantas e ingredientes orgánicos. Aquí, uno de los vegetales que más usa en sus platos es el kale. Se puede disfrutar en su fresca ensalada Kale Caesar que incluye aderezo vegano, parmesano de cajú, kale, lechuga, palta, tofu marinado, quinoa crocante y avellanas. También en su entrada Masala eggplant con berenjena ahumada, hongos, garam masala, queso de cajú, kale, miel de dátiles y semillas de zapallo. O en su Pizza Black de carbón de coco, tomate italiano, mozzarella de cajú, rúcula, pesto de kale, alcaucil crispy, pepperoni vegano y parmesano vegano. ¿Otra opción? El sándwich Prensatti de pan lactal, cheddar vegano, tomate, huevo, papas asadas y kale. El cálido local tiene mesas en la vereda acondicionada al clima. Además, cuenta con servicio de delivery y take away.

Dónde: Av. Caseros 454, San Telmo, CABA. Más información en @hierbabuenarestaurant

KALE EN PASTA

Ideales para las personas intolerantes al gluten o para quienes disfrutan del deporte intenso, Fresca, laboratorio de pasta, ofrece unos Ravioloni di Kale e Ricotta, con una combinación de harina de garbanzo, relleno de kale y espinaca, lo que los hacen un plato con un gran aporte de proteína vegetal, fibra y concentración de nutrientes. Su contenido de nitratos de absorción lenta conjugados con las grasas saludables y proteínas permiten la regulación y estabilización de los niveles de glucosa en la sangre. Siguiendo esta línea, además, sumaron la Insalata Nutrizionale (senza glutine): una ensalada de spaccatelle hechos con harina de garbanzos (sin gluten), zanahoria y remolachas alla boscaiola, clara de huevo, kale al vapor y aceite de oliva extra virgen importado directamente desde Italia. Estos platos pueden disfrutarse en las instalaciones de su local lunes y martes de 11:30 a 20 h, miércoles a sábados de 09 a 21 h y domingos de 09 a 14 h.

Dónde: Migueletes 921, Imprenta. Más información en @frescalapasta

LA NACION