Kelp: todo lo que tenés que saber sobre este superalimento

Existen decenas de tipos de algas aptas para el consumo humano, pero hoy todos hablan de una: las algas kelp . Este regalo del mar, de color marrón verdoso y de forma irregular alargada, se trata de un alga marina gigante que prospera en un ecosistema subacuático pudiendo llegar a crecer hasta 30 e incluso 60 centímetros verticalmente al día; y hasta alcanzar los cinco metros de largo. También es clave saber que se trata de vegetales marinos con sabor y olor salado por el mar, mientras que su textura es blanda y gelatinosa.

La realidad es que las algas están de moda y su consumo marca una tendencia en los últimos tiempos por su alto aporte de propiedades naturales con relación a otros alimentos .

¿Por qué enamorase de las algas?

Hay un sinfín de razones para enamorarse de ellas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) las considera un “superalimento” por la cantidad de nutrientes que contienen y por su capacidad de prolongar la expectativa de vida , pero también aportan energía al organismo y reducen el estrés y la fatiga.

Entre sus beneficios, los especialistas destacan que son ricas en hidratos de bajo índice glucémico, lo que evita los picos de azúcar en sangre, su proteína vegetal es de alto valor biológico siendo rica en aminoácidos esenciales, regulan el nivel de colesterol en el cuerpo, ya que sus fibras reducen la absorción de las grasas en el intestino, y ayudan a mantener la presión arterial constante porque tienen efectos diuréticos naturales.

Para muchos, su consumo es vital para la salud porque poseen un antibiótico natural que ayuda al cuerpo a combatir infecciones, resfriados, gripes y congestiones nasales a causa de alergias. “Mejoran el metabolismo, facilitan la digestión por las propiedades de sus fibras, evitando el estreñimiento, y otro rasgo positivo es su alto contenido de agua”, nos explica Sabina Schell. Otro dato más a su favor es que son muy bajas en calorías: 100 gramos de alga cruda aportan 50 kcal.

¿Qué cosa tener en cuenta?

Si bien es un superalimento y podríamos consumirlo –crudo o cocido– sin problema cada semana en nuestra dieta habitual, no todo es tan color de rosa. Obviamente vamos a encontrar contraindicaciones que debemos tener en cuenta. En ese sentido, la nutricionista explica que, por ejemplo, no es un alimento para personas con problemas de tiroides por su gran cantidad de yodo . Tampoco es recomendable para aquellas personas que padecen urticarias, acné, problemas de coagulación sanguínea o que toman medicamentos para distintas enfermedades. Cuando se quiere incorporar un nuevo alimento o suplemento a la dieta, siempre es aconsejable consultar a nuestro médico de cabecera, que, en definitiva, es el profesional que mejor sabe qué puede ser favorable o no para nuestro organismo.

El kelp fue catalogado como superalimento gracias a sus beneficios nutricionales. Foto: Canva

Sus usos foodies

Si sos fanático de la cocina asiática, es muy probable que ya hayas comido kelp alguna vez en tu vida. ¿De qué forma? Lo más común es encontrarla en tiras disecadas o hidratadas como base de todo tipo de ensaladas, así como se usan las algas nori, wakame o kombu . También se la suele preparar curada con miso para darle un toque especial o como complemento de sopas, arroces o pastas.

Además, de a poco empiezan a estar más presentes en dietéticas o tiendas foodies como las del Barrio Chino: ahí las vas a encontrar en su versión en polvo, la más práctica de todas las opciones, lista para sumar a smoothies, licuados o incluso también para espolvorearlas sobre las comidas, en reemplazo de la sal.