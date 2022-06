Desde hace rato sabemos que HBO (ahora, HBO Max) no iba a soltar el éxito de Game of Thrones con facilidad. Es por esto que, desde antes de que terminara la serie, escuchamos de los cientos de planes de ampliar el universo creado por George R. R. Martin ¿El resultado? Spinoffs que se aprueban y se dan de baja de manera constante.

Hoy a la mañana, The Hollywood Reporter compartió la noticia en exclusivo: Kit Harington será el protagonista del spinoff de Game of Thrones, centrado en Jon Snow.

Kit Harington y Emilia Clarke en Game of Thrones HBO

¿Qué sabemos sobre esta nueva serie?

Mientras que el proyecto está en una etapa súper temprana de desarrollo, lo que sí sabemos es que esta nueva serie estaría centrada exclusivamente en Jon Snow, personaje al cual Kit Harington volvería a darle vida . Lo que sí no sabemos es si se está pensando en traer a otros personajes como Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) y Brienne of Tarth (Gwendoline Christie).

No nos olvidemos que Jon Snow descubrió que su verdadero nombre era Aegon Targaryen (un posible heredero del Trono de Hierro) y en el final de la serie fue exiliado de Westeros y viajó al norte del Muro con los Wildlings para dejar atrás su antigua vida.

Junto con este nuevo proyecto, ahora son siete las series que HBO está desarrollando alrededor del universo de Game of Thrones. House of the Dragon de la que conocemos más y estrena el 21 de agosto .